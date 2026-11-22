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Τον κίνδυνο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε υπερβολική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις πρόσφατες ενδείξεις ευπάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS, ο Μπέσεντ προειδοποίησε ότι η Fed κινδυνεύει να κάνει ένα σημαντικό λάθος εάν αντιδράσει με υπερβολικά επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Πολλοί πιστεύουν ότι ενδέχεται να κάνουν λάθος νομισματικής πολιτικής εάν προχωρήσουν σε υπερβολική σύσφιγξη», δήλωσε, αναφερόμενος στις ολοένα πιο επιθετικές τοποθετήσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας τις τελευταίες εβδομάδες.

«Έχουμε δει σημαντική αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένες πιέσεις.

Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διαφωνίες σχετικά με την επόμενη κίνηση της Fed.

Αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν εκφράσει τη στήριξή τους σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, επικαλούμενοι τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Fed είχε διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο τον Σεπτέμβριο, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία για την πορεία των τιμών έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη παρέμβαση.

Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, δηλαδή κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Άλλοι αξιωματούχοι εμφανίζονται υπέρ μιας πιο σταδιακής προσέγγισης, με μικρότερες αλλά διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον στο οποίο η Fed καλείται να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα την οικονομική δραστηριότητα.

Η βουτιά στη Wall Street αλλάζει τους υπολογισμούς

Στο μεταξύ, η ισχυρή πτώση των αμερικανικών μετοχών την Παρασκευή επηρέασε τις προσδοκίες των επενδυτών για την επόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις συνδέθηκαν με την αποδυνάμωση των τοποθετήσεων που βασίζονταν στις προσδοκίες για υψηλή ανάπτυξη χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αναταραχή αυτή οδήγησε ορισμένους επενδυτές να περιορίσουν τις προβλέψεις τους για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για τη σταθερότητα των αγορών και τις επιπτώσεις μιας ακόμη αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries) αποτύπωσε τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Οι αγορές συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) δεν αποτιμούν πλέον πλήρως μια μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ενώ οι προσδοκίες για αύξηση έχουν επίσης περιοριστεί μετά τις τελευταίες αναταράξεις.

Η πίεση Τραμπ και η στάση απέναντι στον Κέβιν Γουόρς

Η παρέμβαση Μπέσεντ έρχεται ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, επιδιώκοντας χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την αμερικανική οικονομία.

Ωστόσο, παρά την πρόσφατη στροφή της κεντρικής τράπεζας προς μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επικρίνει ευθέως τον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής αναδεικνύουν το δίλημμα που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία: από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή και, από την άλλη, η παρατεταμένη αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την ανάπτυξη.

Για τον Μπέσεντ, το βασικό ζητούμενο είναι να μην επιδεινώσει η Fed, με τις αποφάσεις της, μια κατάσταση που ήδη εμφανίζει σημάδια ευπάθειας.