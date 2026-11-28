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Σοβαρά ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών του αμερικανικού στρατού προκαλεί η παραβίαση της κορυφαίας πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως αποκάλυψαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η εξέλιξη ενδέχεται να εκθέτει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές τακτικές, προσωπικό και αλυσίδες εφοδιασμού.

Η εισβολή στο «Cloud One» εντοπίστηκε περίπου τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, προκαλώντας διακοπή λειτουργίας σε ολόκληρη την πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση, ποια είναι η πλήρης έκταση της διείσδυσης ή αν έχουν υποκλαπεί δεδομένα. Σε επίσημη δήλωσή της, η Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα δίκτυα ή τρωτά σημεία, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι λαμβάνει διαρκώς «συνετά μέτρα» για την προστασία των συστημάτων και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Ο Ψηφιακός Κόμβος της Αμερικανικής Αεροπορίας

Το Cloud One, που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο κέντρο υποδομών πληροφορικής, συνδυάζοντας πόρους τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών —Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet— για να τροφοδοτεί δεκάδες κρίσιμες εφαρμογές, από τη μισθοδοσία και τα στοιχεία προσωπικού έως τη συντήρηση και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ανάμεσα στα συστήματα που φιλοξενεί περιλαμβάνονται το «Cloud-Based Command and Control», το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το «Theater Integrated Combat Munitions System», που παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας ανά τον κόσμο. Κύριος ανάδοχος του έργου ήταν η SAIC έως το 2026, οπότε τη σκυτάλη ανέλαβε η Leidos, ενώ για την αποτίμηση της ζημιάς κλήθηκε εσπευσμένα η δύναμη κυβερνοασφάλειας του στρατού, Cyber Command.

Πάγωμα Αναβαθμίσεων και Πρόσβαση στο «Επίπεδο Ελέγχου»

Η ανακάλυψη της παραβίασης προκάλεσε αλυσιδωτές επιχειρησιακές αναταράξεις. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες μεταφορές εφαρμογών υποστήριξης στο Cloud One, ενώ μπλοκαρίστηκαν και οι ενημερώσεις σε εφαρμογές που ήδη λειτουργούν στην πλατφόρμα — στερώντας από το προσωπικό τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας ακριβώς τη στιγμή που αποκαλύπτονταν νέες σοβαρές ευπάθειες λογισμικού σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, ανακλήθηκαν δικαιώματα διαχειριστή από ορισμένους χρήστες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτίμηση πηγής ότι οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου (control plane) — το οποίο παρομοιάστηκε με «τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης», καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να ελέγξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη διακίνηση ανταλλακτικών, αν και δεν έχει διαπιστωθεί κατά πόσο αξιοποιήθηκε κάτι τέτοιο.

Κύμα Κυβερνοεπιθέσεων στην Εποχή του AI

Το περιστατικό προστίθεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα κυβερνοεπιθέσεων κατά αμερικανικών κρατικών και στρατιωτικών δομών, σε μια περίοδο όπου οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους χάκερ να εντοπίζουν πολύ ταχύτερα αδυναμίες σε εκτεταμένα δίκτυα cloud. Η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται ήδη τις συνέπειες από τουλάχιστον έξι ακόμη πρόσφατα περιστατικά — μεταξύ αυτών δύο παραβιάσεις στο FBI, προηγούμενη εισβολή σε δεδομένα του Πενταγώνου, διαρροή στοιχείων προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, επίθεση σε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες πληροφοριών και εισβολή στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διοίκηση του Cloud One είχε επαινέσει το 2023, με άρθρο της στο μέσο FedScoop, το «ποσοστό επιτυχίας 100%» της πλατφόρμας στην απόκρουση ενός «εκπληκτικού» αριθμού αποπειρών διείσδυσης, τονίζοντας τότε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη όσον αφορά στην ασφάλεια».