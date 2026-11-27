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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (US Air Force) προκαλεί η παραβίαση του Cloud One, της βασικής πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους που χρησιμοποιεί η υπηρεσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υποδομή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιθανοί κίνδυνοι για στρατιωτικές εφαρμογές και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η παραβίαση εντοπίστηκε μέσα στον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης της πλατφόρμας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι διαστάσεις της παραβίασης ή εάν υπήρξε πρόσβαση σε συγκεκριμένα στρατιωτικά συστήματα και δεδομένα.

Από την πλευρά της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Σε δήλωσή της προς το Reuters, ανέφερε ότι δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή λειτουργία των δικτύων και των συστημάτων της.