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Η επέκταση των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ συναντά ένα ολοένα ισχυρότερο εμπόδιο: την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Σε μια αγορά που πρωταγωνιστεί στις επενδύσεις ψηφιακών υποδομών, οι πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές ανέδειξαν ευρεία υποστήριξη σε μέτρα που περιορίζουν την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων.

Η εικόνα αποτυπώνεται σε έκθεση της S&P Global, σύμφωνα με την οποία οι ψηφοφόροι ενέκριναν αυστηρότερους περιορισμούς σε 46 από τις 47 τοπικές πρωτοβουλίες που τέθηκαν στην κρίση τους. Το μέσο ποσοστό υποστήριξης των περιοριστικών μέτρων έφτασε το 73%, ενώ σε 34 περιπτώσεις ξεπέρασε ή άγγιξε το 70%.

Πρόκειται για αποτέλεσμα με διακομματικά χαρακτηριστικά, καθώς οι τοπικές ανησυχίες για τη λειτουργία των data centers δεν ακολουθούν απαραίτητα τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές σε εθνικό επίπεδο.

Από τις αντιδράσεις στους δεσμευτικούς περιορισμούς

Οι αποφάσεις δεν έχουν παντού το ίδιο περιεχόμενο. Ορισμένες περιοχές επέλεξαν πλήρη απαγόρευση κέντρων δεδομένων, ενώ άλλες έθεσαν όρια με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή έργων.

Σε άλλες περιπτώσεις, η ανάπτυξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων θα προϋποθέτει έγκριση από τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Τα κριτήρια μπορεί να συνδέονται με την αξία της επένδυσης, την έκταση που καταλαμβάνει, τη χρήση πόρων ή τις ενεργειακές απαιτήσεις της.

Παράλληλα, ορισμένα μέτρα προβλέπουν οικονομικές εγγυήσεις από τους κατασκευαστές που διεκδικούν ειδικά φορολογικά κίνητρα. Έτσι, στο επίκεντρο περνά και η κατανομή των υποχρεώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών αρχών.

Στις κομητείες όπου εγκρίθηκαν περιορισμοί καταγράφονται 198 κέντρα δεδομένων σε λειτουργία, 34 υπό κατασκευή και 63 υπό σχεδιασμό. Ωστόσο, περιοριστικά μέτρα υιοθετήθηκαν και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σήμερα προγραμματισμένη επένδυση.

Το επενδυτικό κόστος και η έκθεση των τοπικών αρχών

Για τις επιχειρήσεις και τους χρηματοδότες τους, το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσο οι νέοι κανόνες θα προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις ή πρόσθετους κατασκευαστικούς κινδύνους. Από αυτούς τους παράγοντες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και οι επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα, σύμφωνα με την S&P Global.

Η εικόνα για τις τοπικές αρχές είναι πιο σύνθετη. Οι περιορισμοί ενδέχεται να συγκρατήσουν τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, όμως, μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για δημόσιες υποδομές και σε δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για την υποστήριξη ιδιωτικών έργων.

Η έκθεση αναδεικνύει την αποδοχή από την τοπική κοινωνία ως παράγοντα αυξανόμενης σημασίας για τους επενδυτές, ακόμη και όταν η πολιτειακή ή η ομοσπονδιακή διοίκηση υποστηρίζει την επέκταση των εγκαταστάσεων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον η κλίμακα των επενδύσεων, τα φορολογικά κίνητρα, τα δημόσια οφέλη και η κατανομή των κινδύνων που συνοδεύουν τις απαιτούμενες υποδομές.