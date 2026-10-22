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Ο χαλκός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τις κυβερνήσεις και τις βιομηχανίες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και οι αμυντικές δαπάνες αυξάνουν τη ζήτηση για το βιομηχανικό αυτό μέταλλο, σύμφωνα με επενδυτές.

Το μέταλλο αυτό — βασικό συστατικό των ηλεκτρονικών, των κατασκευών και των μεταφορών, το οποίο συχνά θεωρείται βαρόμετρο της οικονομικής δραστηριότητας — έχει ξεπεράσει σε απόδοση τον χρυσό φέτος, καθώς έχει ενταθεί η ανάγκη για εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών.

Ο χαλκός έχει σημειώσει άνοδο 15,8% από την αρχή του έτους και έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% τους τελευταίους 12 μήνες. Συγκριτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού έχουν υποχωρήσει κατά 4,11% από την αρχή του έτους και έχουν σημειώσει πτώση 4,52% τους τελευταίους 12 μήνες. Η τιμή spot του χρυσού είναι χαμηλότερη κατά 4,89% τους τελευταίους 12 μήνες και έχει υποχωρήσει κατά 4% από την αρχή του έτους.

Μιλώντας στο CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ivanhoe Electric, Τέιλορ Μέλβιν, ανέφερε ότι χώρες, περιοχές και κλάδοι επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε μέταλλα για λόγους εθνικής ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής υποδομής. Δήλωσε ότι αυτή η στροφή έχει συμβάλει στη στήριξη των τιμών του χαλκού.

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν κόσμο σήμερα όπου τα μέταλλα που συνηθίζαμε να αναφερόμαστε, και εξακολουθούμε να αναφερόμαστε, ως κρίσιμα μέταλλα, μετατρέπονται πραγματικά σε στρατηγικά μέταλλα, με κάθε έννοια της λέξης», σημείωσε.

Αυτή η μετατόπιση λαμβάνει χώρα καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη και την επέκταση των hyperscalers, κάτι που οδήγησε σε πρόσφατη αστάθεια στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Ωστόσο, ο Μέλβιν δήλωσε ότι αναμένει ο χαλκός να αντέξει την πρόσφατη μεταβλητότητα.

«Πρόκειται για μια νέα πηγή ζήτησης, και είναι πραγματικά σχεδόν μια ανελαστική ζήτηση για χαλκό», είπε αναφερόμενος στην ανάγκη του τεχνολογικού τομέα για το μέταλλο. «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μία από αυτές τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θα λάβει επενδυτική απόφαση για ένα κέντρο δεδομένων με βάση το κόστος του χαλκού».

Προσέθεσε πως «η ίδια ανελαστικότητα ισχύει και για μια άλλη πηγή ζήτησης που αναδύεται, δηλαδή την εθνική ασφάλεια και τους προϋπολογισμούς εθνικής άμυνας. Έτσι, όταν εξετάζουμε τη ζήτηση χαλκού, την επίδραση της τεχνολογίας και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η αγορά αναπτύσσεται.

«Σίγουρα έχει σημειωθεί μια μικρή συρρίκνωση, μια υποχώρηση, στις αποτιμήσεις αυτών των τεχνολογικών εταιρειών. Ωστόσο, δύο πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα — μπορεί να υπάρχει μια μεταβολή στο κλίμα της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις αξίες των μετοχών αλλά μπορεί επίσης να ισχύει ότι αυτοί οι κλάδοι αναπτύσσονται και θα αποτελέσουν πηγή αυξανόμενης ζήτησης για το μέταλλό μας».

Η άνοδος έχει επίσης υποστηριχθεί από την αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό στον επεξεργασμένο χαλκό. Το 2025, το Υπουργείο Εμπορίου συνέστησε δασμό 15% με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως καμία τελική απόφαση σχετικά με την πρόταση.