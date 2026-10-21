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Υπάρχει ένα εμπόρευμα που περνά σχετικά απαρατήρητο, το οποίο όμως μπορεί να δώσει ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας — και η αξία του έχει σημειώσει πτώση άνω του 50% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε νωρίτερα φέτος.

Το ασήμι μπορεί να θεωρηθεί ως ένας υβριδικός προπορευόμενος δείκτης λόγω του διπλού ρόλου του ως νομισματικού πολύτιμου μετάλλου και βιομηχανικού εμπορεύματος. Οι τιμές του ασημιού έφτασαν σε ιστορικό ενδοημερήσιο υψηλό των 121,79 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data — αλλά έκτοτε έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 50%.

Ο χρυσός έχει επίσης υποχωρήσει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με το ασήμι. Το πολύτιμο μέταλλο έχει χάσει πάνω από 25% από το ιστορικό υψηλό των 5.626,80 δολαρίων ανά ουγγιά που κατέγραψε τον Ιανουάριο.

Η πτώση του αργύρου «συμπίπτει με τα προειδοποιητικά σημάδια που παρατηρούμε στις αγορές ενέργειας — με τις επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβραδύνουν την οικονομία, ή και χειρότερα», δήλωσε ο Στέφαν Γκλίσον της Money Metals Exchange στο MarketWatch.

Το ασήμι «αντανακλά ορισμένες από τις οικονομικές αντιξοότητες που προκαλεί ο υψηλότερος πληθωρισμός στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε η Ντάνα Σάμουελσον, πρόεδρος της American Gold Exchange.

Εξήγησε ότι ο χρυσός και το ασήμι αποτελούν, για τους περισσότερους ανθρώπους, προαιρετικές αγορές. Όταν ο πληθωρισμός υπονομεύει την αγοραστική δύναμη, αυτές οι προαιρετικές αγορές επιβραδύνονται, σημείωσε η Σάμουελσον.

Προς το παρόν, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ακριβώς πόσο έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία η πληθωριστική ώθηση που προκάλεσε ο σχεδόν διπλασιασμός της τιμής του ντίζελ τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά η αγορά ενδέχεται να αρχίζει να βλέπει τον «πρώτο κύμα αυτής της πληθωριστικής ώθησης», σημείωσε.

Το ασήμι επηρεάζεται επίσης περισσότερο από το επενδυτικό κλίμα σε σχέση με το χρυσό, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μίντερ, διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής ETF στην Aberdeen Investments.

Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι δεν είναι ασυνήθιστο οι τιμές του αργύρου να παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τις τιμές του χρυσού.

Η απότομη πτώση της τιμής του αργύρου σε σύγκριση με τον χρυσό αντανακλά τη «μεγαλύτερη μεταβλητότητά του, την έκθεσή του στη βιομηχανική ζήτηση και την υποχώρηση του προηγούμενου κερδοσκοπικού ενθουσιασμού», δήλωσε ο Ράιν Μάκινταϊρ, πρόεδρος της Sprott.

Νωρίτερα φέτος, καθώς οι τιμές του χρυσού έτειναν να καταγράψουν ιστορικά υψηλά, ορισμένοι επενδυτές αναζήτησαν έναν φθηνότερο και ταχύτερο τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτή την άνοδο, οδηγώντας σε αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κερδοσκοπικός ενθουσιασμός στην αγορά.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα συνοδεύει συχνά τις μεγάλες και γρήγορες διακυμάνσεις, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν «οι αναταράξεις πλήττουν τις μεγάλες αγορές, προκαλώντας εκποιήσεις λόγω έλλειψης ρευστότητας», όπως αυτή που παρατηρήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η Σάμουελσον. Μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα μετά από αυτές τις πωλήσεις στην αγορά, οι τιμές του χρυσού και του αργύρου συχνά ανακάμπτουν γρήγορα λόγω των αγορών σε τιμές ευκαιρίας, προσέθεσε.

Μακροπρόθεσμα, το ασήμι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να βρει στήριξη από την ενισχυμένη ζήτηση, η οποία πηγάζει από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση των κέντρων δεδομένων.