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Νέες πιέσεις δέχεται ο χαλκός καθώς η αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο, οι ανησυχίες για την πορεία της κινεζικής οικονομίας και οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές κινήσεις, στέλνοντας το μέταλλο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών.

Eιδικότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου υποχώρησαν έως και 1,4%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή παρατείνει το αρνητικό σερί, καθώς ο χαλκός έχει ήδη καταγράψει πέντε συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών.

Η αναταραχή στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την κρίση που ξέσπασε γύρω από τη Nvidia, έχει επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Πρόσθετη πίεση ασκούν οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων, μετά τις αυστηρές δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως στις ηλεκτρικές υποδομές και στα κέντρα δεδομένων, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις προοπτικές ανάπτυξης των τεχνολογικών επενδύσεων. Τα αποτελέσματα της Nvidia και η αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην εβδομάδα.

Ανησυχία για την κινεζική οικονομία και τη ζήτηση

Ο χαλκός ακολουθεί την ευρύτερη πτωτική πορεία των βιομηχανικών μετάλλων, μετά τα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς τον Οκτώβριο.

Η κατανάλωση και η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ οι επενδύσεις σημείωσαν απροσδόκητη πτώση. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι τα τελευταία μέτρα τόνωσης της οικονομίας από το Πεκίνο δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη μεγαλύτερη αγορά μετάλλων παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, στο Χρηματιστήριο Μετάλλων της Σαγκάης, το συμβόλαιο χαλκού με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης διαπραγματευόταν με premium 2.500 γουάν (375 δολάρια) ανά τόνο έναντι του συμβολαίου του επόμενου μήνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφορά από το 2005. Το υψηλό αυτό premium αποτυπώνει την εντεινόμενη στενότητα στην αγορά, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και οι περικοπές παραγωγής από κινεζικά χυτήρια έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα αποθέματα στη χώρα.

Κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής του, το συμβόλαιο Νοεμβρίου κατέγραψε premium άνω των 14.000 γουάν ανά τόνο έναντι του συμβολαίου Δεκεμβρίου, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακύλισης των ανοικτών θέσεων πώλησης στον επόμενο μήνα.

Η Xu Wanqiu, αναλύτρια της Cofco Futures, εκτίμησε ότι τα premiums στα συμβόλαια άμεσης παράδοσης και στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές χαλκού θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς θα είναι δύσκολο να αναπληρωθούν τα εγχώρια αποθέματα μέχρι το τέλος του έτους. Όπως εξήγησε, τα αυξημένα premiums στην κινεζική αγορά έχουν ήδη προσελκύσει εισαγωγές, ωστόσο οι νέες ποσότητες αναμένεται να φτάσουν σταδιακά στη χώρα τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη σημαντική στενότητα στην αγορά κασσίτερου του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου. Οι τιμές άμεσης παράδοσης έχουν εκτοξευθεί, καθώς η μείωση των αποθεμάτων περιορίζει τη διαθεσιμότητα του μετάλλου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως υλικό συγκόλλησης στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η υποχώρηση των αποθεμάτων έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες και σε έντονη αναστροφή της καμπύλης τιμών στον χαλκό και το αλουμίνιο στο LME. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει περιορισμένη προσφορά για άμεση παράδοση.

Στις 08:45 ώρα Λονδίνου, ο χαλκός υποχωρούσε κατά 0,8%, στα 13.290 δολάρια ανά τόνο. Το αλουμίνιο κατέγραφε απώλειες 0,8%, στα 2.987 δολάρια, ενώ ο κασσίτερος σημείωνε πτώση 1,2%, στα 46.140 δολάρια ανά τόνο.