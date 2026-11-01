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Σε πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο «2027 Long-Term Capital Market Assumptions» η JPMorgan πρότεινε μια εναλλακτική δομή χαρτοφυλακίου που αξίζει να εξεταστεί αντί της κλασικής κατανομής 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα. Αντ’ αυτού, η εταιρεία παρουσίασε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή κατανομή 30% σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Ακολουθεί η ακριβής σύνθεση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Business Insider:

– Παγκόσμιες μετοχές με κατανομή 42%

– Παγκόσμια ομόλογα με κατανομή 28%

– Ακίνητα με κατανομή 7,5%

– Άλλα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (χρυσός, υποδομές, εμπορεύματα) με κατανομή 7,5%

– Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με κατανομή 7,5%

– Ιδιωτικά δάνεια με κατανομή 4,5%

– Hedge funds με κατανομή 3%

Η JPMorgan αναφέρει ότι αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να αποφέρει μέση ετήσια απόδοση 7,5% τα επόμενα 10-15 χρόνια, ενώ η κατανομή 60/40 θα αποφέρει 7%.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι προοπτικές απόδοσης που καθιστούν τη πρόταση χαρτοφυλακίου της JPMorgan βέλτιστη. Είναι επίσης πιο διαφοροποιημένο, λιγότερο επικίνδυνο και λιγότερο επιρρεπές σε συγχρονισμένες κινήσεις. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει δείκτη Sharpe υψηλότερο κατά 21% σε σχέση με το 60/40, πράγμα που σημαίνει ότι αποφέρει καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το προφίλ κινδύνου του.

Οι θέσεις σε μετοχές και ομόλογα του χαρτοφυλακίου 60/40 είχαν αρχικά σχεδιαστεί ως φυσικές αντισταθμίσεις κινδύνου, με τη μία να αντισταθμίζει την άλλη σε περιόδους μεταβλητότητας. Ιστορικά, όταν οι μετοχές έπεφταν, τα ομόλογα υπεραπέδιδαν, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν καταφύγιο σε περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου. Στο τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον, ωστόσο, τα ομόλογα έχουν υποστεί απώλειες, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ ο πληθωρισμός έχει επίσης επιβαρύνει τις μετοχές.

Στην έκθεσή της, η JPMorgan υπογράμμισε τρία μεγάλα θέματα που θα καθοδηγήσουν τις αποδόσεις κατά την επόμενη δεκαετία και πλέον και θα επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία με διαφορετικούς τρόπους.

Πρώτον, η άνοδος του οικονομικού εθνικισμού, η οποία θα έχει πληθωριστικές επιπτώσεις καθώς οι χώρες υιοθετούν πιο προστατευτικές πολιτικές και επαναπατρίζουν βιομηχανίες. Αυτό θα είναι αρνητικό για τα ομόλογα, αλλά θετικό για τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε η JPMorgan.

Δεύτερον, η υιοθέτηση της τεχνολογίας — συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης — η οποία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην οικονομική ανάπτυξη, κάτι που είναι θετικό για τις μετοχές, τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και τα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, ανέφερε η τράπεζα.

Τρίτον, η ανακατανομή του κεφαλαίου, που αναφέρεται σε μια μετατόπιση των επενδυτικών τάσεων, όπου οι οικονομίες με εμπορικό πλεόνασμα αρχίζουν να επενδύουν το κεφάλαιό τους στις χώρες καταγωγής τους αντί για το εξωτερικό.