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Φανταστείτε ότι, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί δεν θα έχουν κερδίσει ούτε μία έδρα στη Γερουσία και θα παραμείνουν στις 47.

Τώρα φανταστείτε ότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τις εκλογές και οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει 55 έδρες — ή ακόμα και 57 —, εξασφαλίζοντας έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Γερουσία για οποιοδήποτε κόμμα από το 1981.

Η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο αποτελεσμάτων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζετε. Με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν μέχρι τις εκλογές του 2026, υπάρχει τεράστιο περιθώριο σφάλματος στη μάχη για τη Γερουσία — με πολλές εκλογικές αναμετρήσεις να μην παρουσιάζουν σαφή προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Περισσότερες από δώδεκα έδρες βρίσκονται στις δημοσκοπήσεις κυρίως εντός του περιθωρίου σφάλματος (έξι έδρες) ή ακριβώς εκτός αυτού (πέντε έδρες), ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις οι αναμετρήσεις φαίνονται ανταγωνιστικές, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστες δημοσκοπήσεις.

Επίσης, κυριαρχεί το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν κυρίως πολιτείες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με διψήφια διαφορά το 2024.

Η δημοσκόπηση του CNN στο Μίσιγκαν δείχνει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ να προηγείται κατά 7 μονάδες, αλλά 6 από τις 8 τελευταίες αξιόπιστες δημοσκοπήσεις δεν έδειξαν σαφή προβάδισμα.

Ομοίως, η δημοσκόπηση του CNN στο Τέξας δείχνει τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο να προηγείται κατά 6 μονάδες, αλλά 6 από τις 9 τελευταίες αξιόπιστες δημοσκοπήσεις δεν έδειξαν σαφή προβάδισμα.

Η δημοσκόπηση του CNN στο Κάνσας είναι πλέον η δεύτερη από δύο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που δεν δείχνουν σαφή προβάδισμα. Οι τελευταίες πέντε αξιόπιστες δημοσκοπήσεις στην Αϊόβα δεν έδειξαν σαφή προβάδισμα. Η πρώτη αξιόπιστη δημοσκόπηση στη Νότια Καρολίνα αυτή την εβδομάδα κατέληξε σε ισοπαλία, με 48% έναντι 48%. Η δημοσκόπηση του CNN στο Μέιν ανεβάζει τον αριθμό σε έξι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις στη σειρά — και 11 από τις τελευταίες 12 — όπου δεν υπήρξε σαφής ηγέτης.

Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μόνο αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι αμφίρροπες — και οι υπόλοιπες εξελιχθούν όπως αναμένεται — τα πιθανά αποτελέσματα κυμαίνονται μεταξύ της κατάκτησης 49 έδρων από τους Δημοκρατικούς και της κατάκτησης 55 εδρών.

Πέρα από αυτές τις έξι εκλογικές αναμετρήσεις, τρεις πολιτείες — η Αλάσκα, η Φλόριντα και το Οχάιο — παρουσιάζουν γενικά έναν υποψήφιο που προηγείται ελάχιστα, συνήθως με μονοψήφια διαφορά. Ένα σφάλμα στις δημοσκοπήσεις, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, υποδηλώνει ότι και αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσαν να είναι αμφίρροπες.

Δύο «μπλε» πολιτείες — η Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ — φαίνονται πιο ασφαλείς για τους Δημοκρατικούς σύμφωνα με αξιόπιστες δημοσκοπήσεις, αλλά τα δεδομένα αυτά είναι πολύ περιορισμένα, και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτές οι έδρες να περάσουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Επίσης, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φαίνεται να κινδυνεύει να χάσει δύο πολιτείες — το Μισισιπή και τη Νεμπράσκα — όπου γενικά θεωρείται φαβορί.

Αν οι Δημοκρατικοί κατάφερναν να κερδίσουν όλες τις αναμετρήσεις που βρίσκονται εντός του περιθωρίου σφάλματος, συν τη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και την Αλάσκα, όπου οι δημοσκοπήσεις τους είναι πιο ευνοϊκές, και προσθέσουν τη Φλόριντα και το Μισισιπή, θα έφταναν τις 57 έδρες. Η απώλεια της Νεμπράσκα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα έκανε την πλειοψηφία των Δημοκρατικών 57-42.

Μόνο μία φορά από το 1981 η μία ή η άλλη πλευρά έχει ελέγξει μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη Γερουσία από αυτόν. Αυτό συνέβη μετά τις εκλογές του 2008, όταν οι Δημοκρατικοί κατείχαν 59 έδρες (και αργότερα κέρδισαν μια ειδική εκλογή για να φτάσουν τις 60 έδρες).

Με άλλα λόγια, η μάχη για τη Γερουσία μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με τεράστιες επιπτώσεις για τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.