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Το Κρεμλίνο δεν γνωρίζει να έχει υποβληθεί αίτημα από ζυθοποιία της Σιβηρίας προς τον πρόεδρο Βλαντιμιίρ Πούτιν για την υπαγωγή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της Coca-Cola HBC, της εταιρείας εμφιάλωσης με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές αγορές, σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης, δήλωσε εκπρόσωπός του τη Δευτέρα.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant είχε μεταδώσει την Πέμπτη ότι η ζυθοποιία Bochkari είχε αποστείλει σχετική επιστολή, ζητώντας παράλληλα να οριστεί η ίδια προσωρινός διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων.

Μετά το δημοσίευμα, η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέρρευσε κατά 18%, προτού σταθεροποιηθεί την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα ότι δεν έχει γνώση της συγκεκριμένης επιστολής.

Η τοποθέτησή του οδήγησε τη μετοχή της Coca-Cola HBC σε άνοδο άνω του 4%.

Οι κατασχέσεις ξένων επιχειρήσεων στη Ρωσία

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της περιουσιακά στοιχεία και άλλων ξένων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Auchan, ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé και, πιο πρόσφατα, η Japan Tobacco.

Ορισμένες από αυτές τις παρεμβάσεις είχαν προηγουμένως συνοδευτεί από παρόμοια αιτήματα τοπικών εταιρειών, σύμφωνα με επιστολές που διέρρευσαν στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Coca-Cola HBC είναι εταιρεία εμφιάλωσης με έδρα καταχώρισης την Ελβετία, στην οποία ο αμερικανικός κολοσσός αναψυκτικών Coca-Cola κατέχει ποσοστό 21%. Η Coca-Cola, όπως και πολλές άλλες δυτικές επιχειρήσεις, αποχώρησε επισήμως από τη Ρωσία το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου ότι δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές σχετικά με αλλαγές στις δραστηριότητές της στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες λειτουργούν από το 2022 σε τοπικό επίπεδο, σε αυτόνομη βάση.

Σύμφωνα με την Kommersant, η επιστολή της Bochkari επικαλούνταν, μεταξύ των επιχειρημάτων που δικαιολογούσαν το αίτημά της, τη χορηγική υποστήριξη της Coca-Cola σε παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις από τις οποίες έχουν αποκλειστεί Ρώσοι αθλητές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Bochkari ανήκει στον επιχειρηματία Βαντίμ Σμάγκιν, ο οποίος είναι ένθερμος φίλαθλος του χόκεϊ επί πάγου.

Ο Σμάγκιν είχε φωτογραφηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018, έπειτα από ερασιτεχνικό αγώνα στη Σιβηρία, κατά τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος είχε υπογράψει τη φανέλα του.

Η Bochkari δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την επιστολή.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να θέσει υπό κρατικό έλεγχο περιουσιακά στοιχεία αμερικανικών εταιρειών, στο πλαίσιο των πρόσφατων παρεμβάσεών της σε επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.

Η στάση αυτή καταγράφεται ενώ οι δύο χώρες ξεκίνησαν πέρυσι συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, περίπου 300 αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Στην τελευταία οικονομική της έκθεση, η Coca-Cola HBC ανέφερε ότι η ρωσική της μονάδα είχε συγκεντρώσει ταμειακά διαθέσιμα άνω του 1 δισ. δολαρίων στις 3 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, η εταιρεία δεν μπορεί να επαναπατρίσει τα συγκεκριμένα κεφάλαια, εξαιτίας των περιορισμών που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.