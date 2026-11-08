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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 80 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό βαγονιών επιβατικού τρένου στην επαρχία της Γκίζας στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας.

Οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός δεύτερου τρένου που ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμμάρ και Αλ Ράκκα, σύμφωνα με την αρμόδια σιδηροδρομική αρχή.

Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν κατά τη σύγκρουση, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο. Οι κύριες αιτίες είναι το ανθρώπινο λάθος στις ισόπεδες διαβάσεις και οι δυσλειτουργίες των σηματοδοτών.