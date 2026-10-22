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Συζητήσεις για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ ξεκινούν άμεσα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπλντελατί.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έντονη αντίδραση της Αιγύπτου στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Βεγγάζης.

Αναλυτικά, ο Μπαντρ Αμπλντελατί αναφέρει στην ανάρτησή του στο x: «Συζητήσαμε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για τις στρατηγικές μας σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, συμφωνώντας να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Discussed strategic ties & regional developments with Greece’s FM, agreeing to continue consultations on maritime boundary delimitation under international law & UNCLOS. — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 22, 2026

Υπενθυμίζεται, ότι η συμφωνία, που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020, αφορά μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, η οποία εκτείνεται μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Σε αντίθεση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η ελληνοαιγυπτιακή αναγνωρίζει την επήρεια των ελληνικών νησιών (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και του συμπλέγματος της Καρπάθου – Ρόδου) στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, αναχαιτίζοντας τις αξιώσεις της Τουρκίας.

Στην περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού (όπου βρίσκεται το Καστελόριζο και η ευρύτερη περιοχή), η οριοθέτηση δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία και παραμένει ανοιχτή για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η χάραξη αυτή επικαλύπτει και ακυρώνει στην πράξη τα παράνομα όρια που προέβλεπε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 στην Ανατολική Μεσόγειο.