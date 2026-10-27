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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από την Πολιτεία Ουάσιγκτον να μην καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι που έστειλαν περισσότεροι από 400 κάτοικοι, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επεκτείνει τον έλεγχό της στην εκλογική διαδικασία, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η επιστολή του υπουργείου μοιάζει με το αίτημα που απέστειλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Καλιφόρνια, όπου ζητήθηκε να μην μετρηθούν τα ψηφοδέλτια περίπου 20.000 ανθρώπων γιατί ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες. Πολλές πολιτειακές έρευνες και ανεξάρτητες μελέτες διαπίστωσαν ότι η εκλογική απάτη, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής μη πολιτών στις εκλογές, είναι εξαιρετικά σπάνια στις ΗΠΑ και δεν έχει επηρεάσει τα εκλογικά αποτελέσματα.

Η εκστρατεία πίεσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι μια σπάνια παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην εκλογική διαδικασία. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι δίνουν αγώνα στήθος με στήθος για να διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αμφίρροπη είναι η μάχη στην Πολιτεία Ουάσιγκτον, όπου η κεντρώα Δημοκρατική Μαρί Γκλιούσενκαμπ Πέρες προσπαθεί να διατηρήσει την έδρα της, σε μια από τις 10 κρίσιμες κούρσες που θα κρίνουν τη σύνθεση της επόμενης Βουλής.

Στην επιστολή που φέρει ημερομηνία 26ης Οκτωβρίου, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Σιάτλ και του Σποκέιν ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών της Πολιτείας Ουάσιγκτον, τον Στιβ Χομπς, να εξακριβώσει αν περισσότερα από 400 άτομα είναι όντως Αμερικανοί πολίτες και να μην καταμετρήσει τα ψηφοδέλτιά τους μέχρι να αποδειχθεί η υπηκοότητά τους. Η επιστολή ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητήσει «επείγουσα δικαστική προστασία» εάν η Πολιτεία δεν προβεί σε αυτές τις ενέργειες έως τις 12:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) αύριο Τετάρτη.

Το 2024 στην Πολιτεία Ουάσιγκτον υπήρχαν 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το γραφείο του Χομπς δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Στην Καλιφόρνια, αφού οι πολιτειακοί εκλογικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση του υπουργείου Δικαιοσύνης θα ήταν πρακτικά αδύνατη και αμφισβήτησαν την ακρίβεια των πληροφοριών του σχετικά με τους φερόμενους ως μη πολίτες, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς προσέφυγαν στα δικαστήρια ζητώντας να απαγορευτεί η καταμέτρηση τυχόν ψηφοδελτίων που θα καταθέσουν τα πρόσωπα αυτά. Μια ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) ενώπιον του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστή Ντέιβιντ Κάρτερ στο Λος Άντζελες. Τη Δευτέρα, ομοσπονδιακό Εφετείο απέρριψε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να απαγορευτεί η καταμέτρηση τυχόν ψηφοδελτίων στην Καλιφόρνια.

Οι Δημοκρατικοί και οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων ψήφου υποστηρίζουν ότι τα ομοσπονδιακά δεδομένα σχετικά με την ιθαγένεια είναι συχνά ξεπερασμένα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολιτογραφημένοι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν συχνά θεωρούνται εσφαλμένα ως μη πολίτες των ΗΠΑ.

Στην επιστολή του προς τους αξιωματούχους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, το υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχτηκε ότι ορισμένα από τα άτομα που επισημάνθηκαν ως πιθανοί μη πολίτες μπορεί να έχουν πολιτογραφηθεί έκτοτε, αλλά δεν διευκρίνισε πόσα.