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Με μόλις δύο ημέρες να απομένουν μέχρι την αναμενόμενη άφιξη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, παραμένει θολή η εικόνα για το ποιοι Κινέζοι επιχειρηματίες θα τον συνοδεύσουν κατά την επίσκεψή του.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε αργά τη Δευτέρα ότι ο Σι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις ΗΠΑ από Τετάρτη έως Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τη σύνθεση της κινεζικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας.

Στην αμερικανική πλευρά, πάντως, έχουν ήδη γίνει γνωστά αρκετά από τα ονόματα κορυφαίων στελεχών που αναμένεται να συμμετάσχουν στις επαφές.

Microsoft, Nvidia, Apple και οι μεγάλοι της Wall Street

Μεταξύ των Αμερικανών επιχειρηματιών που αναμένεται να συμμετάσχουν σε δείπνο στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

Παράλληλα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει μια σειρά ακόμη κορυφαίων στελεχών που αναμένεται να συμμετάσχουν.

Η λίστα περιλαμβάνει τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Σούνταρ Πιτσάι της Google, τον Έλον Μασκ των Tesla και SpaceX, την Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, τον Τζεφ Μπέζος της Amazon, τον Τιμ Κουκ της Apple και τον Μάικλ Ντελ της Dell.

Η παρουσία τόσο μεγάλων ονομάτων από την τεχνολογία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη βιομηχανία αναδεικνύει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει το επιχειρηματικό σκέλος στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ποιοι Κινέζοι επιχειρηματίες εξετάζονται

Πολύ λιγότερα είναι μέχρι στιγμής γνωστά για την κινεζική πλευρά.

Μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων και εταιρειών που εξετάζεται να εκπροσωπηθούν βρίσκονται ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD, η εταιρεία smartphones Xiaomi, οι κατασκευαστές μπαταριών CATL και Gotion, ο όμιλος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων Hisense, η εταιρεία εξαρτημάτων αυτοκινήτων Wanxiang, η κρατική Bank of China και ο αγροτικός όμιλος COFCO Group.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή των στελεχών τους.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα σύνθετες.

Οι δύο χώρες έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό τους τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα έχουν επιβάλει περιορισμούς σε εταιρείες της άλλης πλευράς, μέσω μαύρων λιστών και μέτρων που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρά τις εντάσεις, οι επαφές μεταξύ κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών παραμένουν σημαντικό μέρος της διπλωματικής ατζέντας.

Η παρουσία επικεφαλής εταιρειών όπως η Nvidia, η Apple, η Microsoft, η Google, η Amazon και η Tesla προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στις συζητήσεις, καθώς πρόκειται για ομίλους με σημαντική έκθεση στην κινεζική αγορά, στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τεχνολογίες αιχμής.

Από την κινεζική πλευρά, η πιθανή συμμετοχή εταιρειών όπως η BYD, η CATL και η Xiaomi θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι ομίλους που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής και βιομηχανικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Με την επίσκεψη του Σι να πλησιάζει, ωστόσο, η πλήρης σύνθεση της κινεζικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας παραμένει ακόμη άγνωστη.

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