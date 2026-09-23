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Η πολυαναμενόμενη σύνοδος του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί με παρουσία κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών, την ώρα που ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις ΗΠΑ χωρίς αντίστοιχη ομάδα Κινέζων CEO’s.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο Σι δεν αναμένεται να συνοδεύεται από CEO κινεζικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο επιχειρηματικής αντιπροσωπείας.

Η εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές συμφωνίες μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ προετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Σι στην Ουάσινγκτον, με τις συνομιλίες να είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επίσημο δείπνο, στο οποίο αναμένεται να παραστούν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι προσδοκά να επιτευχθούν «πολλές διαφορετικές συμφωνίες» κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Οι ισχυροί της αμερικανικής τεχνολογίας στο δείπνο

Μεταξύ των επιχειρηματιών που αναμένεται να παραστούν στο δείπνο περιλαμβάνονται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μασκ των Tesla και SpaceX, ο Σουντάρ Πιτσάι της Alphabet και ο Μάικλ Ντελ της Dell Technologies.

Στην ίδια εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard, Μάικλ Μίεμπαχ.

Παράλληλα, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν κεντρικό ρόλο στην οικονομική και εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ.

Τα σχέδια και η τελική λίστα των συμμετεχόντων παραμένουν πάντως υπό διαμόρφωση.

Η διαφορά στις δύο επιχειρηματικές αντιπροσωπείες

Η έντονη παρουσία Αμερικανών επιχειρηματιών και η απουσία αντίστοιχης κινεζικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας αποτυπώνουν πιθανώς διαφορετικές προσδοκίες των δύο πλευρών από τη συνάντηση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει υψηλές προσδοκίες για τη σύνοδο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Σι «μεγάλη τιμή» και αναφερόμενος στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον Κινέζο Πρόεδρο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται, ωστόσο, σε μια πολιτικά δύσκολη περίοδο για τον Τραμπ. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα οδεύει προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο Κογκρέσο και να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Σι, από την πλευρά του, βρίσκεται ενόψει μιας αναμενόμενης τέταρτης θητείας, ενώ η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει επιβράδυνση.

Από την επίσκεψη του 2015 στις σημερινές εντάσεις

Η σημερινή εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, το 2015. Τότε, ο Κινέζος Πρόεδρος είχε συνοδευτεί από πολυπληθή επιχειρηματική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Τζακ Μα της Alibaba, ο Πόνι Μα της Tencent και στελέχη κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων.

Σήμερα, οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου χαρακτηρίζονται από εντάσεις σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, οι εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και η Ταϊβάν, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τους όρους για την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας. Ο Αμερικανός εκπρόσωπος για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ έχει δηλώσει ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο παραμένουν διχασμένοι σε επιμέρους σημεία της συμφωνίας.

Το μέγεθος της κινεζικής αντιπροσωπείας ενδέχεται να συνδέεται και με έναν πιο πρακτικό παράγοντα. Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στους περιορισμούς χώρου στον Λευκό Οίκο για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και έχει υπερασπιστεί τα σχέδια για την κατασκευή μιας μεγάλης αίθουσας χορού στον χώρο του προεδρικού συγκροτήματος, υποστηρίζοντας ότι θα είναι απαραίτητη για εκδηλώσεις όπως το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σι.

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