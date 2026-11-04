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Ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό θα φέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για άνετη επικράτηση των Δημοκρατικών στις περισσότερες από τις Πολιτείες όπου θα δοθεί η μάχη για τη Γερουσία, αλλά και την επικράτησή τους σε, ό,τι αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος, αλλά αν επαληθευτούν οι προβλέψεις θα είναι ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος.

Αν κρίνουμε από τις αγορές προβλέψεων, ένα «εργαλείο» που δείχνει όλο και περισσότερο την αξία του, η Polymarket, η μεγαλύτερη αποκεντρωμένη πλατφόρμα αγορών προβλέψεων στον κόσμο, δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα των Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Λίγη ώρα πριν κλείσουν όλες οι κάλπες, οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία ήταν στο 88% για τους Δημοκρατικούς και στο 97% για την ίδια παράταξη και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αντίθετα, τα ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς ήταν μόλις 12% για τη Γερουσία και 3% για να πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι και τα δύο Σώματα.

Εν τω μεταξύ, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν προβάδισμα στις αγορές προβλέψεων σε έξι από τις επτά κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία.

Στο Μίσιγκαν, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών διαμορφώνεται στο 76%, ενώ στο Τέξας, ένα παραδοσιακό ισχυρό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, το ποσοστό φτάνει το 74%. Υψηλές είναι οι πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στο Οχάιο (72%) και στο Μέιν (70%), όπψς και την Αλάσκα (69%) και το Κάνσας (64%). Μόνο για την Αϊόβα, η Polymarket δίνει πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών στο 50% και χωρίς σαφές προβάδισμα.

Ο τζίρος των εκλογικών προγνωστικών στις ΗΠΑ, στις πλατφόρμες προβλέψεων Kalshi και Polymarket, είχε προσεγγίσει τα 1,9 δισ. δολάρια έως το βράδυ της Δευτέρας, την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι πολιτείες-κλειδιά

Στις κάλπες σήμερα στις ΗΠΑ ανανεώνεται ολόκληρη η Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή και οι 435 έδρες, καθώς η θητεία των βουλευτών διαρκεί δύο χρόνια. Στη Γερουσία, αντίθετα, οι εκλογές αφορούν περίπου το ένα τρίτο των 100 εδρών. Οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία, αλλά οι έδρες τους ανανεώνονται σταδιακά, έτσι ώστε κάθε δύο χρόνια να τίθεται σε ψηφοφορία περίπου το ένα τρίτο του σώματος.

Περίπου 350 περιφέρειες της Βουλής χαρακτηρίζονται «ασφαλείς» ή «σταθερές» για τους Ρεπουμπλικανούς ή τους Δημοκρατικούς. Στις υπόλοιπες, υπάρχει σαφές προβάδισμα για ένα κόμμα, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να θεωρείται απολύτως δεδομένο.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 53 battleground περιφέρειες («πεδία μάχης»), όπου τα δημογραφικά στοιχεία, τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα και οι δημοσκοπήσεις δεν αποκλείουν τη νίκη κανενός από τους δύο βασικούς υποψηφίους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η 14η και η 22η περιφέρεια της Φλόριντα, η 1η της Πενσιλβάνια και η 15η και η 35η του Τέξας.

Στη Γερουσία τα πράγματα είναι πιο απλά. Από τις 100 έδρες, οι 35 τίθενται σε ψηφοφορία στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι υπόλοιπες 65 δεν ανανεώνονται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Στις έδρες που δεν τίθενται σε ψηφοφορία, οι Δημοκρατικοί διαθέτουν 34 και οι Ρεπουμπλικανοί 31.

Οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούνται ισχυροί σε Αλαμπάμα, Αριζόνα, Αϊντάχο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μοντάνα, Οκλαχόμα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Δυτική Βιρτζίνια και Ουαϊόμινγκ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν αντίστοιχα σαφές προβάδισμα σε Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ιλινόι, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέο Μεξικό, Όρεγκον, Ρόουντ Άιλαντ και Βιρτζίνια.

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Το ενδιαφέρον, επομένως, μεταφέρεται στις πιο αμφίρροπες πολιτείες, εκεί όπου θα κριθεί τελικά ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία.

Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερη προσοχή βρίσκονται ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν και ο Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας.

Στις περιφέρειες για τη Βουλή όπου οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν μικρό προβάδισμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Αριζόνα 1 και 6, Καλιφόρνια 48, Κολοράντο 8, Φλόριντα 25, Αϊόβα 1 και 3, Νιου Τζέρσεϊ 7, Πενσιλβάνια 7, 8 και 10, Τέξας 34, Βιρτζίνια 2 και Ουισκόνσιν 3.

Στις απολύτως αμφίρροπες αναμετρήσεις περιλαμβάνονται οι Καλιφόρνια 22, Κολοράντο 5, Φλόριντα 14 και 22, Αϊόβα 2, Κεντάκι 6, Μίσιγκαν 4, 7 και 10, Μοντάνα 1, Βόρεια Καρολίνα 1, Νέα Υόρκη 17, Οχάιο 7, Πενσιλβάνια 1, Νότια Καρολίνα 1, Τέξας 15 και 35 και Βιρτζίνια 1.

Μικρό προβάδισμα στους Ρεπουμπλικανούς καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στην ενιαία περιφέρεια της Αλάσκας, στην Αλαμπάμα 2, Αριζόνα 2, Κολοράντο 4, Φλόριντα 7, 9, 13 και 27, Ιντιάνα 5, Μέιν 2, Μινεσότα 1, Νεβάδα 2, Νέα Υόρκη 21, Οχάιο 10 και 15, Τέξας 23 και Ουισκόνσιν 1.