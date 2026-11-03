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Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα επικρατήσει σήμερα (3/11), η πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ αναμένεται να είναι οριακή.

Οι ενδιάμεσες εκλογές όπως σχολιάζουν οι ΝΥΤ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια οριακή πλειοψηφία για οποιοδήποτε από τα δύο κόμματα ή ακόμη και σε ισοπαλία 50-50, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή κομματικής παράταξης από κάποιον γερουσιαστή και να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων. Υπάρχει επίσης μια μικρή πιθανότητα να προκύψει ένα σενάριο που έχει να εμφανιστεί εδώ και δεκαετίες, κατά το οποίο ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής θα μπορούσε να αρνηθεί να συνταχθεί με οποιοδήποτε από τα δύο κόμματα, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα του ελέγχου της Γερουσίας. Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο μία ή περισσότερες εκλογικές ενστάσεις να αφήσουν έδρες κενές για εβδομάδες ή μήνες, διατηρώντας αβέβαιο το ποιος θα έχει την πλειοψηφία.

Οποιαδήποτε από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της Γερουσίας, καθώς και την ικανότητά της να ψηφίζει νομοσχέδια και να εγκρίνει τους διορισμούς που προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ. Οι επιπτώσεις αυτές θα ήταν ακόμη εντονότερες εάν οι Δημοκρατικοί αποκτούσαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι είναι σε θέση να πετύχουν. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να προωθούν νομοσχέδια στη Γερουσία, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικανούς σε αντιπαράθεση ή προκαλώντας συγκρούσεις με τον πρόεδρο γύρω από την άσκηση του δικαιώματος βέτο.

Ακολουθεί μια ανάλυση των διαφόρων πιθανών σεναρίων και των συνεπειών τους:

Μια οριακή πλειοψηφία θα ενίσχυε τη δύναμη των μετριοπαθών

Με βάση τις δημοσκοπήσεις και την εκτενή δημοσιογραφική έρευνα, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να βρίσκονται σε θέση να κερδίσουν έδρες στη Γερουσία, όπου σήμερα διαθέτουν 47 έδρες έναντι 53 των Ρεπουμπλικανών. Ελάχιστοι πολιτικοί αναλυτές και στρατηγικοί σύμβουλοι των δύο κομμάτων αναμένουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διευρύνουν την πλειοψηφία τους. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να αυξήσουν τη δύναμή τους κατά μόλις μία ή δύο έδρες, αφήνοντας τον έλεγχο στους Ρεπουμπλικανούς.

Η μείωση της διαφοράς θα έφερνε σε δυσκολότερη θέση την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική ισχύ όσων είναι διατεθειμένοι να διαφοροποιηθούν από το κόμμα τους και τον Τραμπ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα, η οποία έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, και η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, εφόσον καταφέρει να επανεκλεγεί.

Στο παρελθόν, όταν οι δύο παρατάξεις διέθεταν ίσο ή σχεδόν ίσο αριθμό εδρών στη Γερουσία, ασκούνταν πιέσεις σε γερουσιαστές που θεωρούνταν πιθανό να αλλάξουν κόμμα, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων και να μεταφέρει την πλειοψηφία στην άλλη πλευρά.

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί καταλήξουν με 49 έδρες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να πείσουν τον γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια, έναν Δημοκρατικό που έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του τόσο για το κόμμα του όσο και για την ίδια τη Γερουσία, να αλλάξει παράταξη και να τους παραδώσει ξανά την πλειοψηφία. Ωστόσο, ο κ. Φέτερμαν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει κόμμα.

Μια ισοπαλία 50-50 θα υποχρέωνε τον Βανς να βρίσκεται διαρκώς κοντά στη Γερουσία

Εάν κάθε κόμμα εξασφαλίσει 50 έδρες, οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο χάρη στην αρμοδιότητα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να δίνει την καθοριστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Γερουσίας. Ωστόσο, όπως συνέβη και στις περιπτώσεις των ισομερώς διαιρεμένων Γερουσιών του 2001 και του 2021, τα δύο κόμματα αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία κατανομής της εξουσίας, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει ίση εκπροσώπηση στις επιτροπές, καθώς και ισότιμη κατανομή προσωπικού και χώρων.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών θα εξακολουθούσε να ελέγχει τη νομοθετική ατζέντα, αλλά η αντίθεση ακόμη και ενός γερουσιαστή της πλειοψηφίας θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά του, ενώ κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα είχε το παραμικρό περιθώριο για διαφοροποιήσεις ή απουσίες μελών του.

Ο Βανς, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για το 2028, θα ήταν υποχρεωμένος να βρίσκεται κοντά στη Γερουσία, ώστε να είναι διαθέσιμος να δίνει την καθοριστική ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίας.

Εάν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, οι Δημοκρατικοί πιθανότατα θα επιχειρήσουν να πείσουν τη Λίζα Μουρκόφσκι, τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή της Αλάσκας που έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον Τραμπ, να προσχωρήσει στο κόμμα τους ή να ανεξαρτητοποιηθεί. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Μουρκόφσκι κατέχει σημαντικές θέσεις σε επιτροπές της Γερουσίας χάρη στην ιδιότητά της ως μέλους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τέτοιες αλλαγές έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Ο Τζιμ Τζέφορντς, τότε Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Βερμόντ, έγινε ανεξάρτητος το 2001 και άρχισε να συνεργάζεται κοινοβουλευτικά με τους Δημοκρατικούς, παραδίδοντάς τους την πλειοψηφία.

Ένας ανεξάρτητος θα μπορούσε να ανατρέψει τον έλεγχο της Γερουσίας

Τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητοι υποψήφιοι για τη Γερουσία έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνταχθούν με κανένα από τα δύο κόμματα εάν εκλεγούν. Κανένας τους δεν θεωρείται φαβορί για τη νίκη, αλλά ο έλεγχος του σώματος θα μπορούσε να παραμείνει αβέβαιος εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς επικρατούσαν και οι έδρες κατανέμονταν κατά τα άλλα ισομερώς μεταξύ των δύο κομμάτων.

Οι δύο σημερινοί ανεξάρτητοι γερουσιαστές συνεργάζονται κοινοβουλευτικά με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, τρεις υποψήφιοι που κατέρχονται ως ανεξάρτητοι φέτος —ο Τοντ Ακίλις στο Άινταχο, ο Σεθ Μπόντναρ στη Μοντάνα και ο Νταν Όσμπορν στη Νεμπράσκα— δηλώνουν ότι δεν θα στηρίξουν τον επικεφαλής που θα επιλέξει κανένα από τα δύο κόμματα. Υποστηρίζουν ότι αυτή η στάση θα ανάγκαζε τόσο τη ρεπουμπλικανική όσο και τη δημοκρατική ηγεσία να διαπραγματευτούν μαζί τους για τη νομοθεσία και τις θέσεις στις επιτροπές, προσφέροντάς τους σημαντική διαπραγματευτική ισχύ σε μια Γερουσία με οριακή διαφορά δυνάμεων.

Η Γερουσία δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογη κατάσταση από το 1952, όταν ο γερουσιαστής Γουέιν Μορς από το Όρεγκον αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ανεξαρτητοποιήθηκε. Στη συνέχεια, αποκλείστηκε από τις επιτροπές της Γερουσίας και τελικά προσχώρησε στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι εκλογικές ενστάσεις θα μπορούσαν να αφήσουν έδρες κενές

Με τόσο πολλά να διακυβεύονται, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ενστάσεις κατά της ανάληψης των εδρών από τους φαινομενικούς νικητές των εκλογών, παρότι τέτοιες διαμάχες είναι σπάνιες στη σύγχρονη ιστορία της Γερουσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται πως προετοιμάζονται ήδη να αμφισβητήσουν μια ενδεχόμενη νίκη της Μέρι Πελτόλα, υποψήφιας των Δημοκρατικών στην Αλάσκα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η προεκλογική ομάδα της φέρεται να στρατολόγησε έναν υποψήφιο με όνομα παρόμοιο με εκείνο του Νταν Σάλιβαν, του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, με στόχο να αποσπάσει ψήφους από τον ίδιο και να ενισχύσει τις πιθανότητες εκλογής της Πελτόλα. Μια παρατεταμένη εκλογική διαμάχη θα μπορούσε να αφήσει την έδρα κενή, διατηρώντας αβέβαιο τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ότι προετοιμάζονται εδώ και μήνες για τέτοιου είδους εκλογικές διαμάχες, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προαναγγείλει ότι θα αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι η Πελτόλα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να αποκλειστεί από το ψηφοδέλτιο.

Ο γερουσιαστής Αλ Φράνκεν, Δημοκρατικός από τη Μινεσότα, δεν ορκίστηκε παρά μόνο περισσότερους από οκτώ μήνες μετά τις εκλογές του 2008, έπειτα από μια μακρά διαδικασία επανακαταμέτρησης των ψήφων και δικαστικής διαμάχης.