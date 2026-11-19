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Η λήψη αναρρωτικής άδειας προκειμένου να εξασφαλιστεί χρόνος για το παιχνίδι «Grand Theft Auto 6» δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Μια εναλλακτική λύση, που φαίνεται να κερδίζει δημοτικότητα, είναι η προσπάθεια εξασφάλισης μιας ημέρας άδειας με τη συγκατάθεση του εργοδότη.

«Ρωτήσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλό μας πόσα likes πρέπει να συγκεντρώσει το βίντεο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ρεπό την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6», αναφέρει η λεζάντα βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη η VisionTell, εταιρεία δημιουργίας περιεχομένου και μάρκετινγκ με έδρα το Έντμοντς της Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Σούστερ, απάντησε «10.000 likes».

Η ανταπόκριση, ωστόσο, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς μέσα σε μόλις μία ημέρα το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 378.000 likes.

Μιλώντας την Τετάρτη στο Business Insider, ο Σούστερ επιβεβαίωσε ότι και οι έξι εργαζόμενοι της εταιρείας θα λάβουν τελικά ρεπό την Παρασκευή.

«Δεν νομίζω ότι έχω άλλη επιλογή, καθώς διαφορετικά θα βρεθώ αντιμέτωπος με κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μια αναζήτηση στο Instagram με τον όρο «GTA 6 office challenge» αποκαλύπτει πολλά ακόμη βίντεο στα οποία εργαζόμενοι απευθύνονται στους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών τους, ζητώντας να εξασφαλίσουν μία ημέρα άδειας την Παρασκευή. Ως αντάλλαγμα, δεσμεύονται να συγκεντρώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό likes στις αναρτήσεις τους.

Η συγκεκριμένη τάση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η κυκλοφορία του GTA 6, ενός παιχνιδιού που το κοινό περίμενε για περισσότερο από μία δεκαετία και μόλις έγινε διαθέσιμο, έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός.

Σύμφωνα με το Business Insider, ορισμένες εταιρείες κατέγραψαν τον Νοέμβριο αύξηση στα αιτήματα εργαζομένων για άδειες μετ’ αποδοχών. Παράλληλα, ορισμένοι streamers ταξίδεψαν μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο παιχνίδι νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του σε άλλες περιοχές, λόγω της διαφοράς ώρας.

Εργαζόμενοι από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, δημοσίευσαν επίσης βίντεο στα οποία καταγράφονται οι προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν με τους εργοδότες τους, διεκδικώντας μία ημέρα άδειας για να παίξουν το παιχνίδι.

Ανεξάρτητα από το αν οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη τάση ως μια ευκαιρία για χιουμοριστικές αναρτήσεις ή αν προχωρούν πράγματι στη χορήγηση επιπλέον άδειας στους εργαζομένους τους, τα σχετικά βίντεο έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων χρηστών και έχουν γίνει viral.

Στη συγκεκριμένη τάση συμμετείχε και ο Ράιαν Σέρχαντ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο του real estate και πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix «Owning Manhattan». Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε έναν εργαζόμενο ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν 400.000 likes, προκειμένου να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία της εταιρείας.

Το βίντεο γνώρισε μεγάλη απήχηση, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια likes μέσα σε περίπου 24 ώρες.

Σε ένα επόμενο βίντεο, ο εργαζόμενος που είχε δημοσιεύσει το αρχικό βίντεο ενημέρωσε τον Σέρχαντ ότι, παρά την επιτυχία της ανάρτησης, το προσωπικό θα έπρεπε κανονικά να προσέλθει στο γραφείο. Ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική λεπτομέρεια: η εργάσιμη ημέρα θα ήταν αφιερωμένη στο GTA 6.

«Θα παίζουμε όλοι GTA, σε κάθε όροφο. Θα υπάρχουν κονσόλες PS5 παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Σέρχαντ ενημέρωσε το προσωπικό μέσω εσωτερικού σημειώματος, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Business Insider, ότι η εταιρεία θα προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους μία επιπλέον ημέρα άδειας, την οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν όποτε επιθυμούν μέσα στη χρονιά. Η άδεια αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6, για όσους προτιμούσαν να παραμείνουν στο σπίτι και να παίξουν το παιχνίδι.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα της εξαιρετικής ομάδας social media της SERHANT., καθώς και τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6, θεωρούμε ότι 13 χρόνια αναμονής αξίζουν μία ημέρα άδειας», ανέφερε χαρακτηριστικά το σημείωμα.

Η Anchor Offices, μια εταιρεία μεσιτείας επαγγελματικών ακινήτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία βοηθά επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να επιλέγουν χώρους γραφείων, συμμετείχε επίσης στη συγκεκριμένη τάση. Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο ιδρυτής της εταιρείας ανακοίνωσε ότι ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία ημέρα άδειας για κάθε 10.000 likes που θα συγκέντρωνε η ανάρτηση, με ανώτατο όριο τις πέντε ημέρες.

Η πρόβλεψη για ανώτατο όριο πέντε ημερών αποδείχθηκε τελικά εύστοχη, καθώς μέχρι την Τετάρτη το βίντεο είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 349.000 likes.

Από την πλευρά του, ο Σούστερ δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι διευθύνει μια εταιρεία παραγωγής βίντεο, δεν περίμενε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση για το GTA 6 θα αποκτούσε τόσο μεγάλη απήχηση.

Η εταιρεία δημοσίευσε στη συνέχεια ένα δεύτερο βίντεο, στο οποίο ο Σούστερ ανακοινώνει στους εργαζομένους, με χιουμοριστική διάθεση, ότι θα έχουν ρεπό την Παρασκευή, αλλά θα πρέπει να εργαστούν το Σάββατο για να αναπληρώσουν την ημέρα αυτή.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα ακόμη βίντεο την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Όσο για το αν ο ίδιος σκοπεύει να παίξει GTA 6 την Παρασκευή, η απάντηση φαίνεται πως είναι αρνητική.

«Νομίζω ότι ίσως είμαι ο μόνος που θα βρίσκεται στη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά.