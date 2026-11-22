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Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των μεγάλων τραπεζικών ομίλων για το τρίτο τρίμηνο του έτους έφερε στο προσκήνιο την αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν πλέον την τεχνολογία αυτή για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, την αναθεώρηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Παράλληλα, εξετάζουν κατά πόσο η ενίσχυση της αποδοτικότητας που επιτυγχάνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει και στην αύξηση των εσόδων τους.

Κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Barclays γνωστοποίησε περικοπές θέσεων εργασίας σε ορισμένα τμήματα όπου εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, η UniCredit και η Santander ανέφεραν ότι η τεχνολογία επιτρέπει στους εργαζομένους να ασχολούνται με πιο ουσιαστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών. Αντίστοιχες αλλαγές στο προσωπικό και στον τρόπο οργάνωσης των εργασιών τους εφαρμόζουν και αμερικανικοί τραπεζικοί κολοσσοί, όπως η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs.

Ωστόσο, παρότι οι τράπεζες επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις πως η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις τράπεζες

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Όρτσελ, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «σημαντική ευκαιρία» για την επιτάχυνση των εργασιών της τράπεζας, καθώς επιτρέπει στους εργαζομένους να ασχολούνται με πιο σύνθετες και ουσιαστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Όπως ανέφερε, η UniCredit, η οποία κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, «αξιοποιεί την τεχνολογία αυτή με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της και την ενίσχυση των επιδόσεών της».

Ακολουθεί γράφημα με την πορεία της τιμής της μετοχής της UniCredit για το 2026:

Ο Όρτσελ χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «ένα εργαλείο που λειτουργεί εξαιρετικά καλά και δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε στη διάθεσή», μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC στις 9 Νοεμβρίου.

Η ισπανική τράπεζα Santander ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν επιχειρηματική αξία ύψους 194 εκατ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της, Χοσέ Γκαρθία Καντέρα, «η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ενσωματωθεί σε όλες τις τραπεζικές διαδικασίες».

«Προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των εργασιών που έχουν μικρότερη προστιθέμενη αξία, επιτρέποντας έτσι στους εργαζομένους να επικεντρώνονται σε πιο ουσιαστικές δραστηριότητες. Αυτό επηρεάζει τόσο τα έσοδα, όσο και το κόστος», δήλωσε ο Καντέρα στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC στις 28 Οκτωβρίου.

«Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια ποιο μέρος των οφελών αυτών προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι η τεχνολογία βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, βοηθά να διαχειριζόμαστε την ποιότητα του ενεργητικού και να ελέγχουμε το κόστος, ενώ συνολικά έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η ολλανδική τράπεζα ABN AMRO ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες ελέγχου και εντοπισμού περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία της με την Infosys, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών της συστημάτων, χωρίς να παραμερίζει την ανθρώπινη κρίση», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Μαργκερίτ Μπεράρ, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, στις 11 Νοεμβρίου.

«Οι βελτιώσεις αυτές διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη της τράπεζας, ενώ επιτρέπουν στους εργαζομένους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που προσφέρουν αξία στους πελάτες», δήλωσε.

Μειώσεις προσωπικού

«Κατά το τρίτο τρίμηνο, ορισμένες τράπεζες ανακοίνωσαν σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες συνδέονται εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, με την τεχνητή νοημοσύνη», σύμφωνα με τον Άντριου Στίμπσον, διευθύνοντα σύμβουλο και επικεφαλής της ομάδας ανάλυσης ευρωπαϊκών τραπεζών της KBW.

«Οι περικοπές αφορούν κυρίως διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες, και όχι θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Στίμπσον σε γραπτή απάντησή του στο CNBC.

Η Barclays ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περικόψει 5.000 θέσεις εργασίας το 2026, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του προσωπικού της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο βρετανικός τραπεζικός όμιλος κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, περίπου το 60% των περικοπών θα αφορά διοικητικές και υποστηρικτικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και θέσεις προγραμματιστών. Παράλληλα, η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι περικοπές δεν οφείλονται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθεί γράφημα με την πορεία της τιμής της μετοχής της Barclays για το 2026:

Η Financial Times ανέφερε στις 7 Οκτωβρίου ότι η HSBC εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικών περικοπών προσωπικού στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών. Συγκεκριμένα, οι περικοπές ενδέχεται να φτάσουν περίπου το 50% των θέσεων στελεχών διοίκησης και ειδικών, καθώς και έως το 70% των θέσεων χρηματοοικονομικών συμβούλων.

«Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης του προσωπικού της και να προχωρήσει σε περικοπή περιορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η διοίκηση της JPMorgan έχει δώσει οδηγίες στα στελέχη της να περιορίσουν τις νέες προσλήψεις, καθώς η τράπεζα ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας, Τζέρεμι Μπάρνουμ, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Η αύξηση των εσόδων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση

Μια μελέτη της KBW, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, εξέτασε τον βαθμό αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η συχνότερη εφαρμογή της εντοπίστηκε στην εξυπηρέτηση πελατών, μέσω εργαλείων όπως τα chatbots και τα συστήματα ταξινόμησης αιτημάτων. Ακολούθησαν εφαρμογές που υποστηρίζουν εσωτερικές λειτουργίες των τραπεζών, όπως οι επιχειρησιακές διαδικασίες, η επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και η πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

Η μείωση των δαπανών εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό στόχο από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την έκθεση, λίγο λιγότερο από τις μισές εφαρμογές που κατέγραψε η KBW αποσκοπούσαν στον περιορισμό των δαπανών ή στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Ωστόσο, οι τράπεζες εξετάζουν πλέον όλο και περισσότερο τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων, αν και μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζεται ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η διαχείριση περιουσίας και η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών αποτελούν δύο από τους βασικούς τομείς στους οποίους θα κριθεί κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των τραπεζών και όχι απλώς να περιορίσει το λειτουργικό τους κόστος.

Ακολουθεί γράφημα με την πορεία της τιμής της μετοχής της Santander για το 2026:

Οι τράπεζες φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας. Όπως ανέφερε ο Άντριου Στίμπσον, «η τεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέψει στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες, καθώς καθιστά πολύ πιο αποδοτικές διαδικασίες όπως η ένταξη νέων πελατών και η σύνταξη εκθέσεων».

Η Σοφία Γουίτμπρεντ, αναλύτρια της Ninety One, σημείωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι στιγμής τεκμηριώνουν περισσότερο τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, στην ενίσχυση της αφοσίωσής τους και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, παρά στην ουσιαστική δημιουργία νέων εσόδων. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στους συμβούλους να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών θα μπορούσαν να διευρύνουν την πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλές, χωρίς να απαιτείται ανάλογη αύξηση του αριθμού των στελεχών που διαχειρίζονται τις πελατειακές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, η διαχείριση περιουσίας αποτελεί πιθανότατα «τη σημαντικότερη δοκιμασία για τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του συμβούλου, αντί να τον υποκαταστήσει».

Ακολουθεί γράφημα με τη συνολική πορεία των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών για το 2026:

«Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το πιθανότερο μοντέλο είναι ο συνδυασμός ανθρώπινου συμβούλου και τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως στην UBS, τη Standard Chartered και στις μονάδες ιδιωτικής τραπεζικής της Deutsche Bank, της ABN AMRO και των γαλλικών τραπεζών, αντί της πλήρους αυτοματοποίησης της σχέσης με τον πελάτη», δήλωσε η Γουίτμπρεντ. Ως παράδειγμα αυτής της προσέγγισης στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στα εργαλεία της JPMorgan που υποστηρίζουν τους συμβούλους και τον σχεδιασμό της διαχείρισης περιουσίας.

Προσλήψεις και τεχνικές δεξιότητες

«Η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει επίσης τις παραδοσιακές ευκαιρίες απασχόλησης στη διαχείριση έργων και στις υποστηρικτικές λειτουργίες», σύμφωνα με τον Μαρκ Άστμπερι, διευθυντή της εταιρείας συμβούλων προσλήψεων Morgan McKinley.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, «αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής λογισμικού και της ανάλυσης δεδομένων».

«Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Λονδίνο μετατρέπεται σταδιακά σε έναν κλάδο που προσλαμβάνει όλο και περισσότερα στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό δεν έχει μειωθεί, αλλά οι δεξιότητες στις οποίες επενδύουν οι τράπεζες αλλάζουν», πρόσθεσε.

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες που παραδοσιακά εκτελούσαν οι νεότεροι εργαζόμενοι, οι τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουν τη νέα γενιά στελεχών. Ήδη παρατηρούμε ότι για τις ανώτερες θέσεις απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή χρήση εργαλείων όπως το Copilot ή το Gemini. Εκτιμώ ότι και οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου θα απαιτούν ολοένα και περισσότερες τεχνικές δεξιότητες», σημείωσε.