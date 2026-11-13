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Στη σύλληψη 354 ατόμων σε 14 χώρες οδήγησε μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση κατά κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στο dark web, με τις Αρχές να κατάσχουν περισσότερους από 5,8 τόνους ναρκωτικών, 152 πυροβόλα όπλα και μετρητά και κρυπτονομίσματα αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση «TorNado», υπό τον συντονισμό της Europol, διήρκεσε από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, με τις περισσότερες συλλήψεις να πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Εκατοντάδες αστυνομικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της επιχείρησης «TorNado», με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων μέσω του λεγόμενου «σκοτεινού διαδικτύου».

Τα αποτελέσματα της πολύμηνης έρευνας ανακοίνωσαν την Πέμπτη (12/11) Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της διεθνούς συνεργασίας που συντόνισε η Europol, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες 14 κρατών, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Πού έγιναν οι περισσότερες συλλήψεις

Από τις συνολικά 354 συλλήψεις, οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, όπου συνελήφθησαν 132 άτομα.

Ακολούθησαν η Βρετανία με 59 συλλήψεις, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23.

Οι πέντε αυτές χώρες συγκέντρωσαν 300 από τις 354 συλλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Πάνω από 5,8 τόνοι ναρκωτικών και 150 εκατ. ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερα μεγάλες ήταν οι ποσότητες των παράνομων ουσιών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Στην Ευρώπη, οι αστυνομικές Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν έναν τόνο ελεγχόμενων ουσιών, κυρίως αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη Europol, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 4,8 τόνοι ναρκωτικών, 152 πυροβόλα όπλα, καθώς και μετρητά και κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά την έκταση των αστυνομικών επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι παράνομες διαδικτυακές αγορές εξακολουθούν να προσαρμόζονται στις παρεμβάσεις των διωκτικών Αρχών.

«Η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

FBI: Στο στόχαστρο η διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανατηφόρων ναρκωτικών

Στην ιδιαίτερη σημασία της επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης αναφέρθηκε ο υποδιευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

«Η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web», δήλωσε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στον εντοπισμό μεμονωμένων χρηστών, αλλά στράφηκαν και εναντίον βασικών παραγόντων των παράνομων δικτύων.

«Ταυτοποιήσαμε μεγάλους πωλητές στο dark web», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες κατάφεραν να εξαρθρώσουν κρίσιμα τμήματα των κυκλωμάτων που τους επέτρεπαν να συνεχίζουν τη δράση τους.