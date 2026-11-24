Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων που κατηγορούνται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος 17χρονου στου Γουδή προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από την ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, με τον ανήλικο να τραυματίζεται σοβαρά στη μύτη και στο μάτι.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, πρόκειται για δύο Φιλιππινέζους, ηλικίας 13 και 17 ετών, έναν Γεωργιανό, ηλικίας 14 ετών, και έναν 13χρονο Αλβανό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, βαριά σωματική βλάβη και απόπειρα κλοπής.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα γνώριζε τους κατηγορουμένους, οι οποίοι φέρονται να τον περίμεναν στην πλατεία του Αγίου Θωμά με σκοπό να του επιτεθούν.

Σε βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται οι φωνές των ανηλίκων, οι οποίοι έχουν πλησιάσει το θύμα και διαπληκτίζονται μαζί του, ενώ διακρίνονται θαμώνες εστιατορίου να παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις σκηνές βίας που ακολούθησαν.

Στο τέλος του βίντεο διακρίνεται και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο για να παραλάβει τον 17χρονο, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και σοβαρό τραύμα στο μάτι.