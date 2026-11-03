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Σε προχωρημένες διπλωματικές διαβουλεύσεις για μια πιθανή τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, με στόχο οι τρεις ηγέτες να συναντηθούν αργότερα μέσα στον Νοέμβριο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σενζέν.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται πηγές με γνώση των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον, το Πεκίνο και τη Μόσχα, βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διεργασίες για τη διοργάνωση της πρώτης κοινής συνάντησης των τριών αρχηγών κρατών, σε περίπου δύο εβδομάδες.

«Γίνονται προετοιμασίες για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης», δήλωσε στους FT ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η στάση του Πεκίνου, ωστόσο, παραμένει πιο επιφυλακτική. Ερωτηθέν για το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε να αναφέρει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες πλευρές για τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών Κίνας και Ρωσίας, χωρίς να κάνει αναφορά σε πιθανή συμμετοχή του Τραμπ.

Οι Financial Times έχουν ζητήσει σχόλιο και από τον Λευκό Οίκο.

Οι επαφές Τραμπ και Σι και ο ρόλος της Κίνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να ταξιδέψει στη Σενζέν σε δύο εβδομάδες, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της APEC και να πραγματοποιήσει την τρίτη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ μέσα στο 2026.

Πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Τραμπ θα μεταβεί στη Μανίλα για την ετήσια σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου τον Δεκέμβριο, όταν ο Σι θα επισκεφθεί το Μαϊάμι για τη σύνοδο της G20. Πρόκειται να είναι η τέταρτη συνάντησή τους μέσα στο έτος.

Από την πλευρά τους, Πούτιν και Σι έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τουλάχιστον τρεις από αυτές τις συναντήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί φέτος.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν οι τρεις χώρες διεξάγουν κοινές διαβουλεύσεις ή εάν το Πεκίνο πραγματοποιεί ξεχωριστές διμερείς επαφές με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις επισημαίνουν ότι η Κίνα, η οποία θα αναλάμβανε τη διοργάνωση της συνάντησης ως οικοδέσποινα της APEC, δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία ασκούν πιέσεις προς το Πεκίνο για να αποδεχθεί την πρόταση.

Τον προηγούμενο μήνα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου.

Η Ουκρανία και οι επιφυλάξεις του Πεκίνου

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη διοργάνωση της συνάντησης είναι η διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής ατζέντας.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Σι Τζινπίνγκ φάνηκε αιφνιδιασμένος όταν τον ρώτησε για το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου, κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Γερμανό πρόεδρο, ο Σι ζήτησε να μάθει από πού προέρχονται οι σχετικές φήμες.

Ο Κινέζος ηγέτης φέρεται επίσης να ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τριμερή συνάντηση με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι, εφόσον συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ευρωπαίοι, καθώς πρόκειται για σύγκρουση στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Πηγή με γνώση των ρωσικών εκτιμήσεων ανέφερε ότι η Μόσχα δεν αναμένει ουσιαστικές συνομιλίες για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής συνόδου.

Κατά την ίδια πηγή, η Ρωσία θεωρεί ότι η Κίνα δεν επιθυμεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού της σχεδόν πενταετούς ρωσικής εισβολής, αλλά θα προτιμούσε να εμφανιστεί ως παράγοντας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας όταν αυτή θα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Το ζήτημα των πυρηνικών όπλων

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτός σε μια τριμερή συνάντηση στη Σενζέν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βασικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα εμφανιστεί απρόθυμο να συμμετάσχει σε σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, επικαλούμενο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο από την Κίνα.

Ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την Ασία επί προεδρίας Τζορτζ Μπους, εκτίμησε ότι ο Σι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη φιλοξενία μιας τέτοιας συνόδου ως σημαντική διπλωματική επιτυχία.

Όπως εξήγησε, μια συνάντηση των τριών ηγετών θα ενίσχυε την εικόνα της Κίνας ως πρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή, ιδιαίτερα καθώς η ίδια η σύνοδος της APEC έχει σχετικά περιορισμένους στόχους και δύσκολα θα οδηγούσε από μόνη της σε σημαντικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον Γουάιλντερ, ο Τραμπ επιδιώκει να επικεντρωθεί στον έλεγχο των εξοπλισμών λόγω της μεγάλης επέκτασης του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το Πεκίνο αποφεύγει εδώ και δεκαετίες τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, καθώς αντιμετωπίζει τη μυστικότητα γύρω από τις στρατηγικές του δυνάμεις ως σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Κίνα θεωρεί την περιορισμένη διαφάνεια για τις πυρηνικές της δυνατότητες ένα είδος στρατηγικού «κρυφού χαρτιού».

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο εάν ο πόλεμος στο Ιράν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί η συνάντηση.