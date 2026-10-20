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Σε μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων προχωρά η γαλλική κυβέρνηση ενόψει των νέων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να προαναγγέλλει σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και αλλαγές στον τρόπο επιχειρησιακής δράσης της αστυνομίας.

Μιλώντας ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο Λεκορνί παραδέχθηκε ότι η αστυνομική παρουσία κατά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου δεν είχε την απαιτούμενη ευελιξία, χαρακτηρίζοντας την ανάπτυξη των δυνάμεων «πολύ στατική και όχι αρκετά ευέλικτη».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στις νομαρχίες, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει των νέων συγκεντρώσεων.

«Προφανώς θα εντείνουμε την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων για τις 24 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της αστυνομίας, τόσο ως προς τα διαθέσιμα μέσα και τον αριθμό των αστυνομικών όσο και ως προς την ταχύτητα αντίδρασης και την κινητικότητά τους.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί, η νέα προσέγγιση θα δώσει έμφαση στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και στη μεγαλύτερη ευελιξία των δυνάμεων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη ανταπόκριση κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.