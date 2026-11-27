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Έναν γάμο που ξεπέρασε ακόμη και τα δεδομένα των περίφημων ινδικών εορταστικών υπερπαραγωγών διοργάνωσε ο πολιτικός Ανάντ Σινγκ, προσκαλώντας περίπου 400.000 ανθρώπους στην τελετή για την κόρη του, στη φτωχότερη πολιτεία της Ινδίας, το Μπιχάρ.

Η γαμήλια γιορτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στο χωριό Ναδάουα, όπου βρίσκεται η οικογενειακή κατοικία του πολιτικού. Η έκταση της διοργάνωσης, η πολυτέλεια, οι εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού και οι ειδικές υποδομές για τους υψηλούς προσκεκλημένους προκάλεσαν εντυπώσεις, αλλά και κυκλοφοριακό χάος στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται στοιχεία του γαλλικού πρακτορείου AFP, η δεξίωση για τον γάμο της Σιβάνγκι Σινγκ με τον Ρισικέσχ Κουμάρ οργανώθηκε σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων, με τις προετοιμασίες να θυμίζουν περισσότερο επιχείρηση μεγάλης κλίμακας παρά μια συνηθισμένη οικογενειακή εκδήλωση.

Μισό εκατομμύριο γλυκά, 500 μάγειρες και ένας τόνος κρέας

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της διοργάνωσης.

Για τις ανάγκες της γαμήλιας δεξίωσης ετοιμάστηκαν περίπου 500.000 παραδοσιακά γλυκά, ενώ την προετοιμασία των εδεσμάτων ανέλαβε μια ομάδα 500 μαγείρων και βοηθών.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται συνεργάτη του Ανάντ Σινγκ, για την παρασκευή κεμπάπ και παραδοσιακών πιάτων χρησιμοποιήθηκε περίπου ένας τόνος πρόβειου κρέατος.

Οι χώροι της εκδήλωσης διακοσμήθηκαν με εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν ακόμη και λουλούδια εισαγόμενα από την Κίνα, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από ένα μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων.

Η διοργάνωση ήταν τόσο απαιτητική, ώστε δημιουργήθηκαν έξι προσωρινά ελικοδρόμια, για να διευκολυνθεί η άφιξη πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων επισήμων από διαφορετικές περιοχές της Ινδίας.

Η πολυτέλεια του γάμου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μπιχάρ, μια πολιτεία που συγκαταλέγεται στις οικονομικά ασθενέστερες της χώρας.

Ο γαμπρός έφτασε με 151 αυτοκίνητα και δέχθηκε δώρο ένα πολυτελές 4×4

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η άφιξη του γαμπρού, Ρισικέσχ Κουμάρ, ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Georgia State University, στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο νεαρός εμφανίστηκε στον χώρο της τελετής φορώντας γυαλιά ηλίου και κρατώντας ένα πορτοκαλί μαντίλι, ενώ συνοδευόταν από αυτοκινητοπομπή 151 οχημάτων.

Ο αριθμός δεν ήταν τυχαίος, καθώς οι περιττοί αριθμοί θεωρούνται ευοίωνοι στην ινδουιστική παράδοση.

Ανάμεσα στα γαμήλια δώρα που έλαβε περιλαμβανόταν και ένα Land Rover Defender, το πολυτελές τετρακίνητο όχημα που προστέθηκε στην εντυπωσιακή λίστα των παροχών της οικογενειακής γιορτής.

Η κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων και επισκεπτών δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους δρόμους γύρω από το χωριό.

Όπως μετέδωσαν οι Times of India, η συμφόρηση ήταν τέτοια, ώστε ένας προσκεκλημένος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και να συνεχίσει τη διαδρομή πάνω σε τρακτέρ, διασχίζοντας τα χωράφια, προκειμένου να φτάσει στον χώρο της δεξίωσης.

Ο αγώνας αλόγων, το SUV και το απρόσμενο φινάλε

Μια από τις πιο ασυνήθιστες λεπτομέρειες του γάμου ήταν η επιλογή της ψυχαγωγίας.

Αντί για τη συνηθισμένη παρουσία DJ, ο Ανάντ Σινγκ είχε προγραμματίσει έναν αγώνα αλόγων, με έπαθλο ένα αυτοκίνητο SUV για τον νικητή.

Ωστόσο, τα σχέδια ανατράπηκαν από την τεράστια προσέλευση.

Εκτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες προσκεκλημένους, πλήθος κατοίκων και περίεργων συγκεντρώθηκε γύρω από τον χώρο, προσπαθώντας να παρακολουθήσει τη γιορτή και τον αγώνα.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις αναφορές, σκαρφάλωσαν ακόμη και σε δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέα.

Η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη στη διαχείρισή της, ώστε οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να ακυρώσουν τον αγώνα αλόγων.

Έτσι, το SUV που προοριζόταν για τον νικητή έμεινε χωρίς παραλήπτη, αποτελώντας μία ακόμη παράδοξη λεπτομέρεια μιας εκδήλωσης που είχε ήδη ξεπεράσει κάθε συνηθισμένη κλίμακα.

Spectators climbed high-voltage electricity towers, poles and trees in Bihar’s Nadwan village to watch a horse race organised as part of the wedding celebrations of Mokama MLA Anant Singh’s daughter. https://t.co/R0TIkis9he — The Indian Express (@IndianExpress) November 25, 2026

Ποιος είναι ο Ανάντ Σινγκ – Οι 28 ποινικές υποθέσεις

Πίσω από τη λαμπερή γαμήλια διοργάνωση βρίσκεται ένας πολιτικός με μακρά και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διαδρομή.

Ο Ανάντ Σινγκ είναι γνωστή προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του Μπιχάρ και έχει εκλεγεί επανειλημμένα στην τοπική νομοθετική συνέλευση.

Ωστόσο, το όνομά του έχει συνδεθεί και με σειρά δικαστικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Association for Democratic Reforms, τα οποία επικαλείται ο Guardian, σε βάρος του εκκρεμούν 28 ποινικές υποθέσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και απαγωγή.

Πρόκειται για εκκρεμείς υποθέσεις και κατηγορίες, όχι για διαπιστωμένη ενοχή στο σύνολό τους, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η πολιτική του διαδρομή και οι δικαστικές εκκρεμότητες προσέδωσαν επιπλέον δημοσιότητα στην υπερπολυτελή τελετή, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο των ινδικών όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Παρά το πρωτοφανές μέγεθος της γιορτής, πάντως, ο Ανάντ Σινγκ εμφανίστηκε να μην αντιλαμβάνεται τη διοργάνωση ως κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν από τον γάμο, υποστήριξε ότι είχε οργανώσει αντίστοιχης κλίμακας εκδήλωση και για τη μεγαλύτερη κόρη του, υποβαθμίζοντας τις εντυπώσεις που είχαν προκαλέσει οι προετοιμασίες.