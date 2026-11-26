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Νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ινδίας στον τομέα της ναυτιλίας διαμορφώνονται μέσα από την ενίσχυση των επιχειρηματικών και θεσμικών σχέσεων των δύο χωρών, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τους προσέγγισης.

Στη Βομβάη πραγματοποιήθηκε το India–Cyprus Maritime Business Forum, υπό την ηγεσία της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνας Χατζημανώλη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εκπροσώπων 50 επιχειρήσεων από τις δύο χώρες, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων, ναυτιλιακών αρχών και επιχειρηματικών οργανισμών.

Το φόρουμ διοργανώθηκε από το κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακής Διοίκησης (DGMA) της Ινδίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάπτυξη απευθείας επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, η διερεύνηση νέων συνεργασιών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι ναυτιλιακές βιομηχανίες των δύο χωρών.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, το ΚΕΒΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Συμβούλιο των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θεμελιώθηκε κατά την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025. Ακολούθησε, τον Μάιο του 2026, η επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Ινδία, κατά την οποία οι ηγέτες των δύο χωρών δεσμεύθηκαν για την περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας στη Βομβάη, με 21 εταιρείες να ταξιδεύουν στην Ινδία για να συμμετάσχουν στις εργασίες του φόρουμ.

Όπως επισημαίνει το κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία νέων συνεργασιών αναδεικνύουν τη δυναμική της κυπριακής ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, των οποίων οι ναυτιλιακές βιομηχανίες διαθέτουν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση της Βομβάης αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή των διακρατικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με τη ναυτιλία να αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Ινδίας.