Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια νέα φάση περνά η ενεργειακή μετάβαση της Ινδίας, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ηλεκτρικού της συστήματος: τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες υψηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και στις περιόδους αυξημένης κατανάλωσης.

Το Νέο Δελχί προετοιμάζει υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από τις κρατικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, με στόχο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη επάρκεια ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες και να περιορίσει την ανάγκη αξιοποίησης μονάδων άνθρακα.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μια οικονομία που επενδύει συστηματικά στην καθαρή ενέργεια, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξισορρόπηση της προσφοράς με τη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος.

Το πρόβλημα της βραδινής κατανάλωσης

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, η Ινδία εξακολουθεί να εξαρτάται από τον άνθρακα για την κάλυψη των αναγκών της όταν περιορίζεται η ηλιακή παραγωγή.

Η εγκατεστημένη ισχύς από μη ορυκτές πηγές έχει ξεπεράσει τα 300 GW, ωστόσο η απουσία επαρκών υποδομών αποθήκευσης περιορίζει την αποτελεσματική αξιοποίησή της.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο τις βραδινές ώρες, όταν η κατανάλωση παραμένει υψηλή, αλλά η παραγωγή από φωτοβολταϊκά μηδενίζεται.

Πρόσθετη πίεση προκαλούν οι περιορισμένες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, καθώς επηρεάζουν την παραγωγή των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών θεωρείται επομένως καθοριστική για τη σταθερότητα του δικτύου και τη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Χρηματοδότηση 1,5 δισ. δολαρίων και νέες υποχρεώσεις

Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει πρόγραμμα χρηματοδότησης 145 δισ. ρουπιών, περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, για την ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές αποθήκευσης.

Η σχετική υποχρέωση παρουσιάστηκε από τον υπουργό Ενέργειας Pankaj Agarwal, κατά τη Σύνοδο Κορυφής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Bharat.

Παρότι η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει τις βασικές κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ελάχιστη χωρητικότητα αποθήκευσης που θα απαιτείται από τις κρατικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2027 προβλέπεται η υποχρεωτική ενσωμάτωση μονάδων αποθήκευσης σε όλα τα νέα κρατικά έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Με την κίνηση αυτή, η Ινδία επιχειρεί να περάσει από την απλή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής.

Το βασικό ζητούμενο είναι πλέον η δυνατότητα αξιοποίησης της καθαρής ενέργειας όταν πραγματικά τη χρειάζεται το δίκτυο, περιορίζοντας τις ελλείψεις, τις διακυμάνσεις και την προσφυγή σε περισσότερο ρυπογόνες πηγές.