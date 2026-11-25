Η Λάκσμι Βένου κατέθεσε αγωγή κατά του δισεκατομμυριούχου πατέρα της, Βένου Σρινιβασάν, διεκδικώντας το «νόμιμο μερίδιό» της στην οικογενειακή επιχειρηματική αυτοκρατορία, η οποία δραστηριοποιείται από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η κίνηση αυτή κλιμακώνει τη διαμάχη για την περιουσία μίας από τις παλαιότερες επιχειρηματικές δυναστείες της Ινδίας.

Με την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μαντράς, η Λάκσμι ζητεί έναν «δίκαιο και νόμιμο διαχωρισμό» των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο κλάδος της οικογένειας του πατέρα της στον όμιλο TVS, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη.

Η οικογένεια ελέγχει την κατασκευάστρια δικύκλων TVS Motor Co., τη μητρική TVS Holdings Ltd., την εταιρεία προμήθειας εξαρτημάτων αυτοκινήτων Sundaram-Clayton Ltd., καθώς και τη μη τραπεζική χρηματοδοτική εταιρεία TVS Credit Services Ltd.

Η αγωγή εντείνει τη σύγκρουση για την οικογενειακή περιουσία και ακολουθεί την εξώδικη νομική ειδοποίηση που απέστειλε η Λάκσμι στον πατέρα της στις 16 Νοεμβρίου, στην οποία περιέγραφε τις διεκδικήσεις της.

Η διαμάχη αναδεικνύει τις εντεινόμενες αντιπαραθέσεις γύρω από ζητήματα επιχειρηματικής διαδοχής σε αρκετούς ινδικούς ομίλους.

Ο Σρινιβασάν διαδραματίζει επίσης κεντρικό ρόλο σε μια ξεχωριστή σύγκρουση εξουσίας στον όμιλο Tata, όπου κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου των Tata Trusts, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που ελέγχουν τελικά τον επιχειρηματικό κολοσσό αξίας 180 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η διαφωνία για τα δικαιώματα στην οικογενειακή περιουσία

Η απάντηση του πατέρα της «δεν αντανακλά καμία αλλαγή στη θέση του ούτε οποιαδήποτε αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων της», ανέφερε η Λάκσμι στην ανακοίνωσή της.

Ο Σρινιβασάν δεν απάντησε αμέσως στα ερωτήματα που του απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Λάκσμι υποστήριξε ότι μια προηγούμενη αναδιάρθρωση της εκτεταμένης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας TVS είχε οδηγήσει στον επιμερισμό των επιχειρήσεων μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικογένειας, αλλά δεν συνιστούσε διανομή της περιουσίας στο εσωτερικό της οικογένειας Βένου Σρινιβασάν.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι υπήρξε συγκέντρωση των πραγματικών οικονομικών συμφερόντων υπέρ του αδελφού της, Σουντάρσαν Βένου, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TVS Motor.

Ο δικηγόρος του πατέρα της έχει αμφισβητήσει αυτή την εκδοχή.

Ο διακεκριμένος δικηγόρος Αμπισέκ Μάνου Σίνγκβι δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η οικογένεια είχε καταλήξει σε γραπτές συμφωνίες το 2017, το 2020 και το 2024, οι οποίες κάλυπταν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Χαρακτήρισε τη νέα προσφυγή ως απόπειρα επανεξέτασης συμφωνιών που είχαν συναφθεί οικειοθελώς.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται, εν μέρει, στο κατά πόσο οι συγκεκριμένες συμφωνίες απλώς κατένειμαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων ή διευθετούσαν και την ιδιοκτησία της υποκείμενης οικογενειακής περιουσίας.

Η διεκδίκηση πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία

Η Λάκσμι ζητεί επίσης πρόσβαση σε έγγραφα που καταγράφουν αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν της έχουν παρασχεθεί, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη όταν απέτυχαν οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο πατέρας της απέρριψε τις αξιώσεις της.

Στο πλευρό της βρίσκεται η μητέρα της, Μαλίκα Σρινιβασάν, πρόεδρος της κατασκευάστριας τρακτέρ TAFE.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μητέρα της υποστηρίζει ότι η Λάκσμι έχει νόμιμη αξίωση σε μερίδιο της οικογενειακής περιουσίας ίσο με εκείνο του αδελφού της.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η αγωγή αφορά στην ιδιοκτησία της οικογενειακής περιουσίας και όχι στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η χρηματιστηριακή αξία της TVS Motor ανέρχεται σε 23,7 δισ. δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Sundaram-Clayton διαμορφωνόταν στα 247 εκατ. δολάρια την Τετάρτη.