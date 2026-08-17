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Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός «30 ημερών» και στην «πρόοδο» που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

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