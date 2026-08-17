FT: Προς αλλαγή στην ιδιοκτησία της Τσέλσι – Μπόλι και Γουόλτερ συζητούν την πώληση των μετοχών τους στην Clearlake Capital (tweet)

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Οι Αμερικανοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες Τοντ Μπόλι και Μαρκ Γουόλτερ βρίσκονται σε συνομιλίες για την πώληση των συμμετοχών τους στην Τσέλσι στην Clearlake Capital, η οποία αποτελεί ήδη τον βασικό μέτοχο του αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση των μακροχρόνιων εντάσεων στο εσωτερικό της ιδιοκτησιακής ομάδας του διάσημου συλλόγου της Premier League.

Η κοινοπραξία απέκτησε την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα έναντι 2,5 δισ. στερλινών το 2022, όταν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε να την πουλήσει μετά την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του, στον απόηχο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

FT Exclusive: Since buying Chelsea FC, the US financiers’ side of the consortium has clashed with Clearlake over strategy. While Clearlake owns more than 60% of Chelsea, it shares joint control and equal governance with Boehly, who chairs the club. https://t.co/OrpWGjmH5N pic.twitter.com/TeRneO5LGs — Financial Times (@FT) August 17, 2026

Από την εξαγορά της Τσέλσι και μετά, η πλευρά των Μπόλι και Γουόλτερ στην κοινοπραξία έχει βρεθεί επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με την Clearlake Capital για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ο σύλλογος.

Παρότι η Clearlake Capital κατέχει ποσοστό άνω του 60% της Τσέλσι, μοιράζεται τον κοινό έλεγχο και διαθέτει ίση συμμετοχή στη διοίκηση της Chelsea FC με τον Μπόλι, ο οποίος είναι πρόεδρος του συλλόγου.

Οι νέες συζητήσεις ακολουθούν πολυετείς διαπραγματεύσεις με διακοπές και επανεκκινήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται οι FT, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Σημειωτέον ότι η Clearlake Capital είναι ένας από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ομίλους εναλλακτικών επενδύσεων, με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Ιδρύθηκε το 2006 από τους Μπεχντάντ Εγκμπαλί και Χοσέ Ε. Φελισιάνο και δραστηριοποιείται στο private equity, στο private credit και στις πιστωτικές αγορές, με βασική επενδυτική στόχευση την τεχνολογία, τη βιομηχανία και τα καταναλωτικά αγαθά.

Μετά την εξαγορά της Pathway Capital Management τον Ιούνιο του 2026, τα υπό διαχείριση περιουσιακά της στοιχεία υπολογίζονται σε πάνω από 185 δισ. δολάρια. Στο μεγάλο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ή έχουν περιληφθεί γνωστές εταιρείες όπως οι Cornerstone OnDemand, που δραστηριοποιείται στο λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Alteryx στην ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, Quest Software στην κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων και Precisely στο λογισμικό data integrity. Στις επενδύσεις της έχουν επίσης βρεθεί ονόματα όπως Discovery Education, Concert Golf, Intertape Polymer Group, Mold-Rite Packaging και Springs Window Fashions, γεγονός που δείχνει το εύρος της παρουσίας της πέρα από την τεχνολογία. Στον αθλητισμό, το σημαντικότερο asset της είναι η πλειοψηφική συμμετοχή άνω του 60% στην Τσέλσι, την οποία απέκτησε το 2022 στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με τον Τοντ Μπόλι και άλλους επενδυτές

Στο επίκεντρο οι κινήσεις του Μαρκ Γουόλτερ

Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων συμπίπτει με τις προσπάθειες του Μαρκ Γουόλτερ να πουλήσει και άλλα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, την ώρα που ο επιχειρηματικός του όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο.

Αμερικανοί εισαγγελείς ερευνούν τις ασφαλιστικές εταιρείες του Γουόλτερ, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την ταχεία άνοδό του στη Wall Street. Η έρευνα ακολούθησε γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του χορήγησαν δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη χωρίς να γνωστοποιήσουν τις σχέσεις τους με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Γουόλτερ επιδιώκει τη ρευστοποίηση αρκετών assets που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του. Μάλιστα, το πιο γνωστό deal που πέτυχε ήταν μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν συμφώνησε να πουλήσει τους LA Lakers έναντι 12,5 δισ. δολαρίων στον πρώην επικεφαλής της Disney Μπομπ Άιγκερ και τον επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Τζόσουα Κούσνερ, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου είχε αποκτήσει την ομάδα μπάσκετ.

Εκπρόσωποι του Γουόλτερ και του Μπόλι δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό των FT, ενώ η Τσέλσι και η Clearlake Capital αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

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