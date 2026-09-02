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Η Γερμανία κατηγόρησε και επίσημα τη Ρωσία ότι επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση με drones τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, στα ανατολικά της χώρας.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εσωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο, δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, έφερε χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική τεχνολογία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το drone ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά.

Η τοποθέτηση του Ντόμπριντ προκάλεσε σειρά αντιποίνων από το Βερολίνο προς τη Μόσχα, μεταξύ άλλων την απόφαση να κλείσει ένα ρωσικό προξενείο στη Γερμανία.

Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, σε μια ευρύτερη τάση αυξανόμενων ενεργειών στην ήπειρο, οι οποίες αποδίδονται στη Ρωσία, με τις κυβερνήσεις να εκφράζουν φόβους ότι η Μόσχα επιχειρεί να εκφοβίσει και να αποσταθεροποιήσει χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Τι βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά εντοπίστηκε το βράδυ της 4ης Αυγούστου, κοντά σε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines.

Ένας εργαζόμενος εντόπισε τη συσκευή, η οποία βρισκόταν σε χώρο διακίνησης φορτίου κοντά σε διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ενός σημαντικού κόμβου εμπορευματικών μεταφορών στο κρατίδιο της Σαξονίας.

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