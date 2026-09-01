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Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

Νωρίτερα σήμερα η Γερμανία ανακοίνωσε επίσημα ότι για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, είναι υπεύθυνη ρωσική μυστική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσαν και τις πρώτες διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι ο στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, ενώ, όπως είπε, διαπιστώνεται η βούληση της ρωσικής πλευράς για ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα. Το περιστατικό της Λειψίας, με οπλισμένο drone που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, θεωρείται, διευκρίνισε, όχι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου υβριδικών επιθέσεων και επιβεβαιώνει το ήδη διαπιστωμένα υψηλό επίπεδο απειλής. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι μέθοδοι και τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι γνωστά από άλλες ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε και εξήγησε ότι η τεχνολογία που εντοπίστηκε στο σημείο αποκαλύπτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, οι επιθέσεις ωστόσο ανατέθηκαν σε τους λεγόμενους «χαμηλού επιπέδου» πράκτορες, οι οποίοι ήταν ανεκπαίδευτοι ιδιώτες στρατολογημένοι από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Σε απάντηση στη ρωσική απόπειρα επίθεσης, η Γερμανία «αμύνεται έναντι των αντιπάλων της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει αποφασιστικά τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Ανακοίνωσε επιπλέον τα εξής μέτρα κυρώσεων: Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση του «Ρωσικού Σπιτιού» (πολιτιστικού κέντρου που υπάγεται στη ρωσική πρεσβεία) θα καταγγελθεί, θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες, ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, ενώ θα αυξηθεί η πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετείχε στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο υπουργοί όμως διευκρίνισαν ότι μιλούν για λογαριασμό όλης της κυβέρνησης και ότι ο κ. Μερτς συμμετείχε σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για το θέμα.

Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας

Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα, η Γερμανία, αντιδρώντας στο περιστατικό αυτό αποφάσισε την λήψη σειράς μέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόννη.

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