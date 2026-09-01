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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Ιούλιο, εντείνοντας τις ενδείξεις αδυναμίας της ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας Destatis, ο πραγματικός, δηλαδή προσαρμοσμένος ως προς τις μεταβολές των τιμών, τζίρος του λιανεμπορίου μειώθηκε κατά 3,4% σε μηνιαία βάση, μετά τη στασιμότητα που καταγράφηκε τον Ιούνιο.

Σε ονομαστικούς όρους, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι πραγματικές λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 2,5%, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3%.

Τα στοιχεία του Ιουνίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω. Σε πραγματικούς όρους οι πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες σε μηνιαία βάση, έναντι αρχικής εκτίμησης για πτώση 0,7%, ενώ σε ονομαστικούς όρους μειώθηκαν κατά 0,2%, έναντι αρχικής εκτίμησης για πτώση 1%.

Μεγάλη πτώση στα πρατήρια καυσίμων

Ιδιαίτερα έντονη ήταν τον Ιούλιο η πτώση των πωλήσεων στα πρατήρια καυσίμων, μετά τη λήξη της έκπτωσης στα καύσιμα που είχε εφαρμοστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Σε πραγματικούς όρους, οι εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένες πωλήσεις των πρατηρίων μειώθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ σε ονομαστικούς όρους η πτώση διαμορφώθηκε στο 1,9%.

Σε ετήσια βάση, η εικόνα αποτυπώνει έντονα την επίδραση των τιμών. Ο πραγματικός τζίρος ήταν χαμηλότερος κατά 9,3%, την ώρα που ο ονομαστικός τζίρος αυξήθηκε κατά 6,9%.

Στα στοιχεία των πρατηρίων περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις από τα καταστήματα που λειτουργούν στους χώρους τους.

Πτώση σε τρόφιμα και μη διατροφικά προϊόντα

Στον κλάδο των τροφίμων, οι πραγματικές λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,8% τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και οι ονομαστικές κατά 0,5%.

Σε ετήσια βάση, οι πραγματικές πωλήσεις τροφίμων υποχώρησαν κατά 0,3%, ενώ ο ονομαστικός τζίρος αυξήθηκε κατά 0,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στο λιανεμπόριο μη διατροφικών προϊόντων. Οι πραγματικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,8% σε μηνιαία βάση και οι ονομαστικές κατά 2,5%.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι πραγματικές πωλήσεις ήταν χαμηλότερες κατά 3,4%, ενώ σε ονομαστικούς όρους καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,1%.

Στο -5,6% οι online πωλήσεις

Αρνητική ήταν η εικόνα και στο ηλεκτρονικό και ταχυδρομικό εμπόριο. Οι πραγματικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ σε ονομαστικούς όρους η πτώση έφθασε το 5,8%.

Σε ετήσια βάση, ο πραγματικός τζίρος του κλάδου υποχώρησε κατά 0,8% και ο ονομαστικός κατά 0,2%.

Τα στοιχεία του Ιουλίου έρχονται μετά από σημαντικές μεθοδολογικές αλλαγές που εφάρμοσε η Destatis από τον Μάιο του 2026, μεταξύ άλλων με τη μετάβαση στο 2021 ως νέο έτος βάσης και την εισαγωγή δεικτών Laspeyres.

Η γερμανική στατιστική υπηρεσία επισημαίνει ότι για την αποτύπωση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής τάσης ιδιαίτερη σημασία έχει η σύγκριση των ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων με τον προηγούμενο μήνα. Με αυτό το κριτήριο, η πτώση κατά 3,4% τον Ιούλιο καταδεικνύει απότομη εξασθένηση της λιανικής δραστηριότητας μετά τη στασιμότητα του Ιουνίου.

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