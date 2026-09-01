Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Τούρνοβ-Πράιλακ, στο Βρανδεμβούργο, κοντά στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Γιένσβαλντε, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκαν ενδείξεις πιθανής φθοράς σε γραμμή του δικτύου, ενώ πυροτεχνουργοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την εξουδετέρωση των μηχανισμών. Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Η «Märkische Allgemeine» ανέφερε ότι πιθανός στόχος της ενέργειας ήταν να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος στις υποδομές που συνδέονται με το κοντινό λιγνιτικό εργοστάσιο. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, δεν σημειώθηκε μπλακ άουτ.

Εκπρόσωπος της Leag, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr