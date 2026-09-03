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Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών η Γκλόρια Στάινεμ, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια πορεία πάνω από έξι δεκαετιών στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο ⁠Instagram.

Oπως σημειώνει σε ανακοίνωση το ίδρυμά της, η Στάινεμ πέθανε χθες, Τετάρτη, το σπίτι της στη Νέα Υόρκη, «περιτριγυρισμένη από πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούσε».

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