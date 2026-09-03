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Αύξηση των τιμών των ενοικίων κατοικιών κατά 3,8%, σε ολόκληρη την επικράτεια, καταγράφεται το 2026, σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της REMAX Ελλάς, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για στέγη, αλλά και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων.

Η εικόνα της αγοράς ενοικίων το 2026, σε 124 περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των εκμισθώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της REMAX Ελλάς, του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου στην Ελλάδα, με 93 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, δείχνει ότι υπάρχει έντονη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα. Η βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης σε διάφορες περιοχές της χώρας μέσω της αναβάθμισης των μεταφορών, της δημιουργίας χώρων στάθμευσης, της λειτουργίας υφιστάμενων, αλλά και νέων σταθμών μετρό, χώρων πρασίνου κτλ., δημιουργούν συνθήκες αύξησης των τιμών.

Η Αττική, για μία ακόμα χρονιά, πρωταγωνιστεί στην ανοδική τάση των τιμών των ενοικίων, με τη μέση άνοδο να διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν πιο ήπια, στο 3%.

Από το σύνολο των 124 περιοχών που περιλαμβάνονται στην έρευνα της REMAX Ελλάς, πάνω από 30 εμφανίζουν μέσο ενοίκιο από 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και πάνω. Τον τίτλο του «πρωταθλητή» μοιράζονται το Κολωνάκι, η Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη, όπου το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 14 ευρώ ανά τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κολωνάκι και την Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης το μέσο ενοίκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι. Ακολουθούν η Βάρη-Βάρκιζα και ο Λυκαβηττός, με 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Από την άλλη, «πρωταθλητές» στην αύξηση των ενοικίων αναδείχθηκαν οι περιοχές Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας με μέση ετήσια άνοδο τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμησαν η Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης με 14,3%.

Αττική

Στην Αττική, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών διαμορφώνεται για το 2026 στα 9,2 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 8,9 ευρώ ανά τ.μ. το 2025 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 4,3%. Ειδικότερα, σε περιοχές του Δήμου της Αθήνας και όμορων περιοχών το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται πλέον στα 9,8 ευρώ ανά τ.μ. έναντι 9,3 ευρώ ανά τ.μ. το 2025, αυξημένο κατά 5,4% σε ετήσια βάση με τις υψηλότερες τιμές ενοικίων να καταγράφονται στο Κολωνάκι (14 €/τ.μ.), το Λυκαβηττό (13 €/τ.μ.), το Νέο Κόσμο (10,6 €/τ.μ.), τα Πετράλωνα (10,4 €/τ.μ.), την ευρύτερη περιοχή του Χίλτον (10 €/τ.μ.) και ακολουθούν τα Εξάρχεια (9,8 €/τ.μ.), το Κουκάκι (9,7 €/τ.μ.), Αμπελόκηποι και Ζωγράφου (9,6 €/τ.μ.), ενώ οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων εντοπίζονται στο Βύρωνα (7,6 €/τ.μ.) και τα Πατήσια (7,5 €/τ.μ.).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικών συναλλαγών της REMAX Ελλάς, οι μεγαλύτερες αυξήσεις ενοικίων στις παραπάνω περιοχές εντοπίστηκαν στα Πετράλωνα (15,6%), την Κυψέλη (14,3%), ενώ πάνω από το μέσο όρο του 5,4% κινήθηκαν ο Λυκαβηττός (8,3%), ο Νέβος Κόσμος (8,2%), ο Βύρωνας και η Νεάπολη (5,6%) και οι Αμπελόκηποι με ποσοστό ετήσιας αύξησης ενοικίων 5,5%. Σταθερές παραμένουν οι τιμές των ενοικίων στο Κολωνάκι και την ευρύτερη περιοχή του Χίλτον.

Βόρεια Προάστια

Στα Βόρεια Προάστια, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών για το 2026 διαμορφώνεται σε 10,3 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 10 ευρώ ανά τ.μ. το 2025, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση κατά 3%.

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στις περιοχές: Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη (12 €/τ.μ.), Παπάγου (11,6 €/τ.μ.), Κηφισιά και Νέο Ψυχικό (11 €/τ.μ.), Μαρούσι 10,6 €/τ.μ.), Βριλήσσια (10,5 €/τ.μ.), Χολαργό (10,3 €/τ.μ.), ενώ κάτω από 10 ευρώ ανά τ.μ. διαμορφώνεται το μέσο ενοίκιο κατοικίας στο Χαλάνδρι (9,8 €/τ.μ.), την Αγία Παρασκευή (9,2 €/τ.μ.) το Γαλάτσι και την Εκάλη (9 €/τ.μ.) και στον Διόνυσο (8 €/τ.μ.).

Διψήφιες αυξήσεις ενοικίων μέσα σε ένα έτος καταγράφονται στου Παπάγου (12,6%) και στο Χολαργό (10,8%), ενώ μικρότερες αυξήσεις σημείωσε το Μαρούσι (6%), το Γαλάτσι (4,7%), η Αγία Παρασκευή (4,5%) και η Κηφισιά (2,8%). Σταθερά παραμένουν τα ενοίκια σε: Βριλήσσια, Διόνυσος, Εκάλη, Παλαιό Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη και Χαλάνδρι.

Νότια Προάστια

Στα Νότια Προάστια, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,1 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 10,7 ευρώ ανά τ.μ. πέρυσι, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται σε 3,7% και τις υψηλότερες τιμές ενοικίων ανά τ.μ. να καταγράφονται στη Βάρη – Βάρκιζα (13 €/τ.μ.), τη Γλυφάδα (12,4 €/τ.μ.), τη Βούλα και το Ελληνικό (12 €/τ.μ.), τον Άλιμο (11,5 €/τ.μ.), το Παλαιό Φάληρο (10,7 €/τ.μ.), τη Νέα Σμύρνη (10,5 €/τ.μ.) ενώ κάτω από 10 ευρώ ανά τ.μ. είναι το μέσο ενοίκιο στην Καλλιθέα (9,5 €/τ.μ.) και την Αργυρούπολη (8,6 €/τ.μ.).

Από την άλλη, οι υψηλότερες αυξήσεις μέσων ενοικίων καταγράφονται στο Ελληνικό (9,1%), τη Βάρη – Βάρκιζα (8,3%), το Παλαιό Φάληρο (7%) και τη Νέα Σμύρνη (6,1%). Σταθερά παραμένουν τα ενοίκια στην Αργυρούπολη και τη Βούλα.

Δυτικά Προάστια

Σε όλη την περιφέρεια της Αττικής, την υψηλότερη μέση αύξηση στα ενοίκια σημείωσαν τα Δυτικά Προάστια καθώς το μέσο ενοίκιο ανήλθε το 2026 σε 7,4 ευρώ ανά τ.μ. έναντι 7 ευρώ ανά τ.μ. πέρυσι, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5,7%.

Οι υψηλότερες μέσες τιμές καταγράφονται στο Ηράκλειο (9 €/τ.μ.) και ακολουθούν η Νέα Ιωνία (8 €/τ.μ.), το Αιγάλεω (7,3 €/τ.μ.), το Περιστέρι (7,2 €/τ.μ.), το Χαϊδάρι (6,9 €/τ.μ.) και η Αγία Βαρβάρα (5,8 €/τ.μ.). Αντίστοιχα οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στο Περιστέρι (9,1%), το Αιγάλεω (9%) και το Χαϊδάρι (6,2%).

Πειραιάς και όμορες περιοχές

Στον Πειραιά και τις όμορες περιοχές του, η μέση τιμή ενοικίων κατοικιών διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, στα 7,8 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 7,5 ευρώ ανά τ.μ. το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0%.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης είναι το Πασαλιμάνι και το Νέο Φάληρο (10 €/τ.μ.) και ακολουθούν ο Πειραιάς (9,7 €/τ.μ.), η Καστέλα, η Πειραϊκή και Φρεαττύδα (9,5 €/τ.μ.). Από την άλλη οι χαμηλότερες τιμές ενοικίασης κατοικιών καταγράφονται στο Πέραμα (5,6 €/τ.μ.), στο Κερατσίνι και στα Καμίνια (5,8 €/τ.μ.) και στον Κορυδαλλό (6 €/τ.μ.).

Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι ενώ ο Κορυδαλλός έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης κατοικιών, την ίδια στιγμή σε ετήσια βάση εμφάνισε την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση κατά 11,1%.

Αξιοσημείωτες αυξήσεις παρουσίασαν και οι περιοχές: Ρέντη (9,5%), Κερατσίνι (9,4%), Χατζηκυριάκειο (7,7%), Δραπετσώνα (5,9%) και Πασαλιμάνι (5,3%). Από την άλλη, Σταθερές παραμένουν οι τιμές στον Πειραιά, στην Καστέλα, στο Πέραμα, στην Καλλίπολη και τη Φρεαττύδα.

Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας για το 2026 διαμορφώνεται σε 7,7 ευρώ ανά τ.μ. έναντι 7,4 ευρώ ανά τ.μ. το 2025 με την ετήσια αύξηση να ανέρχεται σε 3,0%. Το υψηλότερο μέσο ενοίκιο, για μία ακόμα χρονιά, αφορά κατοικίες που βρίσκονται στην Παλιά Παραλία και είναι αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2025 στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ενοίκια και συγκεκριμένα, στο Ιστορικό Κέντρο η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας ανέρχεται σε 11,4 ευρώ ανά τ.μ. και ακολουθούν: Νέα Παραλία (10 €/τ.μ.), Άνω Πόλη (9,5 €/τ.μ.), Ντεπώ (9 €/τ.μ.), Τούμπα (8,8 €/τ.μ.), Φάληρο (8,7 €/τ.μ.), 40 Εκκλησιές και Χαριλάου (8,4 €/τ.μ.), και Τριανδρία (8,2 €/τ.μ.).

Όσον αφορά στην ετήσια αύξηση των τιμών των ενοικίων, τη μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρεί κανείς στις 40 Εκκλησιές (7,7%,), την Τούμπα (7,3%), τη Νέα Παραλία (5,3%), το Φάληρο (4,8%), και το Ιστορικό Κέντρο (3,6%).

Στα βόρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος, η μέση τιμή ενοικίασης παρέμεινε αμετάβλητη στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., με την τιμή στα Μετέωρα να διαμορφώνεται στα 7,2 ευρώ ανά τ.μ. και στις Συκιές στα 7,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή ανήλθε στα 6,1 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση τιμών σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη (5,2%). Όσον αφορά στις τιμές, στη Νεάπολη καταγράφεται το υψηλότερο μέσο ενοίκιο (6,8 €/τ.μ.) και ακολουθούν: Εύοσμος (6,7 €/τ.μ.), Αμπελόκηποι (6,5 €/τ.μ.), Πολίχνη (6,4 €/τ.μ.), Ευκαρπία (6,2 €/τ.μ.), Ωραιόκαστρο (6 €/τ.μ.), Ηλιούπολη και Σταυρούπολη (5,6 €/τ.μ.) και Ελευθέριο-Κορδελιό (5,1%).

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκης παρουσίασαν σε ετήσια βάση η Πολίχνη (8,5%), οι Αμπελόκηποι (8,3%), η Σταυρούπολη (7,7%), η Νεάπολη (6,3%) και ο Εύοσμος (4,7%).

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή ενοικίασης για το 2026 διαμορφώνεται σε 7,5 ευρώ ανά τ.μ. έναντι 7,2 ευρώ ανά τ.μ. το 2025 με το ποσοστό της αύξησης να ανέρχεται σε 4,2%, ενώ οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στο Καραμπουρνάκι (9,8 €/τ.μ.), την Καλαμαριά (8,8 €/τ.μ.), το Πανόραμα (8,5 €/τ.μ.), την Πυλαία (8,2 €/τ.μ.) και τη Θέρμη (8 €/τ.μ.), ενώ οι χαμηλότερες εντοπίζονται στην Επανομή (4,2 €/τ.μ.), τη Νέα Μηχανιώνα (5 €/τ.μ.), την Περαία (6,8 €/τ.μ.), το Βυζάντιο (7,7 €/τ.μ.) και την Κηφισιά (7,9 €/τ.μ.).

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα ενοίκια, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή παρουσίασε η περιοχή Θέρμη (14,3%) και ακολουθούν Νέα Μηχανιώνα (8,7%) και Επανομή (5%).

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην περιφέρεια, η μέση τιμή ενοικίων διαμορφώθηκε στα 7,8 ευρώ ανά τ.μ., με την ετήσια αύξηση να ανέρχεται στο 4%, σε σχέση με πέρυσι.

Το υψηλότερο μέσο ενοίκιο καταγράφεται στη Σαντορίνη (14 €/τ.μ.) και ακολουθούν η Μύκονος και η Νάξος (12 €/τ.μ.), η Πάρος και το Ρέθυμνο (11 €/τ.μ.), ο Βόλος και τα Χανιά (10 €/τ.μ.). Κάτω από τα 10 €/τ.μ., διαμορφώνονται τα μέσα ενοίκια στο Ηράκλειο (8,5 €/τ.μ.), στη Λάρισα και την Πάτρα (8 €/τ.μ.), καθώς και στα Νέα Μουδανιά (7,8 €/τ.μ.), μεταξύ άλλων περιοχών.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες μέσες τιμές ενοικίων παρατηρούνται στη Θάσο (4,7 €/τ.μ.), τον Πύργο (5,1 €/τ.μ.), την Καρδίτσα (5,2 €/τ.μ.), την Κατερίνη (5,5 €/τ.μ.), το Άργος (5,6 €/τ.μ.), την Ηγουμενίτσα (5,7 €/τ.μ.), τη Λήμνο (6 €/τ.μ.), τις Σέρρες και τα Ιωάννινα (6,2 €/τ.μ.), την Καβάλα και τη Δράμα (6,5 €/τ.μ.), την Αλεξανδρούπολη (6,8 €/τ.μ.).

Αξίζει να τονιστεί ότι οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις ενοικίων καταγράφονται στη Νέα Ηρακλείτσα του Νομού Καβάλας (16,7%), στην Καβάλα (12,1%) και στη Δράμα (10,2%), ενώ στη μοναδική περιοχή στην περιφέρεια που παρατηρήθηκε μείωση ενοικίων ήταν στην Πάρο κατά 8,3%.

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