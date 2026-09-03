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Η Boeing κατέβαλε πρόστιμο ύψους 3,1 εκατ. δολαρίων στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μετά από σειρά παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και ενέργειες που συνδέονται με το σοβαρό περιστατικό της Alaska Airlines με το 737 MAX 9 το 2024.

Σύμφωνα με την FAA, το συνολικό ποσό που είχε ζητηθεί από την υπηρεσία καταβλήθηκε από την αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία τον Ιανουάριο, χωρίς να έχει προηγουμένως ανακοινωθεί δημόσια. Η Boeing επιβεβαίωσε ότι προχώρησε στην πληρωμή του προστίμου.

Παραβιάσεις σε διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου

Η FAA είχε ανακοινώσει ότι επέβαλε κυρώσεις στην Boeing για παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία των υπευθύνων ασφαλείας, αλλά και για την υποβολή προς έγκριση δύο αεροσκαφών τα οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν ήταν κατάλληλα.

Παράλληλα, το 2024 η FAA είχε εντοπίσει εκατοντάδες παραβιάσεις στα συστήματα ποιότητας στο εργοστάσιο παραγωγής των 737 στο Ρέντον της Ουάσινγκτον, αλλά και στις εγκαταστάσεις κατασκευής ατράκτων της τότε θυγατρικής εταιρείας Spirit AeroSystems στη Γουιτσιτά του Κάνσας.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν και περίπτωση όπου εργαζόμενος της Boeing άσκησε πίεση σε συνάδελφό του, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα για λογαριασμό της FAA, ώστε να εγκρίνει ένα αεροσκάφος 737 MAX προκειμένου η εταιρεία να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Ο εργαζόμενος είχε προηγουμένως κρίνει ότι το αεροσκάφος δεν πληρούσε τις απαιτούμενες κανονιστικές προδιαγραφές.

Το περιστατικό της Alaska Airlines που έπληξε τη φήμη της Boeing

Το πρόστιμο συνδέεται και με το περιστατικό της Alaska Airlines τον Ιανουάριο του 2024, όταν ένα αεροσκάφος 737 MAX 9 παρουσίασε αποκόλληση τμήματος της ατράκτου κατά τη διάρκεια πτήσης.

Από το αεροσκάφος έλειπαν τέσσερις βασικές βίδες, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης προς τη Boeing, οδήγησε σε προσωρινή καθήλωση των αεροσκαφών MAX 9 και επέβαλε περιορισμούς στην παραγωγή των 737 από την FAA.

Η αμερικανική υπηρεσία είχε επιβάλει ανώτατο όριο παραγωγής 38 αεροσκαφών τον μήνα, το οποίο ήρθη τον Οκτώβριο του 2025 μετά από επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ είχε χαρακτηρίσει το πρόστιμο ανεπαρκές, υποστηρίζοντας ότι για μια εταιρεία του μεγέθους της Boeing τέτοιου είδους κυρώσεις αποτελούν απλώς κόστος λειτουργίας και όχι ουσιαστικό αποτρεπτικό μέτρο.

Ο ίδιος είχε ηγηθεί προηγούμενης έρευνας για τα προβλήματα ασφαλείας της Boeing και προήδρευσε επιτροπής που εξέτασε το περιστατικό της Alaska Airlines, με την τελική έκθεση να αναδεικνύει σοβαρές ανησυχίες από καταγγέλλοντες εργαζομένους σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής.

Παρά τις επικρίσεις, η FAA ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα επιτρέψει ξανά στην Boeing να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για όλα τα 737 MAX και 787, μετά από μήνες ελέγχων και αξιολόγησης των διαδικασιών παραγωγής.

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