Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με καθαρά κέρδη 33,2 εκατ. δολαρίων, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ρευστότητα που πλέον υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η StealthGas, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά.

Η εισηγμένη στο Nasdaq διατήρησε την κερδοφορία της κοντά στα υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρά τη μείωση του στόλου, την αύξηση των εξόδων ταξιδιών και τα υψηλότερα κόστη που συνδέονται με τη γεωπολιτική αστάθεια. Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων, ωστόσο, βρίσκεται στον ισολογισμό: η StealthGas διαθέτει πλέον το ισχυρότερο ταμείο στην ιστορία της και όλα τα πλοία του εξ ολοκλήρου ιδιόκτητου στόλου της είναι ελεύθερα βαρών.

Τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 33,2 εκατ. δολάρια, έναντι 34,5 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 3,8%. Τα έσοδα περιορίστηκαν κατά 3,9%, στα 85,8 εκατ. δολάρια από 89,3 εκατ. δολάρια, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον μικρότερο μέσο αριθμό πλοίων, ο οποίος μειώθηκε σε 27,1 από 28,1.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,89 δολάρια, έναντι 0,93 δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. δολάρια, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 42,8 εκατ. δολάρια, από 48,3 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η StealthGas εμφάνισε καθαρά κέρδη 17,3 εκατ. δολαρίων. Το ποσό είναι μειωμένο κατά 15,4% σε σύγκριση με τα 20,4 εκατ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αλλά αυξημένο κατά 8,6% σε σχέση με τα 15,9 εκατ. δολάρια του πρώτου τριμήνου του 2026.

Τα έσοδα του τριμήνου ανήλθαν σε 42,9 εκατ. δολάρια, από 47,2 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Η μέση ημερήσια απόδοση σε όρους TCE διαμορφώθηκε στα 15.709 δολάρια. Οι αποδόσεις των μεγαλύτερων πλοίων βελτιώθηκαν, ενώ στα μικρότερα πλοία καταγράφηκε πίεση εξαιτίας αυξημένου χρόνου εμπορικής αδράνειας.

Η λειτουργική αξιοποίηση του στόλου υποχώρησε στο 86,3% στο εξάμηνο, από 94,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο περιορίστηκε στο 82,3%, έναντι 94,7% έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, τα έξοδα ταξιδιών αυξήθηκαν στα 13,4 εκατ. δολάρια στο εξάμηνο, από 9,5 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των υψηλότερων ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου. Τα έξοδα δεξαμενισμού ανήλθαν σε 3 εκατ. δολάρια, από 1 εκατ. δολάρια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι δεξαμενισμοί τριών πλοίων.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσαν τα κέρδη ύψους 3,9 εκατ. δολαρίων από την πώληση δύο πλοίων, καθώς και η δραστική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Μετά την πλήρη αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού, οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά κόστη περιορίστηκαν σε μόλις 14.000 δολάρια, από περίπου 2 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στις 30 Ιουνίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις της StealthGas ανέρχονταν συνολικά σε 168,3 εκατ. δολάρια. Μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης για την απώλεια ενός πλοίου, η συνολική ρευστότητα ξεπέρασε τα 250 εκατ. δολάρια, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυση της εταιρείας.

Η ενίσχυση του ταμείου, σε συνδυασμό με την απουσία τραπεζικού δανεισμού, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια κινήσεων. Η διοίκηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πώς ακριβώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια, με τον Χάρη Βαφειά να επισημαίνει ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στη βέλτιστη χρήση της αυξημένης ρευστότητας.

Ναυλώσεις έως το 2028

Παράλληλα, η StealthGas αυξάνει την ορατότητα των μελλοντικών της εσόδων. Περίπου το 60% των διαθέσιμων ημερών του στόλου για το υπόλοιπο του 2026 έχει καλυφθεί με συμβόλαια περιόδου.

Τα συνολικά συμβασιοποιημένα έσοδα ανέρχονται σε περίπου 90 εκατ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το πλοίο που ανήκει σε κοινοπραξία. Από αυτά, περίπου 30 εκατ. δολάρια αφορούν το υπόλοιπο του 2026.

Στις νέες συμφωνίες περιλαμβάνονται η διετής χρονοναύλωση του LPG carrier Gas Flawless έως τον Ιούλιο του 2028 και η ετήσια ναύλωση του Eco Dominator έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Επεκτάθηκαν επίσης για έξι μήνες οι ναυλώσεις του Gas Husky, έως τον Μάρτιο του 2027, και του Eco Sorcerer, το οποίο ανήκει σε κοινοπραξία, έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο στόλος της StealthGas αποτελείται από 26 LPG carriers, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου κοινοπραξίας, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 288.542 κυβικών μέτρων.

Ο Χάρης Βαφειάς χαρακτήρισε το δεύτερο τρίμηνο απαιτητικό, λόγω της εντεινόμενης γεωπολιτικής αναταραχής και των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων. Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι η κερδοφορία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τη StealthGas να εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο με ισχυρό ταμείο, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και σημαντικό μέρος των εσόδων της ήδη εξασφαλισμένο.