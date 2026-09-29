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Το Forbes δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τους 400 πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους των ΗΠΑ και για να συμπεριληφθεί κάποιος φέτος απαιτούνταν καθαρή περιουσία-ρεκόρ ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μόλις 10 από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους είναι κάτω των 40 ετών, έναντι τεσσάρων στη λίστα του περασμένου έτους και οι περισσότεροι από αυτούς δεν κληρονόμησαν τον πλούτο τους. Η πλειοψηφία των νεότερων δισεκατομμυριούχων της λίστας Forbes 400 στις ΗΠΑ, επτά από αυτούς απέκτησαν τα χρήματά τους από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ως ιδρυτές.

Από αυτούς τους επτά, οι τέσσερις προέρχονται από μία εταιρεία: την Anthropic, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε μόλις πέντε χρόνια πριν και σήμερα αποτιμάται στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στη δευτερογενή αγορά. Και οι επτά συνιδρυτές της Anthropic δεσμεύτηκαν νωρίτερα φέτος να δωρίσουν το 80% της προσωπικής τους περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως αναφέρει το Business Insider.

Οι άλλοι τρεις είναι ιδρυτές των Surge AI, OpenAI και Cognition.

Μόνο ένας δισεκατομμυριούχος στη λίστα, ο Lukas Walton κληρονόμησε την περιουσία του από την οικογενειακή περιουσία. Ο Walton είναι εγγονός του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton, και είναι επίσης ένας από τους δύο νεαρούς δισεκατομμυριούχους που δεν ζουν στην Καλιφόρνια. Ο άλλος, ο Edwin Chen, ζει στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθούν οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ.

1. Lukas Walton

Ηλικία: 39

Καθαρή περιουσία: 44,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Ιλινόις

Οι Rob, Alice και Jim Walton ανήκουν στην πλουσιότερη οικογένεια της Αμερικής. Ο Lukas Walton ζει μια διακριτική ζωή, με ελάχιστες φωτογραφίες του να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Ο Lukas Walton, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ιλινόις, διευθύνει επίσης έναν όμιλο επενδύσεων κοινωνικού αντίκτυπου με την ονομασία Builders Vision και είναι πρόεδρος της επιτροπής περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Walton Family Foundation.

Μέχρι το 2024, ο Walton έχει δωρίσει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία στο ίδρυμα περιβαλλοντικών προγραμμάτων της οικογένειάς του.

Αφού ο πατέρας του, John T. Walton, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 2005, ο Lukas κληρονόμησε περίπου το ένα τρίτο της περιουσίας του. Τα στοιχεία του Forbes δείχνουν ότι η οικογένεια Walton διαθέτει συνολική καθαρή περιουσία ύψους 475,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

2. Tom Brown

Ηλικία: 39

Καθαρή περιουσία: 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Tom Brown είναι ένας από τους επτά συνιδρυτές της Anthropic και κατέχει τη θέση του διευθυντή υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας.

Πρόσφατα μεσολάβησε στην αντιπαράθεση της Anthropic με τις ΗΠΑ σχετικά με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του Claude, τα Fable 5 και Mythos 5. Ο Claude είναι ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic για συνομιλίες.

Πριν από την Anthropic, ο Brown εργάστηκε στην OpenAI ως επικεφαλής ερευνητικός μηχανικός και συνέβαλε στην παρουσίαση του γλωσσικού μοντέλου GPT-3 της εταιρείας.

Ο Brown αποφοίτησε από το MIT το 2010, έχοντας σπουδάσει επιστήμη υπολογιστών και γνωστική επιστήμη. Συνίδρυσε την πρώτη του εταιρεία, τον κοινωνικό σύλλογο Grouper, το 2011.

3. Daniela Amodei

Ηλικία: 39

Καθαρή περιουσία: 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Η Daniela Amodei είναι πρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic.

Η Amodei, όπως και ο Brown, παραιτήθηκε από τη θέση της στην OpenAI το 2021 μαζί με τον αδελφό της, τον Dario, για να ιδρύσει την Anthropic.

Η Amodei εργάστηκε επίσης στην Stripe, την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σάντα Κρουζ το 2009 με πτυχίο Αγγλικής Λογοτεχνίας και δευτερεύον πτυχίο στην πολιτική.

Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν μετανιώνει για την επιλογή του πτυχίου της, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει μόνο τη σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών.

«Η ικανότητα κριτικής σκέψης θα είναι πιο σημαντική στο μέλλον, και όχι λιγότερο», δήλωσε σε συνέντευξη νωρίτερα φέτος.

4. Vlad Tenev

Ηλικία: 39

Καθαρή περιουσία: 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Vlad Tenev, ο οποίος γεννήθηκε στη Βουλγαρία, συνίδρυσε την εφαρμογή συναλλαγών μετοχών Robinhood το 2013 μαζί με τον συνάδελφό του στο Στάνφορντ, Baiju Bhatt, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα των 400 του Forbes.

Η Robinhood εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2021 και πλέον επικεντρώνει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στις αγορές προβλέψεων, όπου οι συμμετέχοντες αγοράζουν και πωλούν συμβόλαια για μελλοντικά γεγονότα που σχετίζονται με τον καιρό, τον αθλητισμό, τις εκλογές, τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και άλλα.

Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 107,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Forbes, ο Tenev κατέχει περίπου το 6% της εταιρείας.

Ο Tenev είναι επίσης συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Harmonic, η οποία αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ξεχωρίζουν στην προηγμένη μαθηματική συλλογιστική.

5. Edwin Chen

Ηλικία: 38

Καθαρή περιουσία: 18 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Νέα Υόρκη

Ο Chen είναι ο ιδρυτής της Surge AI, μιας εταιρείας επισήμανσης δεδομένων και εκπαιδευσης τεχνητής νοημοσύνης με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Chen κατέχει περίπου το 75% της εταιρείας και έχει πελάτες όπως η Google και η Anthropic.

Είναι απόφοιτος του MIT, όπου σπούδασε μαθηματικά, γλωσσολογία και επιστήμη υπολογιστών. Πριν ιδρύσει την Surge AI το 2020, εργάστηκε στη Google, στο Facebook και στο Twitter.

Είναι γιος μεταναστών από την Ταϊβάν και κατάγεται από τη Φλόριδα.

6. Greg Brockman

Ηλικία: 37

Καθαρή περιουσία: 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Greg Brockman εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ και στο MIT.

Πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του, εγκατέλειψε τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις για να αναλάβει, σε ηλικία 25 ετών, τη θέση του διευθυντή τεχνολογίας της Stripe.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2015, ο Brockman συνίδρυσε την OpenAI μαζί με τον Elon Musk και τον Sam Altman. Σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου της εταιρείας, εποπτεύοντας την υποδομή των μοντέλων της.

Το μερίδιό του στην εταιρεία ανέρχεται σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε νωρίτερα φέτος.

7. Jack Clark

Ηλικία: 37

Καθαρή περιουσία: 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Jack Clark ξεκίνησε ως δημοσιογράφος του Bloomberg που κάλυπτε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, προτού γίνει ένας από τους πιο γνωστούς ιδρυτές του κλάδου.

Ο Clark εντάχθηκε στην OpenAI ως διευθυντής πολιτικής το 2016. Πέντε χρόνια αργότερα, συνίδρυσε την Anthropic και τώρα διευθύνει τις εσωτερικές δραστηριότητες της ομάδας μελέτης της εταιρείας, μελετώντας τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία.

Είναι ένας ευρέως σεβαστός σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ επίσης συντάσσει το ενημερωτικό δελτίο μέσω email «Import AI», το οποίο ακολουθούν πολλοί ερευνητές του κλάδου. Ο Clark έχει συγγράψει αρκετές ερευνητικές εργασίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

8. Sam McCandlish

Ηλικία: 36

Καθαρή περιουσία: 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Sam McCandlish είναι ένας ακόμη συνιδρυτής της Anthropic που εργάστηκε αρχικά στην OpenAI.

Εκεί, ασχολήθηκε με τους νόμους κλιμάκωσης, την ιδέα ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο ικανά καθώς εκπαιδεύονται με περισσότερα δεδομένα και υπολογιστική ισχύ.

Σήμερα, ως επικεφαλής αρχιτέκτονας της Anthropic, επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται και εκπαιδεύονται τα μοντέλα της εταιρείας. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του διευθυντή τεχνολογίας της Anthropic.

Ο McCandlish απέκτησε διδακτορικό στη θεωρητική φυσική από το Στάνφορντ το 2017.

9. Palmer Luckey

Ηλικία: 33

Καθαρή περιουσία: 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Palmer Luckey ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος, όταν κατασκεύασε ένα headset εικονικής πραγματικότητας και, το 2012, ίδρυσε μια εταιρεία για την πώλησή του. Δύο χρόνια αργότερα, πούλησε την εταιρεία, την Oculus, στη Meta έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές.

Η Meta απέλυσε τον Luckey το 2016, αφού αυτός πραγματοποίησε πολιτική συνεισφορά σε μια ομάδα που υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Meta αρνήθηκε ότι η αποχώρησή του είχε οποιαδήποτε σχέση με τις πολιτικές του απόψεις.

Έκτοτε, ο Luckey συνίδρυσε την Anduril, μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που αναπτύσσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τον Μάιο, η αξία της εταιρείας εκτιμάται στα 61 δισεκατομμύρια δολάρια.

10. Steven Hao

Ηλικία: 30

Καθαρή περιουσία: 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολιτεία: Καλιφόρνια

Ο Steven Hao, ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στις ΗΠΑ, αποχώρησε από την Scale AI, μια νεοφυή επιχείρηση επισήμανσης δεδομένων, για να ιδρύσει την Cognition το 2023.

Η Cognition αναπτύσσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που γράφει και διορθώνει κώδικα. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται η Citibank και η εταιρεία fintech Ramp, ενώ η αξία της εταιρείας ανέρχεται σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Hao, μαζί με τους συνιδρυτές του Scott Wu και Walden Yan, είναι πρώην διαγωνιζόμενος προγραμματιστής, έχοντας κερδίσει χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, το παγκόσμιο πρωτάθλημα προγραμματισμού.

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