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Νέες ισχυρές πιέσεις δέχεται η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, εκτοξεύοντας το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού των ΗΠΑ σε επίπεδα που έχουν να καταγραφούν εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η απόδοση του 30ετούς Treasury ενισχύθηκε κατά έως 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 5,6%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,29%, αγγίζοντας υψηλό από το 2007.

Το νέο κύμα πωλήσεων τροφοδοτούν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, που ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία των επιτοκίων και επιβαρύνουν κυρίως τους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι πιέσεις εκδηλώνονται παρά τις παρεμβάσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος στα μέσα Αυγούστου ανακοίνωσε διευρυμένο πρόγραμμα επαναγορών κρατικών ομολόγων με στόχο τη στήριξη και τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Η εικόνα είναι διαφορετική στις μικρότερες διάρκειες. Η απόδοση του 2ετούς Treasury παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 4,93%, διευρύνοντας τη διαφορά με τους μακροπρόθεσμους τίτλους και υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης συγκεντρώνεται στο μακρύ άκρο της καμπύλης αποδόσεων

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