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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες των πολιτών για την οικονομία, την αγορά εργασίας και το κόστος διαβίωσης.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε κατά 6,7 μονάδες στις 81,9 μονάδες, μετά την καθοδική αναθεώρηση των στοιχείων του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη. Η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων τοποθετούσε τον δείκτη στις 89 μονάδες.

Ο δείκτης που αποτυπώνει την αντίληψη των καταναλωτών για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποχώρησε σχεδόν κατά 8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ενώ ο δείκτης προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους έξι μήνες διολίσθησε σε χαμηλό άνω του ενός έτους.

Η έκθεση καταγράφει τη συνεχιζόμενη ανησυχία των Αμερικανών για το κόστος ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, η καταναλωτική δαπάνη και η αγορά εργασίας έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί ανθεκτικές. Η έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή εκτιμάται ότι θα δείξει πως οι προσλήψεις παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα τον Σεπτέμβριο.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διατηρήσει τις τιμές της βενζίνης σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης στις ΗΠΑ κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί ενόψει του χειμώνα.

«Οι απαντήσεις των καταναλωτών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία ήταν κυρίως απαισιόδοξες τον Σεπτέμβριο», δήλωσε η Ντάνα Πίτερσον, επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board. «Οι αναφορές στις τιμές, στο υψηλό κόστος αγαθών και υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξήθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα».

Η έρευνα του Conference Board έδειξε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρούν πως οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να βρουν εργασία.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών, ένας δείκτης που παρακολουθούν στενά οι οικονομολόγοι για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από 5,5 ετών.

Ξεχωριστά στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι κενές θέσεις εργασίας τον Αύγουστο μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, ενώ οι απολύσεις παρέμειναν περιορισμένες.

Παράλληλα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό τον επόμενο χρόνο επιδεινώθηκαν, ενώ αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών το ποσοστό εκείνων που αναμένουν άνοδο των επιτοκίων.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Federal Reserve έχουν υποστηρίξει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν υψηλότερα, καθώς οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να είναι αυξημένες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 1 έως 23 Σεπτεμβρίου.

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