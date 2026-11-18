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Όποιος έχει βρεθεί εγκλωβισμένος σε μια γεμάτη αποβάθρα μετρό ή έχει περιμένει ένα λεωφορείο που αργεί να εμφανιστεί γνωρίζει πόσο καθοριστικές είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες για την ποιότητα ζωής. Ένα αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει το κόστος των μετακινήσεων και κάνει μια μεγαλούπολη περισσότερο λειτουργική.

Ποιες πόλεις, όμως, έχουν καταφέρει να προσφέρουν στους κατοίκους τους την καλύτερη εμπειρία;

Το Time Out, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνάς του για την αστική ζωή, ζήτησε από περισσότερους από 24.000 κατοίκους να αξιολογήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης τους σε πενταβάθμια κλίμακα, από «απαίσια» έως «καταπληκτικά».

Η τελική κατάταξη προέκυψε από το ποσοστό των συμμετεχόντων που χαρακτήρισαν τις τοπικές συγκοινωνίες «καλές» ή «καταπληκτικές». Για να διασφαλιστεί η γεωγραφική ποικιλία, κάθε χώρα εκπροσωπείται αποκλειστικά από την πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η Ταϊπέι στην κορυφή με ποσοστό 95%

Η πρωτεύουσα της Ταϊβάν κατέκτησε την πρώτη θέση με εντυπωσιακό ποσοστό 95%, χάρη στην καθαριότητα, την ακρίβεια των δρομολογίων και την εξαιρετική οργάνωση του δικτύου της.

Στους σταθμούς της Ταϊπέι, οι επιβάτες ακολουθούν ειδικά σημασμένες γραμμές αναμονής, ενώ τα τρένα φτάνουν με αξιοσημείωτη συνέπεια.

Το δίκτυο MRT εξυπηρέτησε το 2025 περισσότερες από 767 εκατομμύρια μετακινήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 2,1 εκατομμύρια καθημερινά.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η EasyCard, μία ενιαία κάρτα που χρησιμοποιείται στο μετρό, στα λεωφορεία και στα κοινόχρηστα ποδήλατα YouBike, αλλά και για αγορές σε καταστήματα όπως τα 7-Eleven.

Οι υποδομές συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με το ελαφρύ σιδηροδρομικό δίκτυο της Νέας Ταϊπέι και την Κυκλική Γραμμή να καταγράφουν συνολικά 30 εκατομμύρια διαδρομές το 2025.

Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, με 93,5%, διαθέτοντας ένα από τα πλέον οργανωμένα συστήματα δημόσιων μεταφορών παγκοσμίως.

Οι 146 σταθμοί του μετρό εξυπηρετούν περίπου 3,5 εκατομμύρια διαδρομές ημερησίως, ενώ, σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, το 99,4% των συρμών εκτελούσε τα δρομολόγιά του στην ώρα του το 2025.

Τον Ιούλιο του 2026 ολοκληρώθηκε ένα έργο που βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Με την προσθήκη τριών σταθμών, στο Κέπελ, το Καντόνμεντ και την Πρινς Έντουαρντ Ρόουντ, έκλεισε επιτέλους ο κύκλος της Κυκλικής Γραμμής.

Ο σταθμός Καντόνμεντ, που βρίσκεται κάτω από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Τανγκόνγκ Παγκάρ, ξεχωρίζει για τη θολωτή οροφή και τα βιτρό του.

Τρίτο κατατάσσεται το Χονγκ Κονγκ, με 92,8%, όπου το μετρό MTR αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Το 2025 σχεδόν το 99,9% των διαδρομών στο κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο πραγματοποιήθηκε στην ώρα του, με τον συνολικό αριθμό μετακινήσεων να πλησιάζει τα δύο δισεκατομμύρια.

Το Χονγκ Κονγκ προσφέρει επίσης ένα ιδιαίτερα πολυδιάστατο σύστημα μεταφορών: από υπερσύγχρονα τρένα υψηλής ταχύτητας μέχρι τα ιστορικά τραμ «ντινγκ ντινγκ» και τα φέρι που διασχίζουν το λιμάνι.

Η κάρτα Octopus επιτρέπει στους επιβάτες να συνδυάζουν διαφορετικά μέσα μεταφοράς χωρίς να χρειάζονται ξεχωριστά εισιτήρια.

Η μεγάλη έκπληξη από τη Βρετανία

Η τέταρτη θέση επιφυλάσσει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Η βρετανική πόλη με τις καλύτερες συγκοινωνίες δεν είναι το Λονδίνο, αλλά το Εδιμβούργο, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό 92,4%.

Η πρωτεύουσα της Σκωτίας αφήνει πίσω της πόλεις με διεθνή φήμη για τις μεταφορικές τους υποδομές, όπως η Ζυρίχη, η Βιέννη και η Σεούλ.

Καθοριστική είναι η συμβολή της Lothian Buses, εταιρείας που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον δήμο και εξυπηρέτησε 119 εκατομμύρια μετακινήσεις το 2025.

Την ίδια χρονιά, τα τραμ του Εδιμβούργου σημείωσαν ρεκόρ, με 12,5 εκατομμύρια διαδρομές.

Παρότι η ανάπτυξή τους συνοδεύτηκε αρχικά από δυσκολίες, η επέκταση προς το Νιούχεϊβεν, μέσω του Λιθ, το 2023, ενίσχυσε σημαντικά την επιβατική κίνηση.

Σήμερα, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ανέπαφες πληρωμές, ενώ εφαρμόζονται ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία όρια χρέωσης.

Σεούλ και Ζυρίχη: Τεχνολογία και απόλυτος συντονισμός

Η Σεούλ καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με 91,1%, προσφέροντας καθαρούς συρμούς, κάλυψη κινητής τηλεφωνίας ακόμη και στο υπόγειο δίκτυο και προσιτές τιμές εισιτηρίων.

Το βασικό κόμιστρο με κάρτα μεταφορών ξεκινά από 1.550 γουόν, ποσό μικρότερο από μία βρετανική λίρα.

Τον Ιανουάριο του 2024, η νοτιοκορεατική πρωτεύουσα εισήγαγε την Climate Card, μια μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών για μετρό, λεωφορεία και κοινόχρηστα ποδήλατα, με κόστος 62.000 γουόν, περίπου 40 ευρώ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 το πρόγραμμα εντάχθηκε στο νέο Climate Pass για τους κατοίκους, ενώ διατίθενται και κάρτες μικρότερης διάρκειας για επισκέπτες.

Η πόλη διαθέτει επίσης το Hangang Bus, ένα σύστημα ποτάμιων μεταφορών στον ποταμό Χαν.

Στην έκτη θέση ακολουθεί η Ζυρίχη με 90,7%, η οποία ξεχωρίζει όχι μόνο για τη χαρακτηριστική ελβετική συνέπεια, αλλά κυρίως για την εξαιρετική διασύνδεση διαφορετικών μεταφορικών μέσων.

Στάσεις λεωφορείων ή τραμ βρίσκονται περίπου κάθε 300 μέτρα, ενώ ένα ενιαίο εισιτήριο του δικτύου ZVV καλύπτει λεωφορεία, τραμ, προαστιακούς σιδηροδρόμους, τελεφερίκ και πλοιάρια.

Έτσι, ένας επιβάτης μπορεί να μεταβεί με το τρένο S10 στο Ούτλιμπεργκ μέσα σε περίπου 25 λεπτά και στη συνέχεια να συνεχίσει με πλοιάριο στη λίμνη της Ζυρίχης, φτάνοντας ακόμη και στο εργοστάσιο σοκολάτας Lindt στο Κίλχμπεργκ.

Βιέννη και Ταλίν: Οι πρωτεύουσες της οικονομικής μετακίνησης

Η Βιέννη βρίσκεται στην έβδομη θέση με 90,3%, έχοντας χτίσει τη φήμη της πάνω στον συνδυασμό αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών μετακινήσεων.

Για 13 συνεχόμενα χρόνια, η ετήσια κάρτα δημόσιων συγκοινωνιών κόστιζε μόλις 365 ευρώ, δηλαδή ένα ευρώ την ημέρα.

Από τον Ιανουάριο του 2026, η τιμή αυξήθηκε στα 467 ευρώ, χωρίς αυτό να ανατρέψει τη δημοτικότητα του συστήματος.

Το 2025, τα μέσα της Wiener Linien μετέφεραν 903 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι ετήσιες συνδρομές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η αυστριακή πρωτεύουσα συγκαταλέγεται επίσης στις πέντε κορυφαίες πόλεις της έρευνας του Time Out για τις μετακινήσεις με ποδήλατο.

Όγδοο έρχεται το Ταλίν της Εσθονίας με 85,3%, χάρη σε μια πολιτική που εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Από το 2013, η εσθονική πρωτεύουσα προσφέρει δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες στους εγγεγραμμένους κατοίκους της, αποτελώντας την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που εφάρμοσε ένα τέτοιο μέτρο.

Οι επισκέπτες πληρώνουν χαμηλά κόμιστρα, ενώ η Tallinn Card συνδυάζει απεριόριστες μετακινήσεις με πρόσβαση σε σημαντικά αξιοθέατα.

Η σχετικά μικρή έκταση της μεσαιωνικής Παλιάς Πόλης διευκολύνει ακόμη περισσότερο την περιήγηση με τα πόδια.

Ελσίνκι και Μεντεγίν ολοκληρώνουν τη δεκάδα

Το Ελσίνκι κατατάσσεται ένατο με 83,6%, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δημόσιων μεταφορών που περιλαμβάνει μετρό, τραμ, λεωφορεία, προαστιακά τρένα και ελαφρύ σιδηρόδρομο.

Με ένα εισιτήριο HSL, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά μέσα μεταφοράς, ακόμη και το πλοίο προς το Σουομενλίνα, το ιστορικό θαλάσσιο φρούριο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η διαδρομή από την πλατεία της Αγοράς διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Στις νεότερες υποδομές συγκαταλέγεται η γραμμή 15 του ελαφρού σιδηροδρόμου, γνωστή ως Jokeri, η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, περίπου δέκα μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η γραμμή συνδέει τα ανατολικά προάστια με το Κεϊλανιέμι, στην περιοχή του Έσποο.

Τη δέκατη θέση καταλαμβάνει το Μεντεγίν της Κολομβίας, με 83%, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο αστικής κινητικότητας.

Από το 1995, όταν άρχισε να λειτουργεί το μετρό, η πόλη καλλιεργεί την αποκαλούμενη «Cultura Metro», μια κουλτούρα ευγένειας και σεβασμού μεταξύ των επιβατών.

Η πιο χαρακτηριστική υποδομή της είναι το Metrocable, ένα δίκτυο τελεφερίκ που συνδέει τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες στις πλαγιές των βουνών με το κέντρο της κοιλάδας.

Η πρώτη γραμμή τέθηκε σε λειτουργία το 2004, με προορισμό το Σάντο Ντομίνγκο, αποτελώντας μία από τις πρώτες εφαρμογές αστικού τελεφερίκ παγκοσμίως.

Σήμερα λειτουργούν έξι γραμμές, με μία από αυτές να φτάνει μέχρι τα δάση του Πάρκε Αρβί.

Το συνδυασμένο δίκτυο τρένων, τελεφερίκ, τραμ και λεωφορείων ξεπέρασε τις 310 εκατομμύρια διαδρομές το 2025.

Η πλήρης κατάταξη των 20 πόλεων