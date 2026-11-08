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Από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, οι μετακινήσεις στην Αττική ακολουθούν σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, διαφορετικό σχεδιασμό. Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με περισσότερους από 85.000 συμμετέχοντες στη διοργάνωση, συνοδεύεται από εκτεταμένους αποκλεισμούς, απαγορεύσεις στάθμευσης και παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες.

Ο Μαραθώνιος διεξάγεται 08:30–18:15, μέσω Μαραθώνος, Τύμβου, κόμβου Σταυρού, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, κόμβου Κηφισίας–Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Στον Τύμβο, η είσοδος γίνεται από το αριστερό ρεύμα και η έξοδος από το δεξί.

Ο αγώνας 10 χιλιομέτρων, 08:00–10:10, ξεκινά από τη Βασιλίσσης Αμαλίας και συνεχίζεται μέσω Πανεπιστημίου, Χαριλάου Τρικούπη, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Φειδιππίδου και Μεσογείων. Μετά την αναστροφή στη Σχολή Αστυνομίας, ακολουθεί Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Μετρό και Τραμ: Οι αλλαγές

Στις Γραμμές 1, 2 και 3 προστίθενται τρεις συρμοί ανά γραμμή, ενισχύοντας τη συχνότητα. Η Γραμμή 1 λειτουργεί από τις 05:00. Στη Γραμμή 6 του Τραμ, μέχρι τις 22:00, τερματικός σταθμός είναι το Φιξ: δεν εξυπηρετούνται Σύνταγμα, Ζάππειο και Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Κέντρο Αθήνας: Οι δρόμοι και τα ωράρια

04:00–13:00: Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ολόκληρη.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ολόκληρη. 05:00–13:00: Ακαδημίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου, Πανεπιστημίου· Συγγρού μεταξύ Φραντζή–Αμαλίας και Ηλιουπόλεως μεταξύ Υμηττού–Καρέα. Περιλαμβάνονται οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη. Κλείνουν επίσης Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου μεταξύ Πανεπιστημίου–Ακαδημίας.

Ακαδημίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου, Πανεπιστημίου· Συγγρού μεταξύ Φραντζή–Αμαλίας και Ηλιουπόλεως μεταξύ Υμηττού–Καρέα. Περιλαμβάνονται οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη. Κλείνουν επίσης Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου μεταξύ Πανεπιστημίου–Ακαδημίας. 05:00–19:30: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, αμφίδρομα, μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη· Βασιλίσσης Όλγας, αμφίδρομα· Αρχιμήδους μεταξύ Πλαστήρα–Μουσούρου.

Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, αμφίδρομα, μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη· Βασιλίσσης Όλγας, αμφίδρομα· Αρχιμήδους μεταξύ Πλαστήρα–Μουσούρου. 05:00–18:30: Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Αμαλίας–Ζαχάρωφ, αμφίδρομα, και κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη· Ριζάρη μεταξύ Σοφίας–Κωνσταντίνου, αμφίδρομα· Βασιλέως Γεωργίου Β΄ μεταξύ Κωνσταντίνου–Ρηγίλλης και κάθετοι· Μελεάγρου μεταξύ Κωνσταντίνου–Ησιόδου· Κλεάνθους μεταξύ Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄.

Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Αμαλίας–Ζαχάρωφ, αμφίδρομα, και κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη· Ριζάρη μεταξύ Σοφίας–Κωνσταντίνου, αμφίδρομα· Βασιλέως Γεωργίου Β΄ μεταξύ Κωνσταντίνου–Ρηγίλλης και κάθετοι· Μελεάγρου μεταξύ Κωνσταντίνου–Ησιόδου· Κλεάνθους μεταξύ Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄. 06:00–18:30: Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη–Πύργου Αθηνών, αμφίδρομα, και κάθετοι· Φειδιππίδου μεταξύ Μιχαλακοπούλου–Κηφισίας και κάθετοι, μέχρι την πρώτη παράλληλη· Θηβών μεταξύ Μικράς Ασίας–Λεβαδείας προς Μεσογείων· Μιχαλακοπούλου μεταξύ Ιλισίων–Μεσογείων· Κηφισίας μεταξύ Πανόρμου–Αλεξάνδρας· Αλεξάνδρας μεταξύ Πανόρμου–Κηφισίας.

Μέχρι τις 22:00 παραμένουν κλειστές η Μάρκου Μουσούρου και οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη, η Αρδηττού μεταξύ Βουλιαγμένης–Βασιλίσσης Όλγας προς Ευαγγελισμό και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μεταξύ Όλγας–Ερατοσθένους προς Ευαγγελισμό. Στην τελευταία προβλέπεται εξαίρεση για οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρων.

Μαραθώνος, Μεσογείων και Αττική Οδός

Στα παρακάτω τμήματα ισχύουν διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης–στάθμευσης:

05:00–13:30: Μαραθώνος, αφετηρία–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα· Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, Τύμβος–Μαραθώνος, αμφίδρομα· Δημοκρατίας, Λόφου–Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, προς κέντρο Μαραθώνα· Χρυσοστόμου Σμύρνης, ανώνυμη οδός μετά την Παγκόσμιας Φιλίας–Μιλήτου, αμφίδρομα.

Μαραθώνος, αφετηρία–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα· Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, Τύμβος–Μαραθώνος, αμφίδρομα· Δημοκρατίας, Λόφου–Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, προς κέντρο Μαραθώνα· Χρυσοστόμου Σμύρνης, ανώνυμη οδός μετά την Παγκόσμιας Φιλίας–Μιλήτου, αμφίδρομα. 05:00–09:30: Δημοκρατίας, Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα.

Δημοκρατίας, Εθνική Οδός Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου–Κάτω Σουλίου, αμφίδρομα. 05:00–10:30: Κάτω Σουλίου, Αγίου Αθανασίου–Μαραθώνος.

Κάτω Σουλίου, Αγίου Αθανασίου–Μαραθώνος. 07:30–15:00: Μαραθώνος, Κάτω Σουλίου–Διονύσου, αμφίδρομα.

Μαραθώνος, Κάτω Σουλίου–Διονύσου, αμφίδρομα. 08:00–16:45: Μαραθώνος, Διονύσου–Λαυρίου/Κλεισθένους, αμφίδρομα.

Μαραθώνος, Διονύσου–Λαυρίου/Κλεισθένους, αμφίδρομα. 08:30–18:30: Μεσογείων, Σταυρός–Κατεχάκη, αμφίδρομα.

Η Σπηλαίου Πανός παραμένει κλειστή αμφίδρομα από το Σάββατο στις 12:00 μέχρι σήμερα στις 13:30. Στην Αττική Οδό αποκλείονται οι κλάδοι εξόδου προς Ραφήνα 07:00–15:00, προς Παλλήνη 07:00–16:30 και η έξοδος 15, 08:00–17:00, αμφίδρομα.

Στάθμευση και μεταφορά αθλητών

Μέχρι τις 19:30 απαγορεύονται στάση–στάθμευση σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Αθανασίου Διάκου, Ευφορίωνος και πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου. Επίσης: Μεσογείων μεταξύ Κανελλοπούλου–Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου μεταξύ Μεσογείων–Φειδιππίδου, Φειδιππίδου μεταξύ Σοφίας–Μιχαλακοπούλου, Ερατοσθένους μεταξύ Κωνσταντίνου–Ευτυχίδου, Συγγρού μεταξύ Αμαλίας–Φραντζή, Ριζάρη μεταξύ Κωνσταντίνου–Σοφίας, Αρχιμήδους μεταξύ Πλαστήρα–Μουσούρου και Χαριλάου Τρικούπη–Ρήγα Φεραίου μεταξύ Πανεπιστημίου–Ακαδημίας.

Στη Μαραθώνος, Μαραθωνομάχων–Κάτω Σουλίου, 05:00–07:30, η αριστερή λωρίδα προς Αθήνα αντιδρομείται για λεωφορεία αθλητών. Η δεξιά εξυπηρετεί διοργάνωση, διαπιστευμένους και έκτακτες ανάγκες. Ισχύει όριο 30 χλμ./ώρα αμφίδρομα. Στην Κάτω Σουλίου αντιδρομούνται οι δύο λωρίδες προς Μαραθώνος, από Μαραθώνος μέχρι Αγίας Μαρίνας, 05:00–09:00. Αντιδρομείται και η Αγίας Παρασκευής, Αρχίας–Αγίου Παντελεήμονα, προς Άγιο Παντελεήμονα.

Τα λεωφορεία ακολουθούν Μαραθώνος, αριστερή αντιδρομημένη λωρίδα, αριστερά Δημοκρατίας, αριστερά Μαραθώνος, αποβίβαση και Κάτω Σουλίου προς Αθήνα. Για στάθμευση: αριστερά Κάτω Σουλίου προς Κάτω Σούλι και δεξιά ανώνυμη άσφαλτος στο PET ΚΛΗΜΗΣ, προς τα δύο δημοτικά πάρκινγκ.

Τα ΙΧ από Αθήνα κινούνται Μαραθώνος–δεξιά Κάτω Σουλίου–αποβίβαση–δεξιά Αγίας Μαρίνας–δεξιά Ελευθερίας–αριστερά Δημοσθένους–δεξιά Αγίου Παντελεήμονα–αριστερά Φειδιππίδου–αριστερά Μαραθώνος. Από Λίμνη Μαραθώνα: Λίμνης Μαραθώνος–αποβίβαση–αριστερά Γ. Λένα–δεξιά Μαραθώνος–αριστερά Αναπαύσεως–δεξιά Λίμνης Μαραθώνος.

Ελεγχόμενες διελεύσεις και εναλλακτικές

Κάθετη διέλευση επιτρέπεται ελεγχόμενα στους κόμβους Μαραθώνος με Διονύσου, Αρτέμιδος–Φειδιππίδου, Αγίας Μαρίνας, Φλέμινγκ, Αγίου Δημητρίου–Ελευθερίου Βενιζέλου, Πατριάρχου Γρηγορίου–Εθνικής Αντιστάσεως και Λαυρίου–Κλεισθένους–Κυκλάδων, καθώς και Μεσογείων με Αγίου Ιωάννου–Ελπίδος και Κατεχάκη. Ο κόμβος Κωνσταντίνου–Γεωργίου Β΄ εξυπηρετεί αποκλειστικά την Πυροσβεστική.

Προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα: Αλεξάνδρας–Πανόρμου–Κηφισίας–Κατεχάκη. Επιστροφή: Ούλωφ Πάλμε–Κοκκινοπούλου–Κατεχάκη–Κηφισίας–Πανόρμου–Αλεξάνδρας. Προς νότια: Πειραιώς–Χαμοστέρνας και κατόπιν Συγγρού–Ποσειδώνος ή Καλλιρόης–Βουλιαγμένης.

Από Ραφήνα: αριστερά Χρυσοστόμου Σμύρνης–δεξιά Καραμανλή–Σπάτων–δεξιά περιφερειακός Χρ. Μπέκα–δεξιά Σπάτων–αριστερά Θεοτοκοπούλου. Συνέχεια προς βόρεια μέσω Λεονταρίου–δεξιά Λαυρίου–Σταυρού–Κλεισθένους, προς Αγία Παρασκευή/Χολαργό/Παπάγου/Ηλιούπολη μέσω δεξιά Λαυρίου–αριστερά Τρικάλων–δεξιά Γραβιάς–δεξιά Αγίου Ιωάννου–αριστερά Τασσοπούλου, προς νότια μέσω Λεονταρίου–αριστερά Λαυρίου–δεξιά Βάρης/Κορωπίου.

Από Μαραθώνα προς βόρεια, Πειραιά και Καλλιμάρμαρο: Δημοκρατίας–αριστερά Λίμνης Μαραθώνος–δεξιά Χελμού–αριστερά Κρυονερίου–αριστερά εθνική οδός–Κηφισού. Από Νέα Μάκρη προς βόρεια: Διονύσου–Αγίου Πέτρου.

Οι αποκλεισμοί περιλαμβάνουν ποδήλατα και ΕΠΗΟ. Πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο αγωνιστικό οδόστρωμα. Τα οχήματα διοργάνωσης κινούνται αργά. Πληροφορίες 06:00–20:00: 210 8708237, 210 8708238, 210 8708239.