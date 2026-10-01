Σε φάση εκτεταμένου μετασχηματισμού εισέρχονται οι αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με νέες επενδύσεις σε στόλο και υποδομές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στην Αττική, ο ΟΑΣΑ θέτει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο 40% των συνολικών μετακινήσεων, σχεδιάζοντας παράλληλα τον διπλασιασμό των οδηγών στους 6.000 μέσα στην επόμενη πενταετία.

Την ίδια στιγμή, η ΣΤΑ.ΣΥ. προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα 700 εκατ. ευρώ έως το 2030, ενώ η ΟΣΥ σχεδιάζει την προμήθεια λεωφορείων υδρογόνου και προετοιμάζει την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχεδιασμοί παρουσιάστηκαν στο πάνελ «Αστικές συγκοινωνίες – αστική κινητικότητα: Επενδύσεις, καινοτομία και η νέα εμπειρία του επιβάτη», στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026.

ΟΑΣΑ: Στόχος το 40% των μετακινήσεων

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης, επισήμανε ότι όσο βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο αυξάνεται η προτίμηση των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσθέτοντας, πάντως, πως και η αύξηση καυσίμων δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση.

Ο ΟΑΣΑ εξυπηρετεί σήμερα σχεδόν 1,2 εκατ. επιβάτες ημερησίως, ενώ μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τρόλεϊ νέας γενιάς και ηλεκτρικά λεωφορεία.

Σήμερα, οι δημόσιες συγκοινωνίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των μετακινήσεων στην Αττική, με στόχο το ποσοστό να αυξηθεί στο 40%. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται περισσότερες υποδομές, συρμοί και εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραστάρη, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλασιασμό των οδηγών στους 6.000 σε ορίζοντα πενταετίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις λεωφορειολωρίδες, με τον ΟΑΣΑ να έχει εντοπίσει, βάσει μελετών, περιοχές στις οποίες μπορεί να επεκταθεί το σχετικό δίκτυο.

ΣΤΑ.ΣΥ.: Επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ έως το 2030

Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 βρίσκεται σε εξέλιξη στη ΣΤΑ.ΣΥ., όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Κοτταράς.

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση τροχαίου υλικού και υποδομών, στην αύξηση των δρομολογίων, στο ανθρώπινο δυναμικό και στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά-ορόσημο για το αθηναϊκό μετρό, καθώς καταγράφεται η υψηλότερη επιβατική κίνηση στην ιστορία του. Τα τελευταία χρόνια η κίνηση αυξάνεται σταθερά κατά περίπου 7%, δηλαδή κατά 40.000 έως 50.000 επιβάτες ημερησίως κάθε χρόνο.

Ήδη έχουν αντικατασταθεί 32 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών, με στόχο τα 37 χιλιόμετρα, ενώ προωθούνται διαγωνισμοί για σηματοδότηση και πυρανίχνευση, καθώς και για την ανακατασκευή και εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 συρμούς πρώτης γενιάς. Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για 19 νέους συρμούς.

Στη Γραμμή 1, ο πρώτος αναβαθμισμένος «πράσινος» συρμός αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ σχεδιάζεται η αναβάθμιση ακόμη 10 συρμών του 1993.

Στο μέτωπο της εισιτηριοδιαφυγής, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί από περίπου 150.000 σε 600.000 τον μήνα, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ., θετική συμβολή έχει και η εφαρμογή του tap & pay.

ΟΣΥ: Νέα λεωφορεία υδρογόνου και σχέδιο για την αγορά ενέργειας

Νέα δραστηριότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζει η ΟΣΥ, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στέφανος Αγιάσογλου. Ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση των υποσταθμών που διαθέτει η εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας μέσω του δικτύου των τρόλεϊ, ώστε να μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και σε ιδιώτες.

Το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού, με περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, μεγάλη είναι η ανταπόκριση στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ. Για 167 θέσεις κατατέθηκαν περισσότερες από 650 αιτήσεις. Μέσω της σχολής, μη επαγγελματίες οδηγοί θα μπορούν να εκπαιδεύονται δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τα τρία πρώτα λεωφορεία υδρογόνου, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Horizon Europe και του project TRIERES. Θα ακολουθήσει νέος διαγωνισμός για 50 επιπλέον λεωφορεία υδρογόνου, για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση.

Θεσσαλονίκη: Περαιτέρω εξηλεκτρισμός του στόλου

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ στρέφεται στην περαιτέρω ηλεκτροκίνηση των αστικών λεωφορείων. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Ανάργυρος Κουζής, 110 από τα συνολικά 211 λεωφορεία που προβλέπεται να αποκτηθούν μέσω νέου προγράμματος θα κατευθυνθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ο σχεδιασμός του ΟΣΕΘ περιλαμβάνει επίσης αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, εφαρμογή ενιαίου εισιτηρίου, περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της τηλεματικής.

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο μετακινήσεων διαδραματίζει το μετρό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η «ραχοκοκαλιά» των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης και επιδιώκεται να λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με τα λεωφορεία.

Ενέργεια από το φρενάρισμα των συρμών

Στις νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται στις αστικές μεταφορές περιλαμβάνεται και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση των συρμών της Γραμμής 1 του μετρό.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Mobility ΑΕ και Country Head Smart Infrastructure της Siemens ΑΕ, Δήμος Σαπίδης, η ενέργεια που παράγεται όταν ένας συρμός επιβραδύνει μπορεί πλέον να διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μέσα στον πρώτο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εξοικονόμηση ενέργειας έφθασε περίπου τις 50 MWh στη Γραμμή 1, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη αξιοποίηση τεχνολογιών που περιορίζουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αστικών μεταφορών.