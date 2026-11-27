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Η Ισπανία αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επιτυχίες της Ευρώπης, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πίσω όμως από αυτή την εντυπωσιακή επίδοση βρίσκεται ένας παράγοντας που έχει εξελιχθεί σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης, η μετανάστευση.

Η σημαντική αύξηση των εργαζομένων που προέρχονται από άλλες χώρες έχει ενισχύσει την απασχόληση, την κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας. Ωστόσο, η πιθανότητα αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2026 δημιουργεί προβληματισμό σε οικονομολόγους και επενδυτές.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox ενδέχεται να επηρεάσει ένα από τα βασικά συστατικά της οικονομικής επιτυχίας της χώρας: τη συνεχή ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσω της μετανάστευσης.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος έναντι των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, με το ενδεχόμενο συνεργασίας του με το Vox να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Η έκβαση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, υποστηρίζει την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, χωρίς να απορρίπτει την επιλεκτική είσοδο εργαζομένων από το εξωτερικό για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας.

Έχει επανειλημμένα επικρίνει τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Σάντσεθ, κάνοντας λόγο για «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» και ζητώντας ένα περισσότερο ελεγχόμενο σύστημα εισόδου στη χώρα.

Το Vox, αντίθετα, υιοθετεί σαφώς αυστηρότερες θέσεις. Το κόμμα τάσσεται υπέρ της δραστικής μείωσης των μεταναστευτικών ροών, της διακοπής των διαδικασιών νομιμοποίησης νεοαφιχθέντων μεταναστών και της αύξησης των απελάσεων. Παράλληλα, προτείνει να δίνεται προτεραιότητα στους Ισπανούς πολίτες κατά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η οικονομική του ατζέντα περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες φορολογικές μειώσεις, περιορισμό της γραφειοκρατίας και περιστολή δημοσίων δαπανών, με στόχο, σύμφωνα με το ίδιο, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος.

Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτών των πολιτικών με μια σημαντική μείωση της εισροής εργαζομένων από το εξωτερικό προκαλεί ανησυχίες σε μερίδα οικονομικών αναλυτών.

«Οι επενδυτές ανησυχούν επειδή όσα υποστηρίζει το Vox έχουν πια τη σημασία τους, δεδομένου ότι θα μπορούσε να μπει στην κυβέρνηση, και οι πολιτικές του Vox θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για την οικονομία», δήλωσε στο Reuters ο Χοσέ Κάρλος Ντιέθ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά.

Οι μετανάστες πίσω από τη μισή ανάπτυξη του ισπανικού ΑΕΠ

Τα στοιχεία εξηγούν γιατί η μεταναστευτική πολιτική έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη οικονομική σημασία.

Από το 2018, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει ακολουθήσει μια σχετικά ανοιχτή προσέγγιση στη μετανάστευση, σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση αυστηροποίησης των πολιτικών που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβέρνησή του έχει διευκολύνει την πρόσβαση μεταναστών στην αγορά εργασίας, επεκτείνοντας τις διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων από τις χώρες καταγωγής τους και επιταχύνοντας την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην απασχόληση. Από το 2022, ο αριθμός των εργαζομένων από άλλες χώρες έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια.

Σε μια χώρα με πληθυσμό που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια, οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 16% των εργαζομένων που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, περίπου οι μισοί εργαζόμενοι από το εξωτερικό προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η συμβολή τους δεν περιορίζεται στη διεύρυνση της αγοράς εργασίας.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι οι μετανάστες συνέβαλαν περίπου στο ήμισυ της αύξησης του ΑΕΠ μεταξύ 2022 και 2025, προσθέτοντας 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδρασή τους στην απασχόληση, καθώς αποδίδεται στους μετανάστες περισσότερο από το ένα τρίτο; Όχι: περισσότερα από τα δύο τρίτα της συνολικής αύξησης των θέσεων εργασίας κατά την ίδια περίοδο.

Η εισροή εργαζομένων έχει επιτρέψει στην Ισπανία να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις δημογραφικές πιέσεις και τις ελλείψεις προσωπικού σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας.

Ανάπτυξη 2,6% και προειδοποιήσεις από Oxford Economics και Barclays

Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,6% το 2025, επίδοση περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση προβλέπει αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης 2,6% για το 2026, ενώ για το 2027 αναμένει επιβράδυνση στο 2,2%.

Οι επιδόσεις αυτές έχουν καταστήσει την Ισπανία μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπου αρκετές μεγάλες χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ασθενική ανάπτυξη.

Ωστόσο, οικονομικοί οίκοι προειδοποιούν ότι η μεταβολή των μεταναστευτικών ροών θα μπορούσε να περιορίσει το αναπτυξιακό πλεονέκτημα της χώρας.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να διαβρώσει ταχύτερα από το αναμενόμενο τη διαφορά ανάπτυξης της Ισπανίας έναντι της υπόλοιπης Ευρωζώνης.

Αντίστοιχα, η Barclays επισημαίνει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της αύξησης του εργατικού δυναμικού, εφόσον περιοριστεί σημαντικά η είσοδος νέων μεταναστών.

Οι ανησυχίες εστιάζουν κυρίως στην πιθανότητα να μειωθεί η διαθέσιμη εργασία σε τομείς που ήδη αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, με συνέπειες για την παραγωγή, την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Η στεγαστική κρίση και οι 750.000 κατοικίες που λείπουν

Η μεταναστευτική πολιτική έχει αποκτήσει και μια δεύτερη διάσταση, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

Η χώρα υπολογίζεται ότι παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, ένα πρόβλημα που επιβαρύνει τα νοικοκυριά και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής περιόδου.

Ο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό είναι απαραίτητοι και για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και στην κάλυψη των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον οικοδομικό κλάδο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, προειδοποίησε μιλώντας στο Reuters ότι οι περιοριστικές πολιτικές θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την αγορά εργασίας, να επιβραδύνουν την ιδιωτική κατανάλωση και να στερήσουν από τα δημόσια οικονομικά σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Ταυτόχρονα, όμως, η αύξηση του πληθυσμού έχει ενισχύσει και τη ζήτηση για κατοικίες, συμβάλλοντας στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η ισπανική αγορά ακινήτων.

Πρόκειται για μια αντίφαση που βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης: η μετανάστευση ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα και την προσφορά εργασίας, αλλά δημιουργεί και πρόσθετες ανάγκες για κατοικίες και υποδομές.

Η αντίφαση: Ισχυρό ΑΕΠ, αλλά οι πολίτες δεν αισθάνονται πλουσιότεροι

Παρά τη δυναμική της ισπανικής οικονομίας, τα οφέλη της ανάπτυξης δεν έχουν γίνει εξίσου αισθητά σε όλα τα νοικοκυριά.

Η δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης και την οικονομική πίεση έχει εκφραστεί μέσα από κινητοποιήσεις και απεργιακές δράσεις, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στη θετική εικόνα των μακροοικονομικών δεικτών και στην καθημερινότητα σημαντικού μέρους του πληθυσμού.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων αμφισβητούν την έκταση της θετικής επίδρασης της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με ανάλυση της ING, η ισπανική οικονομία κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,9% την τελευταία τριετία, έναντι 1,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ήταν σαφώς χαμηλότερη από την αύξηση του συνολικού ΑΕΠ.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία: μια οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται γρήγορα επειδή αυξάνεται ο αριθμός των κατοίκων και των εργαζομένων της, χωρίς να βελτιώνεται στον ίδιο βαθμό η παραγωγή και το εισόδημα ανά άτομο.

Ο Νικολάς Λόπεθ, επικεφαλής ανάλυσης μετοχών της Singular Bank, υποστηρίζει ότι η μετανάστευση έχει ενισχύσει κυρίως την απασχόληση χαμηλής ειδίκευσης, περιορίζοντας την επίδραση στην παραγωγικότητα.

Κατά την εκτίμησή του, οι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί περιορισμοί δεν θα αντιμετωπιστούν απαραίτητα αρνητικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εφόσον συνοδευτούν από άλλες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομία.

Οι τράπεζες δεν περιμένουν απότομη αλλαγή

Η αύξηση του πληθυσμού έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στην ενίσχυση της τραπεζικής δραστηριότητας στην Ισπανία.

Η μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες, καταναλωτικά αγαθά και χρηματοδότηση έχει συμβάλει στην αύξηση του δανεισμού, ενώ αρκετές ισπανικές τράπεζες στηρίζουν μέρος των αναπτυξιακών τους προβλέψεων στη συνέχιση της πληθυσμιακής μεγέθυνσης.

Παρά τους πολιτικούς κινδύνους, πάντως, οι επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν φαίνεται να προεξοφλούν μια απότομη ανακοπή των μεταναστευτικών ροών.

Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος στη Μαδρίτη δήλωσε στο Reuters ότι ακόμη και μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με τη στήριξη του Vox ενδέχεται να δώσει προτεραιότητα στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, διατηρώντας παράλληλα τις νόμιμες οδούς εισόδου εργαζομένων που χρειάζεται η οικονομία.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εκτιμά ότι οι συνολικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη θα μπορούσαν να παραμείνουν περιορισμένες.

Η διάκριση ανάμεσα στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και στον περιορισμό της νόμιμης εισόδου εργαζομένων θα αποτελέσει, επομένως, καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών οποιασδήποτε αλλαγής πολιτικής.