Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, του οποίου το ακροδεξιό κόμμα Vox εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές της Κυριακής, έχει οικοδομήσει την πολιτική του σταδιοδρομία πάνω στην υπεράσπιση της ενότητας της Ισπανίας. Τώρα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην εξουσία σε εθνικό επίπεδο.

Έχοντας διαμορφωθεί από μια παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από την αυτονομιστική βία στη γενέτειρά του, τη Χώρα των Βάσκων, αποχώρησε το 2013 από το τότε κυβερνών Λαϊκό Κόμμα (PP), διαμαρτυρόμενος για αυτό που ο ίδιος θεωρούσε πολιτική κατευνασμού των αποσχιστικών κινημάτων.

Ενόψει των εκλογών της Κυριακής, ο Αμπασκάλ έχει διαμορφώσει την προεκλογική του εκστρατεία γύρω από αυτό που παρουσιάζει ως μια ακόμη «υπαρξιακή» απειλή για τη χώρα: τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 50χρονος πολιτικός έχει χαρακτηρίσει τον Σάντσεθ από προδότη μέχρι «σημαιοφόρο» του Μαρόκου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι απέτυχε να υπερασπιστεί την Ισπανία απέναντι στη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο.

«Αυτές δεν είναι συνηθισμένες εκλογές. Διακυβεύονται η ύπαρξή μας, η αξιοπρέπειά μας και η ενότητα του έθνους», δήλωσε ο Αμπασκάλ σε συγκέντρωση στην περιφέρεια της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία.

Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ

Γιος και εγγονός πολιτικών του Λαϊκού Κόμματος, ο Αμπασκάλ μεγάλωσε στην πόλη Αμούριο της Χώρας των Βάσκων, την περίοδο της κορύφωσης της βίας της ETA, της αυτονομιστικής οργάνωσης που ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων από 850 ανθρώπων στην Ισπανία σε διάστημα μισού αιώνα, γράφει το Reuters.

Η οργάνωση είχε επανειλημμένα στοχοποιήσει και απειλήσει την οικογένειά του, ενώ το 1999 καταστράφηκε από εμπρησμό το κατάστημα ενδυμάτων του πατέρα του. Η οικογένεια το ανακατασκεύασε, τοποθετώντας αλεξίσφαιρα τζάμια.

Πατέρας πέντε παιδιών, ο Αμπασκάλ έχει δηλώσει ότι αφηγείται στα παιδιά του την ιστορία των διώξεων και της αντίστασης της οικογένειάς του, επειδή πιστεύει ότι αυτό θα ενισχύσει τον χαρακτήρα τους.

Εδώ και χρόνια συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του δίπλα σε μνημεία ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως ο Βησιγότθος ηγεμόνας Πελάγιο και ο βάσκος ναύαρχος Μπλας δε Λέθο, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Ισπανία απέναντι σε ξένους εισβολείς.

«Το Vox και ο Αμπασκάλ έχουν προωθήσει ένα αφήγημα Δαβίδ και Γολιάθ, στο οποίο ο Δαβίδ είναι το πολιορκημένο ισπανικό έθνος και οι Γολιάθ είναι οι ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις», έγραφε το 2019 ο Κάρλος Κόντε Σολάρες, καθηγητής Ιστορίας και Ισπανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Northumbria.

Έκτοτε, το συγκεκριμένο αφήγημα έχει μεταβληθεί. Το προεκλογικό πρόγραμμα του Vox, με τίτλο «Κοινή Λογική», επικεντρώνεται στην προτεραιότητα των Ισπανών πολιτών στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην απέλαση μεταναστών τους οποίους το κόμμα θεωρεί απειλή για την ισπανική κουλτούρα, στην ενίσχυση των συνόρων και στον περιορισμό των ρυθμιστικών κανόνων.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ένα αφήγημα ευαλωτότητας και αντίστασης, όμως η έμφαση είναι πλέον κοινωνικοοικονομική και όχι εδαφική», δήλωσε ο Σολάρες στο Reuters.

«Παρουσιάζει τους απλούς Ισπανούς ως εκείνους που υφίστανται τις συνέπειες μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής παρακμής».

Το εκλογικό στοίχημα και η προσέγγιση των αυτονομιστών

Οι δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι το Vox θα συγκεντρώσει περίπου το 17%-18% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας έναν πιθανό δρόμο προς την κυβερνητική εξουσία μέσω συνασπισμού με το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο κινείται δημοσκοπικά στο 30%-31%.

Το κατά πόσον αυτά τα ποσοστά θα επαρκέσουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας, για την οποία απαιτούνται 176 έδρες στο ισπανικό Κογκρέσο των 350 μελών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ψήφων στις μικρότερες επαρχίες, όπου το ισπανικό εκλογικό σύστημα, η μέθοδος Ντ’ Οντ (D’Hondt), ευνοεί τα μεγαλύτερα κόμματα.

Έχοντας ακόμη νωπή την εμπειρία του 2023, όταν η απώλεια περίπου 600.000 ψήφων σε επαρχίες όπου η εκλογική αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη κόστισε στο κόμμα το ένα τρίτο των εδρών του, ο Αμπασκάλ έχει περιοδεύσει τις τελευταίες εβδομάδες σε περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους.

Ενδεικτικό της μετατόπισης των προτεραιοτήτων του είναι το γεγονός ότι το Vox έχει απευθύνει έκκληση ακόμη και στους ψηφοφόρους αυτονομιστικών κομμάτων, όπως η Aliança Catalana, ένα ακροδεξιό αποσχιστικό κόμμα που συμμερίζεται ορισμένες από τις θέσεις του Vox για την ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση.

Σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Καταλονία, ο Αμπασκάλ έφτασε στο σημείο να αναφωνήσει: «Ζήτω η Καταλονία!».

«Πρόκειται για μια καθαρά τακτική κίνηση. Το Vox εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα αποσχιστικά κόμματα δεν έχουν θέση στην ισπανική πολιτική», δήλωσε ο Γκιγιέρμο Φερνάντεθ, ερευνητής πολιτικών επιστημών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Ο Αμπασκάλ έχει απορρίψει την άποψη ότι το κόμμα έχει μετριάσει τη δέσμευσή του υπέρ μιας ενωμένης Ισπανίας, υπογραμμίζοντας στις συγκεντρώσεις του ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του σε κάθε γωνιά της χώρας.

«Βρίσκομαι εδώ επειδή αγαπώ το έθνος μου, την Ισπανία, και είμαι Βάσκος. Όμως εδώ αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στον δικό μου τόπο», δήλωσε σε πλήθος υποστηρικτών του στα Κανάρια Νησιά στις 17 Νοεμβρίου.

Ο ιδιωτικός χαρακτήρας και το συγκεντρωτικό μοντέλο ηγεσίας

Γνωστός στους φίλους του ως «Σάντι», ο Αμπασκάλ περιγράφεται από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του ως ένας απλός και πιστός άνθρωπος, με αγάπη για την παρατήρηση πουλιών και τη φύση, σε έντονη αντίθεση με τη μαχητική δημόσια εικόνα του.

«Στη δημόσια ζωή είναι τραχύς και σκληρός, αλλά στην ιδιωτική του ζωή είναι ήσυχος και ντροπαλός. Αυτές είναι οι αντιθέσεις του Αμπασκάλ», δήλωσε ο Ινιάκι Ορτέγα Κατσόν, πρώην βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος στη Χώρα των Βάσκων, ο οποίος τον γνωρίζει από το 1996.

Ο Αντόνιο Πενιάλβερ, πρώην δημοτικός σύμβουλος του Vox και συγγραφέας βιβλίου για το ηγετικό ύφος του Αμπασκάλ, ανέφερε ότι η αποφασιστικότητα με την οποία υπερασπίζεται τις θέσεις του μπορεί να εξελιχθεί σε «υπερσυγκέντρωση της ηγετικής εξουσίας».

«Αλλά αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους καταφέρνει να προσεγγίζει τόσο πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Πενιάλβερ. «Έχει την ικανότητα να ασκεί επιρροή».

Διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων προβεβλημένων στελεχών του Vox, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ιδρυτές του κόμματος, έχουν πυροδοτήσει κατηγορίες –ορισμένες διατυπωμένες δημόσια– για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης που αφήνει ελάχιστα περιθώρια έκφρασης διαφορετικών απόψεων.

Το 2019, το κόμμα τροποποίησε το καταστατικό του, καταργώντας την απευθείας εκλογή της ηγεσίας από τα μέλη και εκχωρώντας στη 12μελή κεντρική επιτροπή την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους καταλόγους των υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό διαφοροποιήθηκε από τα υπόλοιπα ισπανικά κόμματα, τα οποία κατανέμουν την εξουσία μεταξύ επιτροπών και περιφερειακών οργανώσεων.

Ο Αμπασκάλ είχε υπερασπιστεί τότε την απόφαση ως έναν τρόπο να «προστατευθεί το Vox από όσους επιχειρούν να διεισδύσουν σε αυτό, από τους καιροσκόπους, από εκείνους που δεν έρχονται για να υπηρετήσουν την Ισπανία, αλλά για να υπηρετήσουν τον εαυτό τους».

Όταν ρωτήθηκε τον Ιανουάριο, σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Μαδρίτη, σχετικά με τις μαζικές αποχωρήσεις πρώην ιδρυτικών στελεχών, επικαλέστηκε την αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματος ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας του.

«Εάν κάποιοι αποχωρήσουν από μια εταιρεία και έναν χρόνο αργότερα τα αποτελέσματά της είναι πολύ καλύτερα, ενδιαφέρεται κανείς για εκείνα τα πρώην στελέχη;», διερωτήθηκε.

«Αυτή η ερώτηση με ενοχλεί, επειδή δεν αναγνωρίζει την αξία των ανθρώπων που έχουμε σήμερα και οι οποίοι επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα».