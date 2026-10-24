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Η ραγδαία άνοδος των ποτών που περιέχουν THC (σ.σ. την κύρια ψυχοδραστική χημική ουσία της κάνναβης) έχει φέρει τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών στις ΗΠΑ σε αντιπαράθεση με τους χονδρεμπόρους και τους λιανοπωλητές, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν το αλκοόλ αναζητώντας μια πιο ήπια αίσθηση ευφορίας.

Οι ζυθοποιίες και οι παραγωγοί αποσταγμάτων, που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έχουν επίγνωση της απειλής από έναν ανερχόμενο ανταγωνιστή, ζητούν αυστηρή ρύθμιση των ποτών που περιέχουν THC. Ωστόσο, οι διανομείς και οι λιανοπωλητές ποτών πιέζουν για την ανατροπή των επικείμενων περιορισμών στα συγκεκριμένα προϊόντα, φοβούμενοι απώλειες πωλήσεων.

Η νομοθεσία που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο θα περιορίσει την επιτρεπόμενη ποσότητα THC στα ποτά στα 0,4 χιλιοστόγραμμα. Το όριο αυτό θα αναγκάσει την απόσυρση των περισσότερων προϊόντων από τα ράφια και θα ανοίξει τον δρόμο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου, σύμφωνα με τους παραγωγούς.

Οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να εξαλείψουν το ένα πέμπτο των εσόδων ορισμένων λιανοπωλητών ποτών, σύμφωνα με την Ένωση Χονδρεμπόρων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών των ΗΠΑ (Wine and Spirits Wholesalers of America).

Η εμφάνιση των ποτών με THC ξεκίνησε το 2018, όταν νομιμοποιήθηκε η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, προκειμένου να προσφερθεί στους καπνοκαλλιεργητές που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες μια νέα καλλιέργεια που θα μπορούσε να τους αποφέρει εισόδημα.

Η νομοθεσία δημιούργησε ένα νομικό κενό για τα προϊόντα THC που προέρχονται από τη βιομηχανική κάνναβη, τα οποία πλέον πωλούνται σε παντοπωλεία και καταστήματα ψιλικών σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αν και ορισμένες πολιτείες έχουν επιβάλει δικούς τους περιορισμούς. Η συμβουλευτική εταιρεία Whitney Economics εκτιμά ότι τα ποτά με THC αποφέρουν πλέον ετήσια έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Τα ανθρακούχα ποτά που περιέχουν THC προερχόμενη από βιομηχανική κάνναβη έχουν διεισδύσει γρήγορα στην αμερικανική αγορά ευρείας κατανάλωσης, καθώς προωθούνται ως πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις στα αλκοολούχα ποτά, χωρίς τα δυσάρεστα συμπτώματα της επόμενης ημέρας (hangover). Τα ποτά με γεύσεις φρούτων ανταγωνίζονται τις μπίρες, τα κρασιά και τα αποστάγματα για χώρο στα ράφια των καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών στις 28 πολιτείες που δεν έχουν απαγορεύσει τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν δοκιμάσει ποτά με THC, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών NielsenIQ. Τους τελευταίους 12 μήνες, οι πωλήσεις ποτών με THC στα καταστήματα που παρακολουθεί η εταιρεία παροχής στοιχείων λιανικής αυξήθηκαν κατά 74%, φτάνοντας τα 289 εκατ. δολάρια.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της βιομηχανίας αλκοόλ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορική κάμψη, καθώς η στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα πλήττουν τις πωλήσεις, μεταδίδουν οι Financial Times.

Επαγγελματικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Αποσταγμένων Αλκοολούχων Ποτών των Ηνωμένων Πολιτειών (Distilled Spirits Council of the United States) και το Ινστιτούτο Μπίρας (Beer Institute), έχουν ασκήσει εκτεταμένες πιέσεις για την επιβολή αυστηρότερων κανονισμών στα ποτά με THC.

«Ο μόνος τρόπος να ρυθμιστεί αυτή η αγορά είναι να κλείσουμε τη στρόφιγγα, να σταματήσουμε την πώληση [ποτών με THC] και στη συνέχεια να εργαστούμε για τη θέσπιση ουσιαστικής νομοθεσίας που θα τη ρυθμίζει σωστά», δήλωσε ένας εκπρόσωπος ομάδας άσκησης πιέσεων. Πρόσθεσε ότι τα ποτά με THC θα πρέπει να πωλούνται σε ειδικά καταστήματα διάθεσης κάνναβης, μαζί με άλλα ρυθμιζόμενα προϊόντα κάνναβης.

Από την άλλη πλευρά, οι χονδρέμποροι πιέζουν ώστε τα ποτά με THC να ενταχθούν στο καθιερωμένο σύστημα διανομής τριών βαθμίδων, βάσει του οποίου το αλκοόλ πρέπει να περνά από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα στον διανομέα και στη συνέχεια στον λιανοπωλητή, προτού φτάσει στον καταναλωτή.

Ο Ντόσον Χομπς, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων της Ένωσης Χονδρεμπόρων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών των ΗΠΑ (WSWA), δήλωσε ότι ο κλάδος ανησυχεί πως η απαγόρευση θα εκτοπίσει από την αγορά τους «υπεύθυνους» παραγωγούς και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την άνθηση μιας μαύρης αγοράς.

Η Tilray Brands, η οποία νωρίτερα φέτος εξαγόρασε τη βρετανική ζυθοποιία BrewDog που αντιμετώπιζε δυσκολίες, διαθέτει στην αγορά αποστάγματα, μπίρες μικροζυθοποιίας και ποτά με THC.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ίρβιν Σάιμον δήλωσε ότι πιστεύει πως τα προϊόντα με THC θα αποσπάσουν πωλήσεις από το αλκοόλ: «Ο καταναλωτής τα απολαμβάνει — δεν έχει συμπτώματα μέθης την επόμενη ημέρα, τον χαλαρώνουν και του προσφέρουν μια ευχάριστη αίσθηση ευφορίας».