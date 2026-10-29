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Εικόνες καταστροφής αντικρίζουν τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 68 νεκρούς και τουλάχιστον 107 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με περισσότερα από 500 μέλη της Guardia Civil να επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών.

Υπό το φως ισχυρών προβολέων, δύο τεράστιοι γερανοί χρησιμοποιούνται για την προσεκτική ανύψωση των διαλυμένων βαγονιών, τα οποία έχουν μετατραπεί σε μάζες παραμορφωμένων μετάλλων. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία κοπής για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δυσκολότερα σημεία, αναζητώντας επιβάτες που ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα ή κάτω από τα συντρίμμια.

Στις επιχειρήσεις συνδράμει επίσης drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, ενώ στην περιοχή έχουν μεταφερθεί τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η συμμετοχή τους στις έρευνες αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή πρόσβαση στο σημείο.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αρκετά τμήματα των κατεστραμμένων αμαξοστοιχιών παραμένουν απροσπέλαστα. Η απομάκρυνση των βαγονιών θεωρείται καθοριστική για να μπορέσουν τα συνεργεία να ερευνήσουν πλήρως το σημείο της σύγκρουσης.

Στην Ούρδα, την περιοχή όπου σημειώθηκε η τραγωδία, έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Η ανακρίτρια του Οργάθ έχει κηρύξει απόρρητη την ανακριτική διαδικασία και έχει διατάξει την κατάσχεση των «μαύρων κουτιών» των δύο τρένων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Καθώς περνούν οι ώρες, οι αναφορές των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανάσυρση σορών και όχι στον εντοπισμό πιθανών επιζώντων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν τη συνεχή κίνηση οχημάτων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των νεκροτομείων των κοντινών νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 68, ενώ μέχρι αργά τη νύχτα οι σοροί τεσσάρων θυμάτων παρέμεναν εγκλωβισμένες στα βαγόνια.

Παράλληλα, περιφερειακός σύμβουλος ανέφερε ότι κατά τη μετακίνηση των συντριμμιών με τους γερανούς είχαν εντοπιστεί ακόμη πέντε σοροί κάτω από τα βαγόνια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν περιλαμβάνονται ήδη στον επίσημο απολογισμό.

Τα σωστικά συνεργεία δεν αποκλείουν να εντοπιστούν περισσότερα θύματα, καθώς η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στα βαθύτερα τμήματα των κατεστραμμένων συρμών.

Σήμερα, καθώς τα σκυλιά θα μπαίνουν μέσα στα ασφαλισμένα βαγόνια, ψάχνοντας για επιβάτες, ξεκινά και η ταυτοποίηση των επιβατών. Ως το βράδυ, η Guardia Civil είχε καταγράψει 29 δηλώσεις εξαφάνισης: 13 στη Μαδρίτη, 9 στο Τολέδο και 7 στη Σεβίλλη. Πόσοι από αυτούς είναι ήδη καταμετρημένοι στους νεκρούς και πόσοι είναι ζωντανοί επιβάτες που απεγκλωβίστηκαν και έφυγαν μόνοι τους;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα στα οποία η κυβέρνηση Σάντσεθ πρέπει να δώσει απαντήσεις. Το κοινό «βράζει» από οργή, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που ζει η Ισπανία μέσα σε εννέα μόλις μήνες. Καθώς οι οικογένειες με τους ανθρώπους τους να αγνοούνται και οι διασωστικές ομάδες στο Τολέδο συνεχίζουν να εργάζονται για την αναγνώριση δεκάδων νεκρών του δυστυχήματος, Ισπανοί από κάθε γωνιά της χώρας, ρωτούν οργισμένα πώς μπορούσε να συμβεί αυτή η τραγωδία, ειδικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας που θεωρείται σύγχρονο.

Το γεγονός ότι αυτό το μακελειό έγινε επειδή «χάλασε ένα κομπιούτερ» που έριξε το σύστημα σηματοδότησης και ένας υπάλληλος έκανε ένα λάθος, αφήνοντας την υπερταχεία να συνεχίσει και να πέσει επάνω στον σταματημένο συρμό, κάθε άλλο παρά «μαλακώνει» την οργή. Το δυστύχημα συνέβη στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη–Σεβίλλη. Λίγο πριν από τις 9:00, ανάμεσα στο Λος Γιέβενες και την Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, ένα AVE της κρατικής Renfe έπεσε από πίσω πάνω σε έναν συρμό της ιδιωτικής Iryo που ήταν ακινητοποιημένος στις ράγες. Και τα δύο τρένα είχαν φύγει από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Σεβίλλη.

Το Iryo μετέφερε 147 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα μωρό. Το AVE περίπου 397. Λίγα λεπτά αργότερα, μια περιοχή με λιόφυτα και χωράφια της Καστίλλης-Λα Μάντσα είχε μετατραπεί σε «σημείο μηδέν».

Τέσσερα βαγόνια ανατράπηκαν. Το τελευταίο βαγόνι του Iryo καταστράφηκε ολοσχερώς και κάηκε, ενώ η μηχανή του AVE κατρακύλησε σε πρανές. Επιζώντες περιγράφουν στον ισπανικό Τύπο ανθρώπους που εκσφενδονίστηκαν από τα καθίσματα, ένα βαγόνι να έχει τυλιχτεί στις φλόγες (σύμφωνα με τη Libertad Digital, πρόκειται για το τελευταίο βαγόνι του Iryo, επάνω στο οποίο προσέκρουσε η μηχανή του Ave, ενώ τη φωτιά περιγράφει και επιζών στη La Nacion) φωτιά σε βαγόνι και επιβάτες που για ώρα ζητούσαν βοήθεια παγιδευμένοι στα σίδερα.

Η μοιραία εντολή «συνεχίστε»

Η αιτία δεν έχει επισήμως διαπιστωθεί, αλλά όλα συνηγορούν σε ανθρώπινο λάθος, ή ολιγωρία, που μετέτρεψε σε τραγωδία μια βλάβη. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε:

– Το αυτόματο σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου LZB κατέρρευσε, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, λόγω προβλήματος επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών. Πολλοί συρμοί σταμάτησαν στη γραμμή.

– Όταν το LZB «πέφτει», το κέντρο ελέγχου της Adif (του διαχειριστή του δικτύου) στη Μαδρίτη αναλαμβάνει χειροκίνητα. Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι τα τρένα κινούνται με «πορεία εν όψει», δηλαδή με το πολύ 40 χλμ./ώρα, ώστε ο μηχανοδηγός να μπορεί να σταματήσει μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο.

– Η μηχανοδηγός του Iryo δεν μπορούσε να ξεκινήσει και περίμενε οδηγίες. Αντίθετα, το AVE που ακολουθούσε πήρε, κατά τον υπουργό, εντολή να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα. Ο Πουέντε χαρακτήρισε την απόφαση «ανεξήγητη» και μίλησε για ανθρώπινο λάθος υπαλλήλου της Adif.

– Δημόσια δεδομένα θέσης της Renfe δείχνουν ότι το AVE κινούνταν με περίπου 137 χλμ./ώρα στο λεπτό της σύγκρουσης.

Το ραδιόφωνο Cadena SER δημοσίευσε ηχητικά που, όπως αναφέρει, είναι οι επικοινωνίες του κέντρου ελέγχου με τους μηχανοδηγούς. Τα ηχητικά αποσπάσματα από το κέντρο ελέγχου του σταθμού Ατότσα στη Μαδρίτη, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο όταν τα τρένα σταμάτησαν αυτόματα λόγω βλάβης του συστήματος ασφαλείας LZB, αποκαλύπτουν όσα προηγήθηκαν της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την El Pais, οι συνομιλίες δείχνουν ότι ο ελεγκτής κυκλοφορίας επέτρεψε σε δύο αμαξοστοιχίες να συνεχίσουν την πορεία τους με κανονική ταχύτητα, παρά τα προβλήματα στο σύστημα ασφαλείας, ενώ δεν προειδοποίησε το τρένο που ακολουθούσε ότι ο προπορευόμενος συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος.

Πρόκειται για δύο επικοινωνίες της μηχανοδηγού του Iryo με τον ελεγκτή της Ατότσα και μία συνομιλία του ίδιου υπαλλήλου με τον μηχανοδηγό του AVE, το οποίο βρισκόταν περίπου 25 χιλιόμετρα πίσω από το πρώτο τρένο.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα

Σύμφωνα με τα ηχητικά που φέρνει στη δημοσιότητα το ισπανικό μέσο, ο ελεγκτής έδωσε εντολή στο AVE να επανεκκινήσει με «κανονική πορεία», αντί να κινηθεί με οπτική επιτήρηση της γραμμής και ανώτατο όριο ταχύτητας 40 χιλιομέτρων την ώρα, όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Αντίστοιχη οδηγία έλαβε και η μηχανοδηγός του Iryo. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου ότι δεν μπορούσε να θέσει ξανά σε κίνηση την αμαξοστοιχία της. Παρά την προειδοποίηση αυτή, δεν δόθηκε εντολή στο AVE να επιβραδύνει ή να σταματήσει, παρότι απέμεναν περίπου πέντε λεπτά μέχρι τη σύγκρουση.

Το ηχητικό ντοκουμέντο από την επικοινωνία του κέντρου ελέγχου της Ατότσα με τον μηχανοδηγό του AVE διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά. Στην αρχή της συνομιλίας, ο ελεγκτής εμφανίζεται αβέβαιος για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Τελικά, όμως, δίνει μια σαφή εντολή, η οποία, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, παραβιάζει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Ο ελεγκτής επιτρέπει στο AVE να συνεχίσει την πορεία του χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιώσει ότι το προπορευόμενο Iryo είχε απομακρυνθεί σε ασφαλή απόσταση, μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Ελεγκτής: «Κέντρο Ελέγχου Ατότσα προς μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 2080».

Μηχανοδηγός: «Ναι».

Ελεγκτής: «Στις 08:36».

Μηχανοδηγός: «Ναι».

Ελεγκτής: «Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 2080, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το LZB. Συνεχίστε την πορεία σας και στη συνέχεια κινηθείτε σύμφωνα με το BSL, με κανονική πορεία».

Μηχανοδηγός: «Με κανονική πορεία;»

Ελεγκτής: «Ναι».

Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, εδώ εντοπίζεται το πρώτο σοβαρό λάθος: στις 08:36 δόθηκε στο AVE εντολή να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ότι το Iryo είχε απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Επιπλέον, η οδηγία προέβλεπε κανονική κίνηση και όχι την εφαρμογή της διαδικασίας «πορείας με οπτική επιτήρηση», με περιορισμό ταχύτητας στα 40 χιλιόμετρα την ώρα, η οποία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη σύγκρουση.

Στις 08:41 η μηχανοδηγός του Iryo ενημερώνει ότι έχει ακινητοποιηθεί

Το δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο αφορά την πρώτη επικοινωνία της μηχανοδηγού του Iryo με το κέντρο ελέγχου της Ατότσα, στις 08:41. Η μηχανοδηγός αναφέρει ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με το σύστημα BZL και ότι το τρένο της παραμένει σταματημένο μπροστά από το σήμα εισόδου στην Ούρδα.

«Καλημέρα, Ατότσα. Είχα απώλεια μετάδοσης ενώ κινούμουν με το BZL. […] Δεν έχω ανακτήσει τη μετάδοση. Είμαι ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου στην Ούρδα», αναφέρει.

Έπειτα από μια σειρά ασαφών μηνυμάτων, ο ελεγκτής προχωρά στη διατύπωση των οδηγιών, ζητώντας από τη μηχανοδηγό να τις επιβεβαιώσει.

Ελεγκτής: «Εντάξει, μια στιγμή. Η οδηγία αναφέρει: Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 6076, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε».

Μηχανοδηγός: «Και επανασυνδέστε».

Ελεγκτής: «Επανεκκινήστε την πορεία, υπό την προστασία του BFL, με κανονική ταχύτητα».

Έτσι, ο ελεγκτής δίνει και στο Iryo εντολή να συνεχίσει κανονικά, παρότι βρίσκεται μπροστά από το AVE και σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτό. Η συγκεκριμένη οδηγία δίνεται λίγα λεπτά μετά την αντίστοιχη εντολή προς το τρένο της Renfe.

Το τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο, που καταγράφεται στις 08:48, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει μια ακόμη επικοινωνία κατά την οποία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του δυστυχήματος.

Η μηχανοδηγός του Iryo καλεί ξανά το κέντρο ελέγχου και αναφέρει ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να επανεκκινήσει την αμαξοστοιχία της.

Μηχανοδηγός: «Το τρένο δεν μου επιτρέπει να ελέγξω το σύστημα LZB. Γι’ αυτό εξακολουθώ να είμαι ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου».

Ελεγκτής: «Εντάξει. Σύμφωνοι; Λοιπόν, μόλις μπορέσετε. Και αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, καλέστε μας ξανά».

Μηχανοδηγός: «Εντάξει, πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσω».

Παρότι ο ελεγκτής ενημερώνεται ότι το Iryo παραμένει ακινητοποιημένο, δεν φαίνεται να προχωρά σε κάποια άμεση ενέργεια για να σταματήσει το AVE που ακολουθεί.

Μετά την τελευταία επικοινωνία με τη μηχανοδηγό του Iryo, καταγράφεται εσωτερική συνομιλία μεταξύ εργαζομένων του κέντρου ελέγχου, η οποία αποτυπώνει σύγχυση σχετικά με την κατάσταση των αμαξοστοιχιών και τις οδηγίες που είχαν δοθεί.

«Σοβαρά, φίλε. Αλήθεια. Το 6071 αντιμετωπίζει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Συνεχίζει μέχρι να σταματήσει. Είχε ένα όριο 40 για να συνεχίσει στο BSL. Δεν έχουμε αλλάξει… Μια στιγμή», ακούγεται να λέει ένας από τους εργαζομένους.

Μηνύσεις

Η ανακρίτρια του Οργάθ κήρυξε το απόρρητο της έρευνας, διέταξε την κατάσχεση των «μαύρων κουτιών» και απαγόρευσε την πρόσβαση στην περιοχή για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία. Παράλληλα ερευνά η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, η οποία θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνει υποθέσεις.

Αυτό που δεν χρειάζεται πάντως υποθέσεις, είναι ότι οι ισπανικοί σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, που θεωρούνται για χρόνια το ευρωπαϊκό «παράδειγμα», κάθε άλλο παρά τέτοιοι είναι πια. Το 2026 άλλωστε, η γραμμή Μαδρίτη–Ανδαλουσία θρηνεί για δεύτερη φορά: στις 18 Ιανουαρίου, στο Αδαμούθ της Κόρδοβα, ο εκτροχιασμός ενός Iryo και η σύγκρουσή του με ένα Alvia στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Με την Ούρδα, οι νεκροί στον ίδιο διάδρομο μέσα σε εννέα μήνες ξεπερνούν τους 110. Είναι το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία (και όλη την Ευρώπη) από το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα του 2013.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος έκανε το λάθος, αλλά γιατί ένα σύστημα με τόσα επίπεδα προστασίας επέτρεψε σε ένα μόνο λάθος να γίνει θανατηφόρο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, στηρίζεται σε αυτοματισμούς που δεν αφήνουν τον άνθρωπο να κάνει λάθος. Όταν αυτοί πέφτουν, όλα κρέμονται από ένα τηλεφώνημα και μια εντολή.

Εν μέσω τριήμερου εθνικού πένθους, το δεξιό κόμμα της Ισπανίας, Vox, κατέθεσε μήνυση εναντίον του κρατικού διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου, Adif. για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, η αντιπολίτευση ζητά ανεξάρτητο έλεγχο και παραίτηση του υπουργού, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε έρευνα «μέχρι τέλους», συμπεραίνοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει το αιματοκύλισμα στις ράγες. Ένα από τα ερωτήματα είναι το αν θα έχει κόστος για τον Σάντσεθ η τραγωδία, στις εθνικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Η δε μήνυση, πάντως, στρέφεται κατά των χειριστών του κέντρου ελέγχου της Atocha που έδωσαν εντολή επανεκκίνησης, των προϊσταμένων τους και των υπευθύνων του πρωτοκόλλου έκτακτης λειτουργίας. Προς το παρόν, η κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη–Ανδαλουσία έχει διακοπεί. Η Renfe μπλόκαρε την πώληση εισιτηρίων στον διάδρομο έως τις 13 Δεκεμβρίου. Ως πότε θα μείνει κλειστή η γραμμή, μένει να το δούμε. χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι η γραμμή θα μείνει κλειστή ως τότε.