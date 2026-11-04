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Την προσδοκία ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε το Κρεμλίνο, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει από τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνεχίσει τις προσπάθειες που η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειρηνευτικές».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ρωσική πλευρά προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της πολιτικής, ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

«Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες», ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.