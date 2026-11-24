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Με μια προσωπική εξομολόγηση, μια δημόσια παραδοχή των λαθών του ενώπιον των εργαζομένων και μια αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του, ο Τζένσεν Χουάνγκ επιχείρησε την Τρίτη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ηγεσία της Nvidia, μόλις μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής συνάντησης που συγκάλεσε με τους εργαζομένους της εταιρείας μετά την επανατοποθέτησή του ο συνιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας, παραδέχθηκε ότι απογοήτευσε τους ανθρώπους της Nvidia και αποκάλυψε ότι υποβάλλεται καθημερινά σε ψυχοθεραπεία διάρκειας μιάμισης ώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνάντηση, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, με τον Χουάνγκ να αναφέρεται στις προσωπικές του αστοχίες, για να εξελιχθεί σταδιακά σε μια δυναμική υπεράσπιση τόσο της επιστροφής του όσο και του τρόπου με τον οποίο διοικεί την εταιρεία.

«Αυτή θα είναι η δυσκολότερη εταιρική συνάντηση που έχω κάνει ποτέ και η δεύτερη δυσκολότερη συνάντηση της ζωής μου», δήλωσε, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που διέρρευσαν στον αμερικανικό Τύπο. «Η δυσκολότερη συνάντηση που είχα ποτέ ήταν με τη σύζυγό μου».

Η παραδοχή της απιστίας και η καθημερινή ψυχοθεραπεία

Ο Χουάνγκ μίλησε ανοιχτά για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, οι οποίες πυροδότησαν την κρίση που οδήγησε στην προσωρινή απομάκρυνσή του από την ηγεσία της Nvidia.

«Έκανα ορισμένα τρομερά λάθη. Απάτησα τη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Nvidia αποκάλυψε, επίσης, ότι παρακολουθεί καθημερινά συνεδρίες ψυχοθεραπείας διάρκειας 90 λεπτών, σημειώνοντας ότι η διαδικασία τον έχει βοηθήσει σημαντικά.

«Έκανα κάποια πολύ σοβαρά προσωπικά λάθη. Πλήγωσα την οικογένειά μου, πλήγωσα τη σύζυγό μου», είπε στους εργαζομένους.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, μεγάλο μέρος του οποίου, όπως υποστήριξε, είχε συντάξει ο ίδιος.

Χαρακτήρισε απαράδεκτη την παραβίασή του και παραδέχθηκε ότι οι πράξεις του ανάγκασαν το διοικητικό συμβούλιο να αξιολογήσει το μέλλον του στην εταιρεία, οδηγώντας τελικά στην υποβολή της παραίτησής του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο εταιρικός κώδικας εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόλυση, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογούνται τα πραγματικά περιστατικά, οι συνθήκες και μια σειρά άλλων παραμέτρων.

Αρνείται ότι επέστρεψε χάρη στον Τραμπ

Παρά τον απολογητικό τόνο της αρχικής του τοποθέτησης, ο Χουάνγκ επιχείρησε στη συνέχεια να αντικρούσει δύο από τις βασικές επικρίσεις που συνοδεύουν την επιστροφή του στην κορυφή της Nvidia.

Αρνήθηκε ότι επανήλθε επειδή ανήκει στην ισχυρή ελίτ της τεχνολογικής βιομηχανίας και θεωρεί ότι βρίσκεται υπεράνω του νόμου ή του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας.

Απέρριψε επίσης κατηγορηματικά τις αναφορές ότι η επανατοποθέτησή του ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

«Αυτό είναι απολύτως αναληθές», δήλωσε.

Κατά τον Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε συνολικά την κατάσταση, συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία και έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο ίδιος δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Υποστήριξε, επομένως, ότι η απόφαση για την επιστροφή του ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο βάσει των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης και όχι επειδή την επιθυμούσαν τα ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, της επανατοποθέτησής του είχε προηγηθεί εκστρατεία πιέσεων από τον Τραμπ, ενώ η αιφνιδιαστική απόφαση της Δευτέρας αιφνιδίασε ακόμη και την πλειονότητα των ανώτερων στελεχών της Nvidia.

Η αντεπίθεση για το μοντέλο διοίκησης και τη διαδοχή

Ο Χουάνγκ δεν περιορίστηκε στην απολογία του για την προσωπική του συμπεριφορά, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στα δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν ως έναν καταπιεστικό εργοδότη.

Απέρριψε τις επικρίσεις για το διοικητικό του μοντέλο και ειδικότερα για την ασυνήθιστη οργανωτική δομή της Nvidia, στο πλαίσιο της οποίας 60 στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτησή του για το ζήτημα της διαδοχής του, το οποίο βρέθηκε αναπόφευκτα στο επίκεντρο μετά την πρόσφατη διοικητική κρίση.

Ο επικεφαλής της Nvidia δήλωσε ότι δεν πιστεύει στον σχεδιασμό διαδοχής στην ηγεσία της εταιρείας, καθώς, κατά την άποψή του, μια τέτοια διαδικασία θα υποδήλωνε ότι ορισμένα στελέχη είναι σημαντικότερα από άλλα.

Στην αρχή της συνάντησης ευχαρίστησε, πάντως, την οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε προσωρινά τα ηνία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε να ηγηθεί της επιχείρησης που συνίδρυσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές

Η επιστροφή του Χουάνγκ, μόλις 11 ημέρες μετά την αποδοχή της παραίτησής του από το διοικητικό συμβούλιο, απέχει πολύ από το να σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης.

Οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, κυρίως με την Άλις Χουάγκ που φέρεται ως κατάσκοπος του Πεκίνου, εξακολουθούν να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεχίζει την έρευνα σχετικά με το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να αποτέλεσε στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Παράλληλα, Αμερικανοί νομοθέτες αναμένουν την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης δικαστικές διαδικασίες και άλλες έρευνες που αφορούν στις γνωστοποιήσεις της Nvidia σχετικά με τη συμπεριφορά του επικεφαλής της, αλλά και στη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Αν και αρκετοί εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την επιστροφή του Χουάνγκ, άλλοι εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες τόσο για τη συμπεριφορά του όσο και για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να τον επαναφέρει στην ηγεσία.

Ξεφουσκώνει το χρηματιστηριακό ράλι

Αναλόγως αν και η είδηση της επιστροφής του πυροδότησε ένα εντυπωσιακό ράλι στη Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με άλμα της μετοχής της Nvidia κατά σχεδόν 32%, η ευφορία των επενδυτών αποδεικνύεται βραχύβια.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο καταγράφει απώλειες της τάξεως του 7%, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia παραμένει μειωμένη κατά σχεδόν 2 τρισ. δολάρια σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.