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Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Σαν Ντιέγκο προς το Σικάγο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Φοίνιξ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς ένας επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει στον μηχανισμό θύρας εξόδου του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1494 εξετράπη προς το διεθνές αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός επιβάτη.

Η αστυνομία του Φοίνιξ ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, αφότου ένας επιβάτης «εγκατέλειψε τη θέση του και μετακινήθηκε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, όπου επανειλημμένα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος να επιστρέψει στη θέση του και επιχείρησε να παρέμβει σε θύρα εξόδου του αεροσκάφους».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του πληρώματος και άλλοι επιβάτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα μέχρι την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στο Φοίνιξ.

Βίντεο που κατέγραψε ένας από τους επιβάτες δείχνει τον άνδρα να παλεύει με αεροσυνοδούς και άλλους ταξιδιώτες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν στο δάπεδο του αεροσκάφους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο επιβάτης υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και, αφού απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, ωστόσο ενημερώθηκε το FBI, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη το απόγευμα της Τετάρτης.